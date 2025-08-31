Sagittarius Weekly Horoscope 31 August-6 September 2025 dhanu rashi saptahik rashifal धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 31 अगस्त-6 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 31 अगस्त-6 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा?

Sagittarius Weekly Horoscope 31 August-6 September 2025 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 06:47 AM
Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल: अपने प्रेम जीवन को रोमांटिक बनाए रखें। यह भी सुनिश्चित करें कि आप दफ्तर में सभी टास्क पूरे करें। पेशेवर मार्गदर्शन में सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता दें। इस सप्ताह आप हेल्दी रहेंगे।

धनु राशि के लिए 31 अगस्त-6 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा?

धनु लव लाइफ: रिश्ते पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आप दोनों को इस सप्ताह सभी मौजूदा समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार रहें। ध्यान रखें कि कोई नया कनेक्शन न बने, जो वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस के रिश्तों में अधिक बातचीत और वीडियो कॉल की आवश्यकता होगी। आप अपने एक्स लवर से मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह रिश्ता वैवाहिक जीवन में बाधा न बने। सिंगल जातक सप्ताह के अंतिम भाग में किसी कनेक्शन में बंधने की उम्मीद कर सकते हैं।

करियर राशिफल: पेशेवर योजनाओं के बारे में क्लियर रहें। जो लोग आईटी, एनीमेशन और कॉपीराइटिंग में हैं, उन्हें अपने गोल्स पूरे करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आखिर में वे अपने पेशेवर जीवन में सफल होंगे। कुछ नए कर्मचारी क्लाइंट्स का ध्यान आकर्षित करेंगे। इससे भविष्य में परफॉर्मेंस संबंधी डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। दफ्तर की राजनीति का असर काम के माहौल पर नहीं पड़ना चाहिए। आपको मीटिंग में अपनी राय जाहिर करने में झिझकना नहीं चाहिए। किसी बिजनेस के लिए नई पार्टनरशिप बिजनेस को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है।

फाइनेंशियल लाइफ: सप्ताह के पहले भाग में छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, चीजें सुलझ जाएंगी। आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और यहां तक कि कार भी खरीद सकते हैं। सट्टेबाजी वाले कारोबार में बड़े निवेश पर विचार करते समय आपको पेशेवर मदद जरूर लेनी चाहिए। व्यवसायियों को बड़े निवेश को लेकर बेहद सावधान रहना चाहिए। कुछ व्यवसायी प्रमोटरों के जरिए धन जुटाने में सफल होंगे।

सेहत राशिफल: कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। आपको मौखिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिल सकती है। सुबह योग और कुछ हल्के व्यायाम करना बहुत फायदेमंद रहेगा क्योंकि यह शरीर को एनर्जी देता है। स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखने में मदद करता है। इस सप्ताह अपनी डाइट में ऑयली फूड्स कम करें। इसके बजाय, हेल्दी रहने के लिए फलों और सब्जियों पर निर्भर रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

