धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Sagittarius Weekly Horoscope, dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह आपके नैतिक मूल्यों पर आधारित रहेगा और यही आपको जीवन के सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। इस दौरान पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में खुशियां बनी रहेंगी, लेकिन आपको कुछ वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आप खुद को शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए सावधानी बनाए रखें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आइए जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा? 1. लव राशिफल: यह सप्ताह आपके प्रेम संबंध में अधिक बातचीत की मांग करता है। रिश्तों में पहले से मौजूद सभी मुद्दों को शांति और बातचीत से सुलझाने पर विचार करें। इस सप्ताह आपको अपने साथी की बातों को एक अच्छा श्रोता बनकर सुनना होगा। अपने रिश्ते में अहंकार (इगो) को जगह देने से बचें, खासकर जब आप अपने साथी के साथ समय बिता रहे हों। आपको अपने विचारों को प्रेमी पर थोपने से भी बचना चाहिए। रोमांस के मामले में आपको अधिक खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा। विवाहित महिलाओं को परिवार के भीतर अहंकार से संबंधित मुद्दों को लेकर विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है।

2. करियर राशिफल: आपके प्रोफेशनल समर्पण को आपके सीनियर द्वारा सराहा जाएगा, और इस सप्ताह प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी के अवसर भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। टीम मीटिंग्स में अपनी राय व्यक्त करने से घबराएं नहीं। अपने सुझावों को खुलकर रखें, क्योंकि इससे आपका रोल और सैलरी में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें व्यापार को बढ़ाने के लिए नए अवसर मिलेंगे। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट विदेशों में भी अपना कारोबार फैलाने का प्लान बना सकते हैं। छात्रों के लिए यह सप्ताह शानदार है वे अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे।

3. धन राशिफल: यह सप्ताह धन के मामले में थोड़ी चिंता पैदा कर सकता है। आपको अपने खर्चों को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। आंख बंद करके किए जाने वाले इनवेस्टमेंट से बचें। इस समय नया वाहन खरीदने के विचार को छोड़ देना ही बेहतर होगा। व्यापारियों को भी धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस मामले में कोई क्लाइंट या पार्टनर बड़ी मदद कर सकता है। आपको विदेशों में मौजूद क्लाइंट से भी कुछ धन मिल सकता है, जिससे आपकी वित्तीय परेशानी कुछ हद तक कम हो सकती है।

4. स्वास्थ्य राशिफल: इस सप्ताह आपको छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको दिल से संबंधित मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखें। जिन लोगों को सांस लेने संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देने की जरूरत है, और एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। आप सप्ताह के दूसरे भाग में जिम या योगा क्लास जॉइन करने का मन बना सकते हैं। खेलते समय बच्चों को मामूली चोट या खरोंच लग सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com