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धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 3 से 9 मई तक का समय कैसा रहेगा?

May 03, 2026 06:45 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Sagittarius Horoscope Rashifal 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, 3 से 9 मई 2026 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 3 से 9 मई तक का समय कैसा रहेगा?

Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल (3-9 मई 2026): धनु राशि वालों को इस हफ्ते अपने डेली रुटीन पर ध्यान देने की जरूरत होगी। वो चाहे काम हो, सेहत हो, या फिर पढ़ाई हो। रोजमर्रा की जिंदगी ठीक रहेगी, तो बड़े प्लान भी आसान लगने लगेंगे। इसके लिए एक सिंपल और नियमित शेड्यल बनाएं। क्योंकि वृषभ राशि में बुध होने से काम को सही तरीके से पूरा करने में मदद मिलती है। इससे आपकी ऊर्जा को सही दिशा मिलेगी। जैसे-जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, आपकी दिनचर्या में एक कमी साफ दिख सकती है, जैसे समय पर खाना न खाना, काम का अनियमित समय या छोटे-छोटे कामों में देरी। हफ्ते के अंत में आप अपनी बातचीत और बार-बार होने वाली गलतियों या ध्यान भटकने पर ध्यान देंगे। लेकिन जब आपकी बेसिक दिनचर्या सुधर जाएगी, तो आपका मन फिर से हल्का और उम्मीद से भरा महसूस करेगा।

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धनु राशि का लव राशिफल

इस समय प्यार दिखाने के लिए बड़ी-बड़ी बातें या वादों करने की जरूरत नहीं है। बल्कि छोटे-छोटे काम जैसे कॉल करना, वादा निभाना या मदद करना अधिकमायने रखेंगे। आपका पार्टनर चाहता है कि वह आपकी रोज की ज़िंदगी का हिस्सा बने। इस समय नियमितता (consistency) भी प्यार जैसी लग सकती है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी मुलाकात किसी से काम या पढ़ाई के दौरान हो सकती है। रिश्ता धीरे-धीरे बढ़ेगा, जो अच्छा है। सिर्फ इसलिए मना न करें क्योंकि तुरंत मजा या एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा। सही प्यार वही है जो आपकी जिदगी में फिट हो और आपको आजादी भी दे।

धनु राशि का करियर राशिफल

इस हफ्ते आपके रोज के काम को थोड़ा व्यवस्थित करने की जरूरत है। अगर आप नौकरी करते हैं, तो डेडलाइन, ईमेल, रिपोर्ट और काम की प्लानिंग पर ध्यान देना होगा। प्लानिंग के साथ काम करेंगे, तो बड़े काम पूरे करने के लिए आसानी रहेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो अपने काम का तरीका, स्टाफ और क्लाइंट से संपर्क बेहतर करें। स्टूडेंट्स को ऐसा पढ़ाई का टाइमटेबल बनाना चाहिए जिसे रोज फॉलो किया जा सके, न कि आखिरी समय पर पढ़ाई करें। इस हफ्ते नियमितता (consistency) सबसे ज्यादा फायदा देगी। सही तरीका अपनाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम भी आसान लगेगा।

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धनु राशि का मनी राशिफल

इस हफ्ते अपने रोज के खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे यात्रा, खाना, सेहत, सब्सक्रिप्शन, काम के सामान या छोटे-छोटे खर्च, क्योंकि ये धीरे-धीरे बढ़ सकते हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे, तो आसानी से बचत करने का तरीका मिल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह खर्च बंद कर दें, बल्कि समझदारी से खर्च करें। बचत, निवेश या ट्रेडिंग के मामले में जल्दबाजी में फैसला ना लें। पहले सही जानकारी, रिस्क और समय को समझें। जब आपकी आदतें सही होंगी, तो पैसे भी ज्यादा स्थिर रहेंगे। छोटे बदलाव से आपको हफ्ते के अंत तक लगेगा कि आप अपने पैसों पर ज्यादा कंट्रोल में हैं। नियमित अनुशासन आगे चलकर आपको ज्यादा आजादी देगा।

धनु राशि का हेल्थ राशिफल

इस समय सेहत पर खास ध्यान देना जरूरी है। अगर आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, तो नींद, पाचन, एक्सरसाइज, और शरीर की ऊर्जा पर असर पड़ सकता है। इसके लिए एक आसान और नियमित रूटीन बनाना जरूरी है। रोज थोड़ा चलना, स्ट्रेचिंग करना, समय पर खाना और सही समय पर आराम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सेहत का ध्यान सिर्फ तब न रखें जब समस्या बढ़ जाए। अगर आपकी दिनचर्या सही होगी, तो आपका मूड अच्छा रहेगा और ध्यान भी बेहतर होगा। शरीर का ख्याल रखने से काम, प्यार और पैसे से जुड़ी चीज़ें भी आसान लगेंगी।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

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Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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