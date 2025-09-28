धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा?

Sagittarius Weekly Horoscope 28 September-4 October 2025 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल: लव लाइफ में विवादों को सुलझाएं। ऑफिस के टास्क को भी लगन से करें। आर्थिक रूप से आप अच्छे हैं। इस सप्ताह स्वास्थ्य का मामला एक समस्या बन सकता है।

धनु राशि के लिए 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा? धनु लव लाइफ: प्रेमी द्वारा रिश्ते में आपकी कमिटमेंट पर सवाल उठाए जा सकते हैं इससे सप्ताह के बीच में आपके निजी जीवन में भी उथल-पुथल मच सकती है। आपको कुछ मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार रहना चाहिए इस सप्ताह प्रेमी भी अड़ियल रुख अपना सकता है। बहस से बचना ही बेहतर है। कुछ महिलाओं को प्रेम संबंधों में अपने अहंकार से परेशानी हो सकती है, जबकि माता-पिता मुद्दों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। मैरिड महिलाओं को इस सप्ताह अपने जीवनसाथी के साथ अपने पास्ट के बारे में बात न करने की सलाह दी जाती है।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपके प्रयास रंग लाएंगे। सीनियर्स आपकी कमिटमेंट की तारीफ करेंगे। आप अधिक शक्ति के साथ एक नई जिम्मेदारी पाने की भी उम्मीद कर सकते हैं। आईटी, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, धन, सेल्स, कॉपी एडिटिंग, आर्किटेक्चर और मीडिया से जुड़े लोगों को बिजी लाइफस्टाइल का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसायी नई पार्टनरशिप से खुश होंगे, जो आने वाले दिनों में अच्छी कमाई लाएगी। कुछ व्यापारी बिजनेस को नए क्षेत्रों में भी ले जा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए परीक्षा देंगे। हायर एजुकेशन पाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर होगी।

फाइनेंशियल लाइफ: आप आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में हैं। इससे आपको नई संपत्ति खरीदने या घर को रेनोवेट कराने में मदद मिलेगी। आप सभी पेंडिंग अमाउंट का भुगतान करने में भी सफल होंगे। परिवार में संपत्ति संबंधी बातचीत में भी आप उलझे रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। सप्ताह का दूसरा भाग शेयर मार्केट में भाग्य आजमाने के लिए अच्छा है। व्यवसायी नए क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने के लिए प्रमोटरों के माध्यम से धन जुटाने में सफल होंगे।

सेहत राशिफल: इस सप्ताह सेहत से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। पानी के नीचे के खेलों सहित साहसिक गतिविधियों में भाग लेते समय सावधान रहें। पहाड़ी इलाकों की यात्रा करते समय भी सावधानी बरतना अच्छा रहेगा। कुछ बच्चों को वायरल बुखार या पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ