धनु साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते किस्मत देगी साथ, रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ्तार
धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह तरक्की और नए अवसर लेकर आ सकता है। कामकाज में सुधार होगा और वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में सम्मान, पहचान और आत्मविश्वास बढ़ने के योग हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं।
Sagittarius Weekly Horoscope 21-27 June 2026, Dhanu Saptahik Rashifal: यह सप्ताह हल्के और बेहतर भाव से शुरू होगा। काम का दबाव रहेगा, लेकिन हालात सुधरते दिखेंगे। जो चिंता मन पर बैठी थी, वह धीरे धीरे कम होगी। शुरुआती दिनों में कोई वरिष्ठ, क्लाइंट, पुराना संपर्क या मददगार व्यक्ति आपके काम को बेहतर दिशा दे सकता है। ध्यान से सुनें। घर में भी मिश्रित स्थिति रहेगी। पिता की सेहत में सुधार का संकेत मिल सकता है, जिससे राहत मिलेगी। मां की सेहत पर नियमित ध्यान देना जरूरी रहेगा।
सप्ताह के मध्य में सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई पुरानी इच्छा पूरी होने की तरफ बढ़ सकती है। बड़े भाई, बहन या किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मन को मजबूत करेगा। सामाजिक दायरे में आपकी पहचान बेहतर होगी। फिर भी प्रशंसा के कारण जल्दबाजी में फैसला न लें। खुशी और भ्रम साथ साथ रह सकते हैं। साइन, वादा या बड़ा कमिटमेंट सोचकर करें।
सप्ताहांत के पास घर में मेहमान आ सकते हैं। इससे दिनचर्या थोड़ी बिगड़ेगी, लेकिन घर में रौनक भी बढ़ेगी। शनिवार को खर्च, गुस्सा और छोटे भाई बहन से तनाव की संभावना रहेगी। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। सम्मान बनाए रखें और स्वास्थ्य पर ज्यादा बोझ न डालें। यह सप्ताह तेजी से नहीं, समझदारी से आगे बढ़ने का है।
प्रेम और रिश्ते
दिल के मामलों में यह सप्ताह अच्छा शुरू होगा। विवाहित या प्रतिबद्ध लोग साथ का सुख महसूस करेंगे। साथ बैठना, भोजन करना, शाम की बातचीत या बिना जल्दी के कुछ समय बिताना रिश्ते को अच्छा करेगा। जीवनसाथी शुरुआती और मध्य सप्ताह में आपको अधिक समझने वाला लगेगा। अगर पिछले दिनों दूरी रही है तो यह सप्ताह उसे धीरे धीरे कम कर सकता है।
सप्ताह का मध्य प्रेम के लिए खास रहेगा। रोमांस बढ़ेगा और आपकी बातों में आकर्षण रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए कोई आकर्षण सामान्य बातचीत से शुरू हो सकता है। सामने वाला आपके बोलने, सुनने या सहज व्यवहार से प्रभावित हो सकता है। रिश्ते में जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें। हर मैसेज और हर चुप्पी का अर्थ निकालना जरूरी नहीं होता।
सप्ताहांत में सावधानी रखें। शनिवार को जीवनसाथी से कड़वाहट हो सकती है, खासकर पैसा, परिवार या पुराने गुस्से की वजह से। यह बात साबित करने का दिन नहीं है। आवाज धीमी रखें और बहस से पीछे हटें। शुक्रवार को यदि मेहमान आएं तो उन्हें अपनापन दें। उनके आने से घर का माहौल हल्का हो सकता है। इस सप्ताह प्रेम में मिठास भी है और गर्मी भी। आप किसे चुनते हैं, यह आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा।
शिक्षा और करियर
काम और पढ़ाई के लिए सप्ताह अच्छा है। शुरुआत में काम की स्थिति सुधरेगी। कठिन शेड्यूल थोड़ा आसान होगा या कोई सहयोगी आखिरकार साथ देगा। मैनेजमेंट या वरिष्ठों से बेहतर व्यवस्था मिल सकती है। काम बहुत रहेगा, लेकिन वह उपयोगी रहेगा। जरूरी संपर्क आपके पास आ सकते हैं। सलाह, सिफारिश या मार्गदर्शन चाहिए तो शुरुआत में बात करना अच्छा रहेगा।
विद्यार्थियों के लिए भी सप्ताह सहायक है। शुरुआत में ध्यान बेहतर रहेगा। गुरुवार के आसपास किसी सहपाठी से मदद मिल सकती है, खासकर कठिन विषय में। लंबी थकाऊ पढ़ाई के बजाय छोटे और नियमित सेशन रखें। कारोबारियों को मंगलवार और बुधवार को अलग अलग स्रोतों से ऑर्डर या पूछताछ मिल सकती है। काम, पहचान या लंबे समय से अटकी इच्छा में प्रगति हो सकती है।
फिर भी हर अच्छी बात पर तुरंत बड़ा कदम न उठाएं। सप्ताह का एक हिस्सा निर्णय में उलझन दे सकता है। इसलिए दूसरों की तारीफ या दबाव में आकर बड़ा फैसला न करें। काम से जुड़ी यात्रा टल सकती है, लेकिन यह आपके लिए नुकसान से ज्यादा राहत हो सकती है। घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा बड़ा निर्णय अभी रोकना बेहतर रहेगा। इस सप्ताह छोटा और समझदार कदम बड़ी छलांग से ज्यादा उपयोगी होगा।
धन और वित्त
धन के मामले में सप्ताह में हलचल रहेगी और कई बातें आपके पक्ष में आ सकती हैं। मंगलवार को जल्दी लाभ या जोखिम वाला विचार आकर्षक लग सकता है। शुक्रवार भविष्य के लिए पैसे लगाने के लिहाज से उपयोगी हो सकता है। मध्य सप्ताह में अच्छी आमदनी, पेंडिंग पेमेंट या कैश फ्लो में सुधार की संभावना है। जो पैसा आए, उसका कुछ हिस्सा सुरक्षित रखें।
सुरक्षित आर्थिक योजना पर ध्यान दें। फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या कोई स्थिर निवेश सोच समझकर किया जा सकता है। भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत जरूरी रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़ी बात में जीवनसाथी के नाम या परिवार से जुड़े संसाधन से लाभ का संकेत मिल सकता है, लेकिन घर खरीदने या बड़े रियल एस्टेट कमिटमेंट में जल्दबाजी न करें।
शनिवार खर्च बढ़ाने वाला हो सकता है। बाहर जाना, उपहार, घर का सामान या भावनात्मक खरीदारी बजट बिगाड़ सकती है। ताजे निवेश के लिए शनिवार ठीक नहीं रहेगा। भाई बहन या रिश्तेदार से पैसे की बात आए तो सावधानी रखें। सप्ताह आपको लाभ दे सकता है, लेकिन अनुशासन की परीक्षा भी लेगा। अच्छे दिनों में बचत करें ताकि कमजोर दिन दबाव न बनाए।
स्वास्थ्य और कल्याण
स्वास्थ्य सप्ताह की शुरुआत में बेहतर महसूस होगा, क्योंकि मन की चिंता कम होगी। नींद, पाचन और ऊर्जा पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। फिर भी राहत को असीम ताकत न समझें। आप व्यस्त रहेंगे। लगातार काम करेंगे तो सप्ताह के अंत में शरीर थक सकता है। पिता की सेहत में सुधार से मन हल्का होगा, लेकिन मां की सेहत पर ध्यान दें। दवा, अपॉइंटमेंट और आराम जैसी छोटी चीजें न टालें।
सप्ताह का मध्य अधिक मजबूत रहेगा। मन में चमक रहेगी। जीवनसाथी की बात, बड़े भाई बहन का सहयोग या घर की अच्छी बातचीत मन को स्थिर करेगी। विद्यार्थियों को देर रात तक पढ़ने के बजाय सही नींद और नियमित भोजन पर ध्यान देना चाहिए। कोई यात्रा रुक जाए तो उसे आराम का मौका समझें। हर रुकी हुई बात नुकसान नहीं होती।
शुक्रवार और शनिवार को सावधानी रखें। शुक्रवार को ज्यादा काम, परिवार की जिम्मेदारी और सामाजिक मुलाकात सब एक साथ न भरें। शनिवार को घर का तनाव, खर्च की चिंता या भाई बहन से खींचतान सिरदर्द, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन या थकान दे सकती है। समय पर खाना खाएं, पानी पिएं और बहस से दूर हटें। इस सप्ताह आपकी सेहत का उपाय संतुलन है।
सप्ताह की सलाह
अच्छे संपर्क और सम्मान का लाभ लें, लेकिन जल्दबाजी में फैसला न करें। मां की सेहत, खर्च और घर की शांति पर ध्यान रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र