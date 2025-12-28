धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025- 3 जनवरी 2026): इस सप्ताह धनु राशि वालों की लव लाइफ शानदार रहेगी और कामकाज में भी अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी और प्रोफेशन से जुड़ी उपलब्धियां मन खुश रखेंगी। पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी। हालांकि, अपनी जीवनशैली पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा। रिश्ते से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएं ताकि साथी के साथ ज्यादा समय बिता सकें। कामकाज में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। जीवन में खुशहाली रहेगी, लेकिन सेहत से जुड़ी छोटी दिक्कतें हो सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

धनु राशि का लव राशिफल: इस सप्ताह रिश्ते में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। मतभेद होने पर भी कड़वे शब्दों से बचें। सप्ताह के पहले हिस्से में आप अपने साथी को परिवार से मिलवा सकते हैं। किसी रोमांटिक ट्रिप की योजना भी बन सकती है। बातचीत बढ़ाएं और साथी को पूरा स्पेस दें, इससे रिश्ता और मजबूत होगा। शादीशुदा महिलाएं संतान को लेकर विचार कर सकती हैं। कुछ अविवाहित लोगों की जिंदगी में नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, जिससे खुशी मिलेगी।

धनु राशि का करियर राशिफल: कामकाज में पूरी मेहनत करें, इससे ऑफिस में आपकी स्थिति मजबूत होगी। बिजनेस डेवलपमेंट और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों पर काम का दबाव रहेगा और समय सीमा कड़ी हो सकती है। टीम मीटिंग में नए और अच्छे आइडिया देने होंगे। नौकरी के सिलसिले में यात्रा भी संभव है। आर्किटेक्ट, कलाकार, पेंटर, ग्राफिक डिजाइनर, कॉपी एडिटर, मीडिया से जुड़े लोग और शेफ को अपनी काबिलियत दिखाने के अच्छे मौके मिलेंगे।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल: इस सप्ताह आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। लंबे समय से अटके हुए पैसे मिल सकते हैं और बैंक से लोन भी पास हो सकता है। इससे आप अपनी जरूरतों पर खुलकर खर्च कर पाएंगे। व्यापारियों को पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए, क्योंकि नुकसान से बचना जरूरी है। इस सप्ताह प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने में भी सफलता मिल सकती है।

धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल: धनु राशि वालों को नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं। इसके बजाय हेल्दी चीजें, जैसे ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें।महिलाओं को माइग्रेन या पीरियड्स से जुड़ी परेशानी हो सकती है। एडवेंचर एक्टिविटी करते समय सावधानी रखें और शराब व तंबाकू से पूरी तरह बचें। बच्चों को आंख या कान में दर्द की शिकायत हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com