धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 29 मार्च-4 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा?
Sagittarius Weekly Horoscope 29 March-4 April 2026 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।
Sagittarius Weekly Horoscope 29 March-4 April 2026, धनु साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह प्यार के खुशनुमा पल बिताने के मौके मिल सकते हैं। अपना रवैया प्रोफेशनल रखें। इसके नतीजे बहुत अच्छे होंगे। फाइनेंशियल रूप से आप मजबूत सिचूऐशन में रहेंगे। इस सप्ताह में आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। एक बिजी ऑफिस शेड्यूल के बावजूद, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। प्यार जताने के अच्छे मौके मिलेंगे। इस सप्ताह फाइनेंशियल समृद्धि भी बनी रहेगी।
धनु राशि के लिए 29 मार्च-4 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा?
धनु राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
अपनी लव लाइफ के लिए समय निकालें और अपने पार्टनर को खुश रखने की पूरी कोशिश करें। छोटी-मोटी रुकावटों के बावजूद, आपके रिश्ते में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। इस सप्ताह आप दोनों एक-दूसरे का साथ पसंद करेंगे। ये सप्ताह अपने पार्टनर को अपने माता-पिता से मिलवाने और भविष्य के बारे में बात करने के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। कोई भी जरूरी डिसीजन लेते समय अपने पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखें। मैरिड महिलाओं को अपने पति पर प्रेशर डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना इससे दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं।
धनु राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह मुश्किल हालात में भी शांत रहें। आपको अपनी टीम के साथ तालमेल बनाए रखना चाहिए। अहंकार की वजह से कुछ छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं। आपको कुछ अहम जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार रहना होगा, जिनसे आपकी कंपनी किसी बड़ी प्रॉब्लम से बच सकती है। आपके सीनियर और टीम लीडर, मैनेजमेंट की नाराजगी का शिकार हो सकते हैं। जो लोग अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वे इस सप्ताह में अपना इस्तीफा दे सकते हैं और किसी जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। आपको नौकरी के लिए इंटरव्यू के नए कॉल भी आ सकते हैं। बिजनेस करने वालों को सप्ताह के पहले हिस्से में अपने पार्टनर के साथ कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
धनु राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह आपके पास पैसा आएगा। कुछ धनु महिला जातक इस सप्ताह अपने किसी दोस्त के साथ पैसों से जुड़े मामले सुलझाने में कामयाब रहेंगी। आप किसी चैरिटी या दान-पुण्य के काम में भी पैसे दे सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, उन्हें फंडिंग के अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। आप विदेश घूमने का प्लान भी बना सकते हैं, क्योंकि अब आपकी फाइनेंशियल स्थिति इसकी इजाजत देती है। बिजनेस करने वालों को अपने पार्टनर और प्रमोटरों से अतिरिक्त फंड मिल सकता है।
धनु राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह आपको सेहत से जुड़ी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अपनी लाइफस्टाइल पर थोड़ा कंट्रोल रखना अच्छा रहेगा। भारी समान उठाने से बचें। ट्रेन में चढ़ते समय भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। महिलाओं को मुंह और दांतों से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। आपको आंखों या नाक में कोई छोटा-मोटा इन्फेक्शन भी हो सकता है। छुट्टियों पर जाते समय भी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अपनी दवाएं लेना न भूलें। बुज़ुर्गों को एडवेंचर वाली एक्टिविटी, जैसे कि पानी के अंदर खेले जाने वाले खेलों से दूर रहना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट