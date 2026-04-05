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धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 5 से 11 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Apr 05, 2026 07:19 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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Sagittarius Horoscope Rashifal 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, 5 से 11 अप्रैल 2026 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 5 से 11 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल (5-11 अप्रैल 2026): धनु राशिवालों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी। पैसों के लेन-देन में विशेष ध्यान दें और बड़े निवेश या ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी जोखिमपूर्ण स्थितियों से बचें। परिवार का सहयोग इस समय महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अपनों की सलाह अवश्य लें। करियर में तरक्की के नए अवसर सामने आएंगे। ऑफिस में आपकी लीडरशिप और काम की क्षमता की सराहना होगी। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों क्षेत्रों में उन्नति के मौके मिल सकते हैं। साथी के साथ इमोशनल बॉन्ड मजबूत रहेगा, इसलिए अपनी भावनाओं को ईमानदारी से साझा करें और रिलेशनशिप में अनावश्यक उतार-चढ़ाव से बचें। सुखद पलों का आनंद लेना इस समय प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी रहेगी, लेकिन धन से जुड़े मामलों में थोड़ी सतर्कता जरूरी है। बड़े वित्तीय रिस्क से बचें।

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धनु राशि का लव राशिफल

इस हफ्ते हल्के-फुल्के पल किसी खास व्यक्ति के करीब लाएंगे। मजेदार बातें करें, छोटी कहानियां या खेल साझा करें, या हल्की वॉक पर जाएं। प्यार भरे सवाल पूछें और ध्यान से सुनें कि सामने वाले को क्या पसंद है। प्लान सरल और खुशमिजाज रखें, ताकि दोनों का मूड अच्छा रहे। एक छोटा प्यारा गिफ्ट या नोट, साथ में कोई ट्रीट, यादगार पल बना देगा। सच्चाई और कोमलता से बातचीत करें, खुशी को छोटे पलों में महसूस करें, और अपने साथी को स्पेस देना न भूलें।

धनु राशि का करियर राशिफल

इस हफ्ते अपने काम में नए छोटे आइडिया या स्किल सीखने की कोशिश करें। कोई छोटा गाइड पढ़ें या दोस्त से टिप्स लें। टीम में सहयोग करें और सुझाव खुले मन से स्वीकार करें। काम को व्यवस्थित रखें और एक कार्य पूरा करने के बाद ही अगला शुरू करें। छोटी बातचीत या पढ़ी गई चीज़ों से नए आइडिया मिल सकते हैं। जिज्ञासा बनाए रखें लेकिन ध्यान केंद्रित रखें। छोटे-छोटे सफल प्रयासों की खुशी महसूस करें। यही तरक्की की कुंजी है।

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धनु राशि का आर्थिक राशिफल

खर्चों में नियंत्रण रखने के लिए सोच-समझकर निर्णय लें। अचानक खरीदारी से बचें और किसी भी बड़े फैसले से पहले दाम और विकल्प अच्छे से देखें। रोज थोड़ा बचत करना भविष्य में बड़ा लाभ देगा। किसी छोटे लक्ष्य को तय करें और धीरे-धीरे फॉलो करें। परिवार के साथ साझा खर्चों पर खुलकर चर्चा करें। सस्ते और उपयोगी सौदों पर ध्यान दें, गैर-जरूरी खर्च टालें। समझदारी से लिए गए कदम पैसों को स्थिर और सुरक्षित रखेंगे।

धनु राशि का हेल्थ राशिफल

इस हफ्ते हल्की-फुल्की गतिविधियों जैसे वॉक या खेल शामिल करें। संतुलित और हल्का भोजन करें, खूब पानी पिएं। बीच-बीच में छोटी ब्रेक लें और तनाव महसूस होने पर गहरी सांस लें। सोने से पहले कोई हल्का शौक या कहानी पढ़कर मन शांत करें। नींद का नियमित समय तय रखें और रात में स्क्रीन का समय कम करें। छोटी स्वस्थ आदतें ऊर्जा, साफ सोच और अच्छा मूड बनाएंगी। परिवार के साथ समय बिताएं और खुश रहें।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

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