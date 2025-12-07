धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 7 से 13 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Sagittarius Weekly Horoscope 7-13 December 2025 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल: आपकी रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी, जहां आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। वर्कप्लेस पर आपके नए आइडिया काम आएंगे। आर्थिक समृद्धि आपके साथ है। और इस सप्ताह आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनु राशि के लिए 7 से 13 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा? धनु लव लाइफ: इस हफ्ते प्यार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रिश्ते में किसी बाहरी व्यक्ति के दखल से सावधान रहें, जिससे परेशानी हो सकती है। आपको एक अच्छा सुनने वाला बनना होगा। इस मुद्दे को सुलझाने और रिश्ते को समय देने का एकमात्र तरीका खुलकर बात करना है। कुछ शादीशुदा महिलाएं अपने एक्स-लवर से मिलेंगी, जिससे उनकी शादीशुदा लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। सिंगल पुरुष भी इस हफ्ते किसी खास व्यक्ति से मिलने में सफल रहेंगे।

करियर राशिफल: वर्कप्लेस पर ईगो से जुड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। कुछ प्रोफेशनल इस हफ्ते की यात्रा करेंगे, जबकि आपकी फैसले लेने की क्षमता का टेस्ट होगा। जहां भी जरूरत हो, अपने टेक्निकल ज्ञान का इस्तेमाल करें। इंजीनियरिंग, टेक्निकल, आर्किटेक्चर और एविएशन प्रोफेशनल को विदेश में मौके मिलेंगे। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें प्रमोटर्स से फंड मिलेगा, जिससे बिजनेस आसानी से चलेगा। स्टूडेंट्स को परीक्षा में अच्छे ग्रेड लाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। आपको विदेशी देशों से भी नौकरी के मौके मिलेंगे।

फाइनेंशियल राशिफल: हफ्ते के आगे बढ़ने के साथ धन आएगा। आप कोई प्रॉपर्टी बेच या खरीद सकते हैं। बड़े-बुज़ुर्ग बच्चों में धन बांटने पर विचार कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को घर या ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन पर खर्च करना पड़ सकता है। आप इस हफ्ते चैरिटी में पैसे भी दान कर सकते हैं। बिजनेसमैन को नए कॉन्ट्रैक्ट करने के मौके मिलेंगे, और इससे धन का लगातार आना भी तय है।

सेहत राशिफल: सेहत से जुड़ी सभी समस्याओं को ध्यान से संभालें। कुछ बड़े-बुज़ुर्गों को सांस से जुड़ी समस्या हो सकती है, जिसके लिए मेडिकल देखभाल की जरूरत होगी। हफ्ते का दूसरा हिस्सा सर्जरी के लिए अच्छा है। सलाद और हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ संतुलित डाइट लें। इस हफ्ते वायरल बुखार, गले में खराश, पाचन संबंधी समस्या और मुंह से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं आम रहेंगी। गर्भवती लड़कियों को बस या ट्रेन में चढ़ते समय सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ