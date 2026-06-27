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धनु साप्ताहिक राशिफल 28 जून-4 जुलाई: फालतू के खर्चों पर लगाएं रोक, जानें कैसा होगा नया वीक?

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Dhanu Saptahik Rashifal: 28 जून से 4 जुलाई तक धनु राशि वालों को कई चीजों को लेकर सतर्क रहना है। दिखावे में खर्चा करने से बचना है। जानें ये नया हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है?

धनु साप्ताहिक राशिफल 28 जून-4 जुलाई: फालतू के खर्चों पर लगाएं रोक, जानें कैसा होगा नया वीक?

Sagittarius Horoscope This Week 28 June-4th July: यह सप्ताह संतोष और पहचान के साथ शुरू होगा। लोग आपकी कोशिशों को नोटिस कर सकते हैं। घर और बाहर आपकी वाणी में गर्माहट रहेगी। गुरु का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। परिवार में छोटा आयोजन, निमंत्रण या मिलने जुलने का अवसर मन को खुश करेगा। मध्य सप्ताह में साहस बढ़ेगा, पर जल्दबाजी से थकान भी आ सकती है। छोटा सफर या अचानक काम बन सकता है। सप्ताह के दूसरे हिस्से में परिणाम मेहनत से मिलेंगे। कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। छोटे भाई बहन या परिवार जैसा कोई व्यक्ति साथ देगा। सप्ताहांत तक मेहनत का असर दिखने लगेगा। धीरे चलता काम भी सही दिशा पकड़ सकता है।

धनु राशि का रिलेशनशिप

रिश्तों की शुरुआत सहयोगी है। विवाहित लोगों को जीवनसाथी से व्यावहारिक मदद मिलेगी। घर की प्लानिंग, रिश्तेदारों से तालमेल या छोटी जिम्मेदारी साथ निभाने से नजदीकी बढ़ेगी। अविवाहित लोगों को परिचित दायरे से कोई रुचि का संकेत मिल सकता है। अभी कुछ अंतिम मानने की जरूरत नहीं। मध्य सप्ताह बाहर से खुशनुमा दिखेगा, पर गुरुवार के आसपास एक तीखी बातचीत मूड बिगाड़ सकती है। अहंकार को आगे न आने दें। शुक्रवार और शनिवार रिश्तों के लिए बेहतर हैं। बच्चों या युवा सदस्यों से खुशी मिलेगी। प्रेम संबंधों में भी गर्माहट लौटेगी। नरम भाषा रखेंगे तो सप्ताह अंत में नजदीकी बचेगी, चिड़चिड़ापन नहीं।

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धनु राशि का करियर राशिफल

विद्यार्थियों और नौकरी करने वालों के लिए शुरुआत मजबूत है। ध्यान अच्छा रहेगा और रिविजन का असर दिखेगा। नौकरी में वरिष्ठ आपकी मेहनत को देख सकते हैं। कारोबारियों को पूछताछ, ऑर्डर या भरोसेमंद संपर्क मिल सकता है। बाद के हिस्से में काम का दबाव बढ़ेगा। फैसला लेने में उलझन हो सकती है। अपनी निर्णय क्षमता को पूरी तरह छोड़ें नहीं, पर आवेगपूर्ण भी न बनें। डेस्क साफ रखें, संदेश समय पर दें और एक काम पूरा करके दूसरा शुरू करें। शनिवार मेहनत का फल देगा। नए काम में बड़ा प्रयोग करने की जगह पुराने काम को मजबूत करना बेहतर रहेगा।

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धनु राशि का फाइनेंस राशिफल

धन की शुरुआत संतोषजनक है। अतिरिक्त काम, कारोबार, कमीशन या अलग स्रोत से आय की संभावना बन सकती है। जोखिम वाले निवेश का आकर्षण रहेगा, पर संकेत मिला जुला हैं। शेयर या ट्रेडिंग से जुड़ा फैसला हो तो दो बार सोचें। मध्य सप्ताह में अनावश्यक खरीदारी टालना अच्छा रहेगा। गुरुवार को वाहन या दिखावटी अपग्रेड फिलहाल रोकें। शुक्रवार और शनिवार कमाई मेहनत और फॉलोअप से जुड़ेगी। नए काम में पैसा लगाने से बचें। बचत, बकाया साफ और छोटे छोटे वसूली पर ध्यान दें। साहस को सावधानी के साथ मिलाएंगे तो पैसा टिकेगा।

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धनु राशि का हेल्थ राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, पर लहरों में चलेगी। शुरुआत में मन स्थिर रहेगा और परिवार का साथ सुकून देगा। घर में शांत शाम, सामान्य भोजन और अपने लोगों से बातचीत मन को इकट्ठा करेगी।मध्य सप्ताह से आंखों पर ध्यान दें, खासकर दाईं आंख या स्क्रीन तनाव की परेशानी हो तो आराम लें। गुरुवार को थकान और बेचैनी बढ़ सकती है। देर रात फोन, धूल और लगातार यात्रा से बचें। शुक्रवार को ज्यादा काम नींद और मूड पर असर डाल सकता है। हल्का भोजन, पानी और शांत शाम आपको संभालेंगे।

सप्ताह की सलाह

पहचान मिले तो भी कदम धरती पर रखें। जल्दबाजी और नया जोखिम कम करें, मेहनत और फॉलोअप बढ़ाएं।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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