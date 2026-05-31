धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए 31 मई से 6 जून तक का समय कैसा रहेगा?

Sagittarius Weekly Horoscope 31 May-6 June 2026 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Weekly Horoscope 31 May-6 June 2026 dhanu rashi saptahik rashifal, धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह सपोर्ट महत्वपूर्ण है। चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करें। आपके सामने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के अवसर मौजूद हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के रिश्ते अप्रत्याशित लेकिन सकारात्मक मोड़ ले सकते हैं।

धनु राशि वालों के लिए 31 मई से 6 जून तक का समय कैसा रहेगा? धनु राशि का सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा? इस सप्ताह की प्रेम की स्थिति मिली-जुली कही जाएगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको बहुत ध्यान से चलना होगा, क्योंकि पार्टनर के साथ कुछ कहा-सुनी या तू-तू मैं-मैं होने के संकेत मिल रहे हैं। सप्ताह के मध्य में प्रेम संबंधों के लिए समय अत्यंत शुभकारी साबित होगा। पंचमेश स्वयं पंचम भाव में बैठे हैं और वे धनिष्ठा नक्षत्र में हैं, तो यह एक अच्छी स्थिति है। इस समय आप पूरी तरह प्रेम के वश में हैं और रिश्तों को लेकर अच्छे व सही डिसीजन ले पा रहे हैं। आपके लिए सप्ताह का अंत समय भी आपके रिश्तों के लिए अच्छा रहने वाला है।

धनु राशि का सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा? इस सप्ताह में करियर की ओवरऑल स्थिति आपकी काफी अच्छी बनी हुई है। धनु राशि के जातकों के लिए व्यापार में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सहकर्मियों की तलाश करें, जिनकी स्किल्स आप से मेल खाती हों और ग्रुप सेटिंग में लीडर की भूमिका में कदम रखने से न डरें।

धनु राशि का सप्ताह का धन राशिफल कैसा रहेगा? इस सप्ताह की शुरुआत में धन हानि का संकेत बना हुआ है। इसलिए शुरुआत में आपको निवेश से पूरी तरह बचना चाहिए। सप्ताह का मध्य भाग आपके निवेश के लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो यही समय सबसे बेस्ट है। इस सप्ताह का अंत भी निवेश के लिहाज से हानिप्रद रहेगा। इसलिए आपको केवल मध्य में ही निवेश करना है, शुरुआत और अंत में निवेश बिल्कुल मत करिए।