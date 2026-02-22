Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 22 से 28 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Feb 22, 2026 06:15 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Sagittarius Horoscope Rashifal 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, 22 से 28 फरवरी 2026 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 22 से 28 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल (22- 28 फरवरी 2026): इस हफ्ते जिज्ञासा बनी रहेगी और दोस्ताना मौके मिलेंगे। कोई नया शौक आजमाएं, छोटी कहानी पढ़ें या किसी मददगार इंसान से मिलें। छोटी-छोटी सीख दिन को रोशन करेंगी। इस हफ्ते आप सरल नई चीजें आजमाने के लिए उत्साहित रहेंगे। छोटी सीख और दोस्ताना बातचीत से खुशी मिलेगी और काम के आइडिया मिलेंगे। सुरक्षित कदम उठाएं, सवाल पूछें और प्लान को लचीला रखें। आपका खुला दिल और जिज्ञासा हर दिन को बेहतर और मजेदार बनाएगी।

धनु लव राशिफल- इस हफ्ते हंसी-मजाक और हल्कापन किसी खास के और करीब लाएगा। साथ में छोटे गेम, कहानियां शेयर करें या हल्की वॉक पर जाएं। प्यार से सवाल पूछें और दिलचस्पी के साथ सुनें कि सामने वाले को क्या पसंद है। प्लान हल्के और खुशमिजाज रखें ताकि दोनों खुश रहें। छोटा सा सच्चा गिफ्ट, जैसे प्यारा नोट या साथ में कोई ट्रीट, अच्छी यादें बनाएगा। सच्चे रहें, नरमी से बात करें और खुशी को छोटे पलों में रास्ता दिखाने दें। प्रेमी को स्पेस दें और मुस्कुराते रहें।

धनु करियर राशिफल- इस हफ्ते काम में मदद देने वाला कोई छोटा नया स्किल या आइडिया सीखने की कोशिश करें। कोई छोटा गाइड पढ़ लें या दोस्त से छोटा सा टिप ले लें। टीममेट्स को दोस्ताना मदद दें और उनकी सलाह बिना झिझक स्वीकार करें। काम को सलीके से रखें और अगला काम शुरू करने से पहले एक काम पूरा करें। छोटी बातचीत या जल्दी पढ़ी गई चीज़ से नए आइडिया मिल सकते हैं। जिज्ञासु रहें लेकिन फोकस बनाए रखें। यही संतुलन धीरे-धीरे तरक्की दिलाएगा। हर छोटी जीत पर खुश हों।

धनु आर्थिक राशिफल- इस हफ्ते समझदारी से फैसले लेने पर खर्च कंट्रोल में रहेगा। जल्दबाजी में खरीदारी से बचें और फैसला लेने से पहले दाम चेक करें। रोज़ थोड़ा-थोड़ा बचाना समय के साथ बड़ा फर्क डालता है। कोई इच्छा हो तो छोटा बचत लक्ष्य तय करें और स्टेप-बाय-स्टेप फॉलो करें। परिवार के साथ साझा खर्चों पर बात करें और सही प्लान बनाएं। सस्ते और काम के सौदे देखें और गैर-जरूरी चीजें टालें। ये समझदार कदम पैसों को शांत और स्थिर रखेंगे। अभी बचाएं, बाद में एंजॉय करें।

धनु स्वास्थ्य राशिफल- रोज हल्की-फुल्की एक्टिविटी जैसे वॉक या हल्का खेल करें। सिंपल और संतुलित शाकाहारी खाना खाएं और खूब पानी पिएं। छोटी-छोटी ब्रेक लेकर एनर्जी वापस पाएं और तनाव हो तो गहरी सांस लें। सोने से पहले मन शांत करने के लिए कोई हल्का शौक अपनाएं या छोटी कहानी पढ़ें। नींद का समय तय रखें और रात में ज्यादा देर स्क्रीन देखने से बचें। छोटी हेल्दी आदतें बेहतर एनर्जी, क्लियर सोच और अच्छा मूड देंगी। परिवार के साथ समय व्यतीत करें और खुश रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

और पढ़ें
sagittarius Sagittarius Horoscope Weekly Horoscope अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने