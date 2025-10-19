धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए 19-25 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Sagittarius Weekly Horoscope 19-25 October 2025 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Weekly Horoscope 19-25 October, धनु साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह धनु राशि वालों को अपने लवर के साथ मधुर रिश्ते बनाए रखने चाहिए। अपनी क्षमता साबित करने के लिए ऑफिस में नए काम हाथ में लें। धन और सेहत दोनों आपके पक्ष में रहेंगे।

धनु साप्ताहिक लव राशिफल- इस सप्ताह आपकी लव लाइफ क्रिएटिव और फलदायी रहेगा। हालांकि विचारों में मामूली मतभेद हो सकते हैं, लेकिन रोमांस के फ्लो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको धैर्यपूर्वक सुनने की जरूरत है और सप्ताह का दूसरा भाग अविवाहित जातकों के लिए अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए शुभ है। जो लोग भाग्यशाली हैं उनकी किसी एक्स लवर से भी मुलाकात होगी, जो उन्हें उनके पुराने लव लाइफ की ओर वापस ले जाएगा। लेकिन शादीशुदा महिलाओं को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके मैरिड लाइफ में स्ट्रेस आ सकता है।

धनु साप्ताहिक करियर राशिफल- किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय उसकी बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए। आईटी पेशेवरों, हेल्थ केयर कर्मचारियों, डिज़ाइनरों और शिक्षाविदों के विदेश जाने के मौके मिलेंगे। सप्ताह का पहला भाग किसी जॉब पोर्टल पर अपना काम पूरा करने और प्रोफ़ाइल अपडेट करने के लिए अच्छा है। कुछ महिलाओं को अपनी पहली जॉब पाने में सफलता मिलेगी। इस सप्ताह कुछ पेशेवर लोग ट्रैवल करेंगे, जबकि आपके फैसला लेने की क्षमता की परीक्षा होगी। बिजनेसमैन अपने व्यापार को नए क्षेत्रों में ले जाने के लिए गंभीर होंगे।

धनु साप्ताहिक आर्थिक राशिफल- संपत्ति और पिछले निवेशों सहित कई स्रोतों से धन प्राप्ति होगी। परिवार में संपत्ति को लेकर छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं और आपको इसे सुलझाने के लिए पहल करनी होगी। आप इस अवधि को इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने और नई संपत्ति खरीदने के लिए भी चुन सकते हैं। कुछ महिलाओं को फैमिली में किसी सेलिब्रेशन पर खर्च करने की जरूरत होगी।

धनु साप्ताहिक सेहत राशिफल- आपको दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करनी चाहिए। महिलाओं को पेट से जुड़ी समस्या हो सकती हैं और बुज़ुर्गों को सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, वे इस वीक को चुन सकते हैं, क्योंकि यह तंबाकू छोड़ने का एक अच्छा समय है। नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहें और अपने मन को अच्छे विचारों से भरें। इससे आप मानसिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com