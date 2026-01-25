Hindustan Hindi News
धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 25 से 31 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 25 से 31 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप:

Sagittarius Horoscope Rashifal 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, 25 से 31 जनवरी 2026 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Jan 25, 2026 06:45 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल (25- 31 जनवरी 2026): इस हफ्ते धनु राशि वालों के अंदर जिज्ञासा साफ दिखाई देगी। कुछ नया जानने, देखने और करने का मन बना रहेगा। रोज की एक जैसी दिनचर्या से थोड़ा हटकर कुछ अलग करने की चाह होगी। छोटे-मोटे एडवेंचर, नई बातचीत और हल्की प्लानिंग आपको अंदर से फ्रेश महसूस कराएगी।आप लोगों से खुलकर बात करना चाहेंगे और नई सोच वाले लोगों से मिलना भी अच्छा लगेगा। कोई पास की छोटी यात्रा, नई हॉबी या कुछ सीखने से जुड़ा आइडिया दिमाग में आ सकता है। इस हफ्ते सबसे जरूरी बात ये है कि हर चीज आराम से करें। जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम बाद में भारी लग सकता है। इस समय छोटे मौके मिलेंगे, जो दिखने में भले छोटे हों, लेकिन आगे चलकर आपकी ग्रोथ में मदद करेंगे। कोई नई स्किल सीखना, कुछ नया पढ़ना या किसी काम को नए तरीके से करना आत्मविश्वास बढ़ाएगा। थोड़ी-सी फिजिकल मूवमेंट, जैसे हल्की सैर, भी आपको एनर्जी देगी। इस हफ्ते खुद को खुला रखें और जिंदगी का भरपूर आनंद लें।

धनु लव राशिफल: इस हफ्ते प्रेम जीवन में हल्कापन और सादगी बनी रहेगी। सिंगल धनु राशि वालों की किसी से दोस्ताना बातचीत शुरू हो सकती है। शुरुआत में सब कुछ बहुत सीरियस नहीं लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे सामने वाले में दिलचस्पी बढ़ सकती है। इस हफ्ते बातचीत का तरीका ही सबसे ज्यादा अहम रहेगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए साथ में हंसना, छोटी बातें शेयर करना और कोई छोटा-सा प्लान बनाना रिश्ते को और करीब लाएगा। जरूरी नहीं कि हर बार लंबी बातचीत या बड़ी डेट हो। कभी-कभी साथ बैठकर चाय पीना या दिनभर की बातें सुनना ही काफी होता है। अपने पार्टनर के दिन के बारे में जानने की जिज्ञासा रखें। सवाल पूछें, ध्यान से सुनें और तुरंत जवाब देने की जल्दी न करें। गहरी या पुरानी बातों को जबरदस्ती छेड़ने से बचें। जब माहौल शांत हो, तभी जरूरी बातें करें। इससे गलतफहमी कम होगी और रिश्ता हल्का और सुकून भरा लगेगा।

धनु करियर राशिफल: कामकाज के मामले में यह हफ्ता स्टेडी फोकस मांगता है। बहुत बड़े-बड़े प्लान बनाने की बजाय छोटे और साफ टारगेट रखें। हर सुबह एक छोटा-सा प्लान बनाएं और दिन का एक जरूरी काम तय करें। इससे काम बिखरेगा नहीं और दिन कंट्रोल में रहेगा। आपकी दोस्ताना बातचीत इस हफ्ते टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आप किसी की मदद कर सकते हैं या किसी आसान मौके तक पहुंच बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें- हर नए प्रोजेक्ट के लिए तुरंत “हां” कहना सही नहीं होगा। वही काम चुनें जिन्हें आप समय पर और अच्छे से पूरा कर सकें। इस हफ्ते कोई छोटी लर्निंग आगे चलकर आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। छोटा कोर्स, नया तरीका या किसी सीनियर से मिली सलाह भविष्य में फायदा दे सकती है। अभी भले असर छोटा लगे, लेकिन इसका रिजल्ट बाद में साफ दिखाई देगा।

धनु आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में यह हफ्ता संभालने लायक रहेगा, बस थोड़ी समझदारी जरूरी है। छोटे-छोटे खर्च अगर बिना ध्यान दिए होते रहे, तो बजट गड़बड़ा सकता है। खाने-पीने, ट्रैवल और फन के लिए एक सादा बजट बना लेना बेहतर रहेगा। इस हफ्ते बड़े खर्चों से दूरी रखें। बिल की डेट्स समय पर चेक करें, ताकि लेट चार्ज न लगे। अगर किसी यात्रा का प्लान बन रहा है, तो हर हफ्ते थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाना शुरू करें। इससे बाद में दबाव महसूस नहीं होगा। किसी हॉबी या छोटे टास्क से एक्स्ट्रा अर्निंग का हल्का मौका भी मिल सकता है। पैसों से जुड़े प्लान घरवालों के साथ शेयर करें, ताकि सब एक ही दिशा में सोच सकें। महीने के अंत में अपनी प्रोग्रेस जरूर देखें- इससे समझ आएगा कि कहां सुधार करना है।

धनु स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के लिहाज से यह हफ्ता एक्टिव रहेगा, लेकिन नियमित देखभाल जरूरी है। सोने-जागने का समय तय रखें और पानी ज्यादा पिएं। सैर या हल्की स्ट्रेचिंग मूड और एनर्जी दोनों को बेहतर बनाएगी। खाने में सादा, हल्का और वेजिटेरियन फूड रखें। इससे दिमाग साफ रहेगा और शरीर थका-थका महसूस नहीं करेगा। देर रात भारी स्नैक्स और जरूरत से ज्यादा शोर-शराबे वाली जगहों से दूरी रखें, क्योंकि ये आपकी एनर्जी जल्दी गिरा सकते हैं। अगर तनाव बढ़ता महसूस हो तो कुछ देर गहरी सांस लें या दोस्तों से खुलकर बात करें। रोज की छोटी-छोटी अच्छी आदतें आगे चलकर बड़ा और पॉजिटिव फर्क लाएंगी। खुद पर भरोसा रखें और धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहें।

