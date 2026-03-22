धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 22 से 28 मार्च तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Sagittarius Horoscope Rashifal 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, 22 से 28 मार्च 2026 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…
Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल (22- 28 मार्च 2026): इस हफ्ते आपका मन नई चीजें सीखने और लोगों से मिलने में लगेगा। रोज के काम के बीच कुछ नया करने का मन करेगा। बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, छोटे-छोटे काम भी काफी रहेंगे। जो समझ न आए, वहां पूछ लेना बेहतर रहेगा। बात साफ रखेंगे तो काम आसान होगा। किसी की मदद करेंगे तो वही चीज आगे चलकर आपके काम भी आएगी। इस हफ्ते जल्दी फैसला लेने से बचना ठीक रहेगा। थोड़ा समय लेकर सोचेंगे तो गलती नहीं होगी। दिन के काम पहले से तय कर लें, इससे भागदौड़ कम होगी। हफ्ते के आखिर तक आपको अपने काम का फायदा दिखने लगेगा।
आगे पढ़ें, धनु राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
धनु राशि का लव राशिफल- लव लाइफ इस हफ्ते हल्की और खुश रहने वाली रहेगी। जो लोग रिलेशन में हैं, उन्हें पार्टनर के साथ थोड़ा समय निकालना चाहिए। ज्यादा प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, साथ बैठकर बात करना भी काफी है। हंसी-मजाक और छोटी-छोटी बातों से रिश्ता बेहतर होगा। सिंगल लोगों के लिए किसी क्लास, इवेंट या दोस्तों के जरिए किसी से मुलाकात हो सकती है। शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी करने से बचें। धीरे-धीरे बात आगे बढ़ने दें। इस हफ्ते ध्यान रखना होगा कि बात करते समय सामने वाले को भी बराबर मौका मिले।
धनु राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में यह हफ्ता सीखने वाला रहेगा। अगर कोई नई चीज सामने आती है तो उसे करने से पीछे न हटें। छोटे-छोटे स्टेप में काम करें। इससे काम आसान लगेगा और पूरा भी होगा। ऑफिस में अगर कोई बात समझ न आए तो पूछ लें। इससे समय बचेगा। अपने आइडिया रखें, लेकिन दूसरों की भी सुनें। किसी की मदद करने का मौका मिले तो करें। इससे टीम में आपकी जगह मजबूत होगी। इस हफ्ते बड़े रिस्क लेने से बचना ही सही रहेगा।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में इस हफ्ते संभलकर चलना जरूरी है। जो जरूरी है, पहले वही करें। फालतू खर्च से बचें। कोई भी चीज खरीदने से पहले थोड़ा रुककर सोच लें। अगर दाम ज्यादा लग रहा है तो तुलना करें। किसी के कहने पर पैसा लगाने से बचें। इस समय छोटी-छोटी सेविंग ही काम आएगी। जितना कमा रहे हैं, उसमें से थोड़ा हिस्सा अलग रखें। किसी को पैसा देने से पहले साफ बात कर लें।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल- स्वास्थ्य इस हफ्ते ठीक रहेगा, बस रूटीन बनाए रखना जरूरी है। रोज थोड़ा चलना या हल्की एक्सरसाइज करें। इससे शरीर हल्का रहेगा। खाना समय पर खाएं और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। ज्यादा देर तक मोबाइल या स्क्रीन देखने से बचें। बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें। अगर मन बेचैन लगे तो थोड़ा बाहर घूम आएं या किसी अपने से बात कर लें। इस हफ्ते छोटे-छोटे बदलाव से ही आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट