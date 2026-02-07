धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 से लेकर 14 फरवरी तक का समय?
Sagittarius Weekly Horoscope, Dhanu Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र में धनु नवे नंबर पर आता है। इसका ग्रह स्वामी बृहस्पति यानी गुरु होता है। जानें 8 से 14 फरवरी का समय इस राशि के जातकों के लिए कैसा होगा?
Sagittarius Weekly Horoscope 8-14 February 2026, धनु साप्ताहिक राशिफल: इस पूरे हफ्ते पार्टनर से टकराव की स्थिति हो तो इसे आगे ना बढ़ने दें। पार्टनर को अपना समय दें। प्रोफेशनल लाइफ में ईगो को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। इससे जिंदगी में शांति बनी रहेगी। लव लाइफ आपकी ठीक चलेगी लेकिन इस हफ्ते ऑफिस में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पैसों के मामले में आपको थोड़ा संभलकर चलना होगा। सोच-समझकर ही इन्वेस्टमेंट का रिस्क लें। हेल्थ से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें रहेंगी।
धनु राशि के लिए कैसा रहेगा 8-14 फरवरी तक का समय?
धनु राशि के लिए इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?
लव लाइफ में हो सकता है कि आपको इस हफ्ते हल्की-फुल्की गलतफहमियां हो। अगर आप समय से सब कुछ संभाल लेंगे तो चीजें ठीक भी हो जाएंगी। अपनी क्रिएटिविटी से पार्टनर का दिल जीतने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाएं। इस हप्ते एक्स से मुलाकात होने की संभावना है। इस बात के ज्यादा चांस हैं कि आप लोगों के बीच सुलह भी हो जाए। हालांकि ध्यान रखें कि इन सबके बीच आपका मौजूदा रिश्ता ना खराब हो। सिंगल लड़कियों को ऑफिस या फिर किसी इवेंट में प्रपोजल मिलने की संभावना है। विवाहित महिलाओं के लिए गर्भधारण के योग बन रहे हैं।
धनु राशि के लिए इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
टीम मैनेजर के लिए ये हफ्ता सही जाने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और ये सही दिशा में जाएगी। इससे आपकी कंपनी को भी फायदा होगा। वहीं जो लोग नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं, वो जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल जरूर अपडेट कर दें। अगर ऑफिस में काम का प्रेशर महसूस हो तो इसे पॉजिटिव सोच के साथ ही संभालें। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। आईटी मैनेजर्स को इस हफ्ते क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। बिजनेस से जुड़े लोग नए आइडिया पर इस हफ्ते काम शुरू कर सकते हैं।
धनु राशि के लिए इस सप्ताह का मनी राशिफल कैसा रहेगा?
पैसों का मैनेजमेंट जरूरी है। ऐसे में पैसे संभलकर ही खर्च करें। किसी से भी लेनदेन के वक्त सावधानी जरूर बरतें। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें अच्छा लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों को लंबे वक्त से अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं, ऐसे में पैसे से संबधित दिक्कतें सुलझेगी। बिजनेस से जुड़े लोग नई साझेदारी बनाने में सफल हो पाएंगे। इससे बिजनेस को ज्यादा फायदा होगा। स्टूडेंट्स को फीस भरनी होगी। कुछ दोस्त या फिर रिश्तेदार आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं।
धनु राशि के लिए इस सप्ताह का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
अपनी हेल्थ को लेकर इस हफ्ते सतर्क रहें। जिन लोगों को लंग्स से जुड़ी दिक्कत हैं, उनकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। कुछ महिला जातकों को स्किन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। हल्की-फुल्टी चोट लगने की संभावना है। ऐसे में सतर्क रहें। स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को दिक्कत हो सकती है। बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि उन्हें खेलते वक्त चोट लग सकती है। रात में टू व्हीलर चलाते वक्त ध्यान रखें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
