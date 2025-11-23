धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए 23 से 29 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Sagittarius Weekly Horoscope 23-29 November 2025 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Weekly Horoscope 23-29 November 2025, धनु साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह में हल्की-फुल्की एनर्जी और जिज्ञासा आपका मार्गदर्शन करेंगे। मददगार कॉन्टैक्ट और छोटी ट्रिप नए ऑप्शन के दरवाजे खोल सकती हैं। प्लान बनाने के लिए शांत रहें, पैसों के किसी भी मामले में सहमत होने से पहले डिटेल्स जरूर चेक करें। इस सप्ताह धनु राशि के जातक सीखने के छोटे-छोटे पलों का आनंद लें जो लगातार, पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। दोस्त छोटे काम के प्लान बनाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं नवंबर का ये सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है-

धनु राशि वालों के लिए 23 से 29 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? इस सप्ताह धनु राशि का लव राशिफल: इस सप्ताह प्रेम की भावना और खुशनुमा बातचीत रिश्तों को बेहतर बनाएगी। कहानियां शेयर करें, छोटी आउटिंग प्लान करें, या दोस्ती बढ़ाने के लिए साथ में कुछ नया सीखें। अगर सिंगल हैं, तो एक जैसी पसंद वाले अच्छे लोगों से मिलने के लिए किसी क्लास या कम्युनिटी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अपने इरादों के बारे में ईमानदार रहें और ध्यान से सुनें। जल्दबाजी में कमिटमेंट करने से बचें। इस सप्ताह दोस्ती को अपने आप बढ़ने दें। सम्मान और खुशी-खुशी मदद के छोटे-छोटे काम दोनों तरफ के रिश्तों को मजबूत, स्थिर और खुशनुमा बना सकते हैं। प्यार करने वाले परिवार के साथ छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं।

इस सप्ताह धनु राशि का करियर राशिफल: यह सप्ताह काम पर सीखने और साफ बातचीत के लिए अच्छा साबित हो सकता है। अच्छे सवाल पूछें, प्यार से आइडिया शेयर करें, और छोटे-मोटे कामों में साथ काम करने वालों की मदद करने की पेशकश करें। छोटे कोर्स या पढ़ने से स्किल्स बेहतर हो सकती हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। इस सप्ताह एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट लेने से बचें; जो शुरू करें उसे पहले पूरा करें। अपना समय ऑर्गनाइज करें और प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए आसान लिस्ट बनाएं। इस सप्ताह कोई सपोर्टिव कॉन्टैक्ट सलाह दे सकता है या कुछ काम का और प्रॉफिट कमाने का नया मौका दे सकता है। इस सप्ताह सब्र रखें और मुस्कुराएं।

इस सप्ताह धनु राशि का फाइनेंशियल राशिफल: अभी सोच-समझकर डिसीजन लेने से पैसे का मामला स्टेबल दिख रहा है। अगर आप हर दिन थोड़ी बचत करते हैं तो छोटी कमाई भी बढ़ सकती है। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें और बिलों में गलतियों के लिए ध्यान से चेक करें। अगर परिवार के साथ खर्च शेयर कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए प्लान के बारे में खुलकर बात करें। छोटी ट्रिप या कोर्स जैसे छोटे लक्ष्यों के लिए एक आसान बजट बनाने पर विचार करें। मामूली, लगातार सेविंग्स करने से आराम मिलता है। अभी समझदारी और सब्र से लिए गए फैसले आने वाले समय में बेहतर ऑप्शन को सपोर्ट करेंगे। परिवार के साथ शेयर किए गए लक्ष्यों पर बात करें।

इस सप्ताह धनु राशि का सेहत राशिफल: अच्छी एनर्जी आसान आदतों से आती है, जैसे कि रेगुलर नींद, थोड़ी देर टहलना, और घर का बना सादा शाकाहारी खाना। इस सप्ताह स्ट्रेस होने पर स्क्रीन से ध्यान से ब्रेक लें और कुछ मिनट के लिए गहरी सांस लें। अकड़न कम करने और अपनी पीठ को बचाने के लिए हर सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें। पानी पास रखें और ज्यादा देर बैठने के बाद थोड़ा हिलें-डुलें। अगर आपको एनर्जी की कमी महसूस हो, तो ज्यादा से ज्यादा आराम करें। इस सप्ताह किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हों। छोटे-छोटे हेल्दी ऑप्शन लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखते हैं। अक्सर मुस्कुराएं। इस सप्ताह शुक्रगुजार रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ