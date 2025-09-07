धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 7-13 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा?

Sagittarius Weekly Horoscope 7-13 September 2025 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। जानें कैसा रहेगा आपका दिन

Sagittarius Horoscope Weekly 7-13 September 2025 : इस बात का ध्यान रखें कि अपने आदर्शों से समझौता न करें। एक अच्छे प्रोफेशनल लाइफ के साथ खुशहाल रोमांटिक लाइफ जिएं। पैसों के मामले में खर्चों पर नजर रखें, और इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस सप्ताह अपने लवर के साथ अधिक समय बिताएं। अपने करियर में नई चैलेंज को अपनानने के बारे में सोचें। सेफ आर्थिक निवेश को पहले देखें।

धनु लव राशिफल धनु राशि में लवलाइफ में दिक्कत हैं, छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपको उन्हें तुरंत निपटा लेना चाहिए। इस समय घमंड को साइड में रखें, क्योंकि इस कारणलाइफ में उतार-चढ़ाव आएंगे। आपको महत्वपूर्ण फैसले लेते समय अपने लवर के विचारों को अपनाने करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको अपने लवर के साथ बातचीत में अधिक समय बिताने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आप शादी का फैसला भी ले सकते हैं क्योंकि इस रिश्ते को आपके माता-पिता का समर्थन मिलेगा।

धनु करियर राशिफल धनु वालों के लिए प्रोफेशन लाइफ बहुत शानदार है। बस आपको इस समय ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है, जो आपको मानसिक रूप से दिक्कत दे सकती है। कोई साथ काम करने वाला आपके खिलाफ षडयंत्र रच सकता है, और कुछ काम आपके इस सप्ताह बिना देखे भी रह जाएंगे। कुछ प्रोफेशनल लोगों को इस सप्ताह काम के सिलसिले में बाहर जाना होगा। इस सप्ताह आपके फैसले लेने की क्षमता का टेस्ट होगा। जहां भी जरूरत हो, नॉलेज का इस्तेमाल करें। पहला भाग बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, और बिजनेसमैन को सप्ताह के आखिर में भाग्य का साथ मिलेगा।

धनु धन राशिफल इस सप्ताह ऐशो-आराम के सामान पर पैसा खर्च करते समय कंट्रोल रखें। जो महिलाएं स्टॉक और बिडनेस में निवेश करने की इच्छुक हैं, वे इस प्लानिंग को आगे बढ़ा सकती हैं। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें प्रमोटरों से पैसा मिलेगा, जिससे बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। सप्ताह के शुरू में आप वाहन खरीद पाएंगे, जबकि सप्ताह का मध्य नया घर खरीदने के लिए भी अच्छा है।

धनु स्वास्थ्य राशिफल इस सप्ताह आपको कोई गंभीर दिक्कत असर नहीं करेगी। कुछ बुजुर्गों को बेचैनी, खासकर सांस लेने संबंधी दिक्कत होने के योग है, इसलिए तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इस सप्ताह आपको वायरल बुखार, गले में खराश या पेट संबंधी दिक्कत भी हो सकती हैं। मामूली चोट वाले बच्चों को भी डॉक्टर को दिखाने जरूरत हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com