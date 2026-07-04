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धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए 5-11 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Sagittarius Weekly Horoscope 5-11 July 2026 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए 5-11 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?

Sagittarius Weekly Horoscope 5-11 July 2026 dhanu saptahik rashifal, धनु साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह उजली शुरुआत देगा। घर का माहौल पहले से शांत, सहायक और आराम देने वाला लगेगा। कोई पारिवारिक चिंता धीरे धीरे कम हो सकती है। गुरु की कृपा मन को भरोसा देगी और परिवार के लोग आपके साथ खड़े दिखेंगे। घर से जुड़ी सुविधा, मरम्मत या आराम की बात आगे बढ़ सकती है। मध्य सप्ताह में अचानक धन, परिवार की मदद या पुरानी बचत का सहारा मिल सकता है। जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति व्यावहारिक सलाह देगा। गुरुवार से पढ़ाई और काम पर ध्यान लौटेगा। शुक्रवार और शनिवार आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। बच्चों या युवा सदस्यों से खुशी मिलेगी। सप्ताह के अंत में उत्साह रहेगा, पर जल्दबाजी में बड़ा वादा न करें।

धनु राशि वालों के लिए 5-11 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?

लव राशिफल

व्यक्तिगत जीवन में गर्माहट रहेगी। जीवनसाथी या पार्टनर केवल बातों में नहीं, काम में भी साथ देगा। घर की जिम्मेदारी, बजट, परिवार या रोजमर्रा की व्यवस्था में सहयोग रिश्ते को भरोसा देगा। पुरानी छोटी गलतफहमियां धीरे धीरे हल्की पड़ सकती हैं। अविवाहित लोगों को परिचित दायरे से कोई शांत रुचि महसूस हो सकती है। इसे तुरंत बड़ा रूप न दें। शुक्रवार और शनिवार प्रेम में सहजता और आकर्षण बढ़ाएंगे। बच्चों की खुशी या परिवार की अच्छी खबर संबंधों को भी मजबूत करेगी। बस अपनी अपेक्षाएं बहुत ऊंची न रखें। सरल साथ इस सप्ताह पर्याप्त रहेगा।

करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए शुरुआत थोड़ी असमान हो सकती है। किताब खुली रहे और मन घर, आराम या प्लान में चला जाए, तो परेशान न हों। यह अस्थायी है। गुरुवार और शुक्रवार से ध्यान मजबूत होगा। शनिवार तक कठिन विषय भी पकड़ में आने लगेंगे। कामकाज में परिवार का माहौल आपकी ऊर्जा को प्रभावित करेगा। घर शांत होगा तो ऑफिस का काम भी साफ होगा। कारोबारियों को घर, प्रॉपर्टी, घरेलू सुविधा या परिवार से जुड़े क्षेत्र में विचार मिल सकते हैं। गुरुवार के बाद मीटिंग, क्लाइंट बातचीत और नए प्रयास के लिए समय बेहतर है। बुध स्पष्टता देगा, बस बात अधूरी न छोड़ें।

धन राशिफल

धन में आशा रहेगी। शुरुआती दिनों में अचानक लाभ, पुराना पैसा, परिवार की मदद या किसी छिपी बचत से राहत मिल सकती है। मंगलवार और बुधवार पैसे की योजना बनाने के लिए अच्छे हैं। घर की जरूरत, बच्चों के खर्च और बचत को अलग अलग रखें। घरेलू सुख सुविधा पर खर्च का मन बनेगा। जो सच में उपयोगी हो वही लें। दिखावे में बजट न बिगाड़ें। गुरुवार के बाद आय में सुधार या काम से धन का संकेत मिल सकता है। जोखिम वाले निवेश में उत्साह से पहले जानकारी लें। शनिवार लाभ दे सकता है, पर पैसा आते ही खर्च कर देना सही नहीं होगा।

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सेहत राशिफल

स्वास्थ्य अधिकतर स्थिर रहेगा। परिवार का शांत वातावरण मन को दवा जैसा लगेगा। भीतर की कोई गांठ खुलती महसूस हो सकती है। जब घर में तालमेल रहता है, शरीर भी सहज होता है। भोजन, नींद और हल्की चाल को नियमित करें। मध्य सप्ताह में घरेलू काम, मेहमान या बाहर जाना थका सकता है। कमर, गर्दन या पेट को अनदेखा न करें। गुरुवार से ऊर्जा बढ़ेगी, पर उत्साह में शरीर को ज्यादा न दौड़ाएं। सप्ताहांत में बच्चों या परिवार के साथ समय मन को हल्का करेगा। तला भुना भोजन कम रखें।

सप्ताह की सलाह

घर से मिली ताकत को काम में लगाएं। आराम अच्छा है, पर बजट और दिनचर्या की लगाम हाथ में रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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