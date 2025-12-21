Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sagittarius Weekly Horoscope 21-27 December 2025 dhanu rashi saptahik rashifal
धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 21 से 27 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 21 से 27 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Sagittarius Weekly Horoscope 21-27 December 2025 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Dec 21, 2025 07:45 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Sagittarius Weekly Horoscope 21-27 December 2025, धनु साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह धनु राशि वाले उत्साहित और सीखने के लिए उत्सुक महसूस करेंगे। सामाजिक पल हँसी और नए दोस्त लाएंगे। काम पर, छोटे-छोटे कदम प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा वादे करने से बचें; प्राथमिकताओं को साफ़ रखें। नियमित रूप से बचत करें। ऊर्जा और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए अपने शरीर को हिलाएं-डुलाएं और अच्छी तरह से आराम करें और रोज़ाना सरल साँस लेने के व्यायाम करें। नए आइडिया खुशी लाएंगे। काम में धैर्य से किए गए प्रयास से लगातार जीत मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनु राशि के लिए 21 से 27 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

धनु राशि का लव राशिफल: इस सप्ताह धनु राशि वालों की रोमांटिक लाइफ रोमांस भरी और मजेदार रहेगी। हल्के-फुल्के बातचीत का आनंद लें और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए यादें शेयर करें। अगर सिंगल हैं, तो कैज़ुअल इनवाइट के लिए हां कहें और दिलचस्पी दिखाएं। एक नया दोस्ताना रिश्ता धीरे-धीरे बढ़ सकता है। कपल्स को एक साथ छोटी आउटिंग प्लान करने या एक साथ खाना बनाने और हंसने से फायदा होगा। ऐसे वादे करने से बचें, जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। समय और भावनाओं के बारे में ईमानदार रहें। छोटे-छोटे हाव-भाव और खुलकर सुनना रिश्तों और अप दोनों में विश्वास को मजबूत करेगा।

ये भी पढ़ें:22 से 28 दिसंबर तक मेष राशि समेत 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगी सफलता
ये भी पढ़ें:22 दिसंबर तक चंद्र-मंगल बनाएंगे महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों को लाभ ही लाभ

धनु राशि का करियर राशिफल: काम पर, धनु राशि वाले रचनात्मक स्पीड और मददगार सपोर्ट का आनंद लेंगे। आइडिया क्लियर तौर पर शेयर करें और ऐसे कामों के लिए वॉलंटियर करें, जो आपकी ताकत से मेल खाते हों। ज्यादा प्रेशर से बचने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटें। फीडबैक के लिए खुले रहें और जरूरत पड़ने पर तुरंत बदलाव करें। सहकर्मी आपके पॉजिटिव रवैये और एनर्जी की तारीफ करेंगे। मैनेजर आपकी पहल पर ध्यान दे सकते हैं और आपको टीम या प्रोजेक्ट को मैनेज करने का मौका दे सकते हैं। ऑर्गनाइज रहने और समय पर काम पूरा करने के लिए जरूरी बातचीत और डेडलाइन के नोट्स रखें।

धनु राशि का फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह धनु राशि वालों की फाइनेंशियल स्थिति सावधानी भरे डिसीजन से स्टेबल रहेगी। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें। खर्च करने से पहले जरूरतों की लिस्ट बनाएं। पैसे बचाने के तरीके ढूंढ़ें, जैसे चीजों का दोबारा इस्तेमाल करना या ऑनलाइन कीमतों की तुलना करना। अगर निवेश की योजना बना रहे हैं, तो ऑप्शन पर रिसर्च करें और किसी भरोसेमंद दोस्त या सलाहकार से सलाह लें। हर सप्ताह एक छोटी रकम अलग रखकर इमरजेंसी सेविंग्स बढ़ाएं। बजट प्लान करीबी परिवार के साथ शेयर करें ताकि सभी एक ही पेज पर हों। भविष्य में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए रसीदें रखें और खर्चों पर नजर रखें।

ये भी पढ़ें:2026 में इन राशियों पर रहेगी शनि की नजर, बुरे प्रभाव से बचने के लिए करें ये उपाय
ये भी पढ़ें:20 दिसंबर-12 जनवरी तक इन राशियों की चांदी ही चांदी, धनु राशि के शुक्र देंगे लाभ

धनु राशि का सेहत राशिफल: धनु राशि वालों को बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए गतिविधि और आराम के बीच संतुलन बनाना चाहिए। मूड को बेहतर बनाने और जोड़ों को फ्लेक्सिबल रखने के लिए बाहर टहलने या एक्सरसाइज करने का आनंद लें। एनर्जी के लिए सब्जियों, फलों, साबुत अनाज और दालों के साथ सादा हेल्दी भोजन चुनें। पर्याप्त पानी पिएं और देर रात भारी स्नैक्स के सेवन से बचें। लंबे समय तक बैठने के दौरान स्ट्रेच करें और तनाव कम करने के लिए थोड़ी देर गहरी सांस लेने की कोशिश करें। लगातार सोने का शेड्यूल और ऐसे खुशमिजाज शौक रखें, जो मन को आराम दें और ताकत और जोश वापस लाएं।

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन राशि का 21 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 21 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
sagittarius Sagittarius Horoscope Weekly Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने