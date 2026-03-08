धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 8 से 14 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
Sagittarius Weekly Horoscope 8-14 March 2026 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।
Sagittarius Weekly Horoscope 8-14 March 2026 dhanu rashi saptahik rashifal, धनु साप्ताहिक राशिफल: आपके रिलेशन में खुशी बनी रहेगी। इस सप्ताह नौकरी में काबिलियत साबित करने के लिए प्रोफेशनल चुनौतियों को सॉल्व करने की कोशिश करें। फाइनेंस को ध्यान से संभालें। इस सप्ताह आपकी सेहत भी अच्छी रहने वाली है। प्यार से जुड़े मसले सॉल्व करने की कोशिश करें। इस सप्ताह रोमांस में ज्यादा क्रिएटिव समय बिताएं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहेगी। इस हफ्ते पैसे को ध्यान से मैनेज करें।
धनु राशि के लिए 8 से 14 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
इस सप्ताह का धनु राशि का लव राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह अपने लव अफेयर को नॉर्मल और सिंपल रखें। दिक्कतों को कंट्रोल से बाहर न जाने दें। आपको अपने पार्टनर के रवैये से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको इस सप्ताह बात करके इस मुश्किल को सुलझाना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर से दूर रह रहे हैं और लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर का कोई सरप्राइज विजिट आपको सरप्राइज दे सकता है। सिंगल लोगों को इस सप्ताह में प्यार हो सकता है क्योंकि रोमांस के सितारे मजबूत हैं, और आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाने के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं।
इस सप्ताह का धनु राशि का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह प्रोजेक्ट्स में डिटेल्स पर ध्यान दें क्योंकि आपको प्रोफेशन बिहेवीयर दिखाने की जरूरत होगी। किसी स्टार्ट-अप से जुड़ना आपके करियर में फायदेमंद होगा क्योंकि आपको अपनी काबिलियत साबित करने के ज्यादा मौके मिल सकते हैं। कुछ लोग जो फाइनेंस, बैंकिंग और अकाउंटिंग के सेक्टर में हैं, उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए नए ऑप्शन मिल सकते हैं। आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, और इस बात का ध्यान रखें कि आप उन्हें ध्यान से संभालें। कुछ प्रोफेशनल इस हफ़्ते नौकरी के कारणों से विदेश भी जाएँगे। ट्रेडर्स को फैशन, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल्स और ट्रांसपोर्ट से जुड़े बिजनेस से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
इस सप्ताह का धनु राशि का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह में आपकी फाइनेंशियल सिचूऐशन ठीक रहेगी। इस सप्ताह पिछले इन्वेस्टमेंट सहित अलग-अलग सोर्स से धन का आगमन होगा। इस सप्ताह में खर्च पर कंट्रोल रखें। ऑनलाइन लॉटरी से भी इस सप्ताह में इंकम होगी। सप्ताह के दूसरे हिस्से में कुछ ट्रेडर्स को टैक्स से जुड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई खत्म होगी। इस सप्ताह सही फैसला लेने से आपको मुआवजा मिल सकता है। बिजनेसमैन को बिजनेस बढ़ाने के लिए पार्टनर से एक्स्ट्रा फंड मिल सकता है।
इस सप्ताह का धनु राशि का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और ऐसे मौके भी आ सकते हैं, जब आप एडवेंचर एक्टिविटीज पर अच्छा खर्च करेंगे। महिलाओं को गाइनेकोलॉजिकल कॉम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, जिसके लिए मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ सकती है। डाइट और फिटनेस बनाए रखें, क्योंकि आपकी डाइट या वर्कआउट में बदलाव से हेल्थ प्रॉब्लम फिर से हो सकती है। कुछ लोग इस सप्ताह में शराब और तंबाकू दोनों छोड़ने का फैसला कर सकते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट