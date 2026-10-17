धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 18-24 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा?

Sagittarius Weekly Horoscope 18-24 October 2026 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Weekly Horoscope 18-24 October 2026 dhanu rashifal, धनु राशिफल : धनु राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत आपकी ही राशि में चंद्रमा से होगी। इसलिए मन, शरीर और प्रतिक्रिया सीधे सामने आएंगे। आत्मविश्वास रहेगा और कुछ अलग करने की इच्छा भी बढ़ेगी। शुरुआती दिनों में साहस, मेहनत और साथ ही मानसिक दबाव का संकेत है। सूर्य, बुध और वक्री शुक्र तुला के ग्यारहवें भाव में हैं। मित्र, नेटवर्क, आय और बड़े लक्ष्य सक्रिय हैं। राहु तीसरे भाव में साहस और प्रयोग की इच्छा बढ़ाता है। मंगल और गुरु कर्क के आठवें भाव में हैं, इसलिए अचानक खर्च, साझा धन और भावनात्मक प्रतिक्रिया को संभालना जरूरी होगा। शनि चौथे भाव में वक्री है। घर की पुरानी जिम्मेदारी या भीतर का दबा तनाव समय मांग सकता है।

शुरुआत में आपकी प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। अपनी राशि का चंद्रमा आपको हर बात को व्यक्तिगत रूप से महसूस करा सकता है। जीवनसाथी या पार्टनर से छोटी बहस हो तो तुरंत अंतिम निष्कर्ष न निकालें। दूसरे भाव में चंद्रमा आने के बाद भाषा का असर बहुत बढ़ेगा। नरम शब्द रिश्ते सुधार सकते हैं और तीखा वाक्य लंबे समय तक याद रह सकता है। वक्री शुक्र ग्यारहवें भाव में मित्रता और प्रेम के बीच पुराने सवाल वापस ला सकता है। पुराने परिचय या पुराने मैसेज को वर्तमान भावनाओं के साथ मिलाकर न देखें।

21 अक्टूबर के बाद तीसरे भाव का चंद्रमा संवाद बढ़ाएगा। साथी अधिक सहयोगी लग सकता है। बच्चों, दिनचर्या, खर्च या यात्रा पर उपयोगी बातचीत होगी। सिंगल लोगों के लिए मित्र या पड़ोस से नया परिचय बन सकता है। 23 अक्टूबर के बाद चौथे भाव का चंद्रमा घर की गर्माहट बढ़ाएगा। मां या परिवार से जुड़ा माहौल संबंध को नरम करेगा। सप्ताहांत में परिचितों का मिलना या घर का कार्यक्रम खुशी दे सकता है। प्यार में इस सप्ताह सबसे बड़ी ताकत आपकी ईमानदार भाषा होगी। बहस में जीतने से ज्यादा संबंध की शांति जरूरी है।

करियर राशिफल यह मेहनत वाला सप्ताह है। शुरुआत में आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, लेकिन जल्द परिणाम की इच्छा निराश कर सकती है। 18 अक्टूबर के बाद दूसरा भाव काम से आय और बातचीत को जोड़ देगा। मीटिंग, बिक्री, क्लाइंट और परिवारिक व्यवसाय में शब्दों की ताकत महत्वपूर्ण होगी। 21 अक्टूबर के बाद तीसरे भाव का चंद्रमा और राहु छोटे काम, फील्ड वर्क, लोकल यात्रा, कॉल और फॉलोअप बढ़ाएंगे। जो काम एक बार में पूरा न हो, उसे दोबारा करने से घबराएं नहीं। इस सप्ताह निरंतरता दिखाने वाले लोग आगे निकलेंगे।

छात्रों के लिए बाद का हिस्सा बेहतर है। लिखकर पढ़ना, छोटे लक्ष्य और नियमित अभ्यास अच्छा परिणाम देगा। भाई बहन या मित्र से मदद मिल सकती है। 23 अक्टूबर के बाद घर का माहौल पढ़ाई के लिए शांत हो सकता है। नौकरी करने वालों को घर और काम की जिम्मेदारी संतुलित करनी होगी। कारोबारियों को नए निवेश या अचानक बड़े विस्तार में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 24 अक्टूबर को बुध वक्री होगा। नेटवर्क, आय, समूह और प्रस्तावों के मामले में पुराने संदेश, समझौते और भुगतान दोबारा जांचें। नई शुरुआत से पहले पुराने संपर्कों को मजबूत करना ज्यादा उपयोगी हो सकता है।

धन राशिफल धन का प्रवाह इस सप्ताह औसत से स्थिर रह सकता है, लेकिन आसान लाभ की उम्मीद कम रखें। कमाई मेहनत और फॉलोअप से होगी। 18 अक्टूबर के बाद दूसरे भाव का चंद्रमा बचत और परिवार की जरूरत को प्राथमिकता देगा। वाहन या बड़ी खरीद को शुरुआती हिस्से में रोकना ठीक रहेगा। मंगल और गुरु आठवें भाव में हैं। इसलिए टैक्स, बीमा, साझा पैसा, उधार या अप्रत्याशित खर्च का हिसाब साफ रखें। किसी चमकदार प्रस्ताव पर बिना जांच पैसा न लगाएं।

21 अक्टूबर के बाद तीसरे भाव की सक्रियता कमाई को संपर्क और प्रयास से जोड़ देगी। राहु आपको साहसी फैसला लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन जोखिम की सीमा तय करें। 23 अक्टूबर के बाद घर, वाहन या परिवार से जुड़ी जरूरत पर खर्च हो सकता है। माता पिता से सहयोग भी मिल सकता है। सप्ताहांत में बचत बेहतर विकल्प है। 24 अक्टूबर के बुध वक्री होने पर आय योजना, कमीशन, डिजिटल भुगतान और मित्र के साथ वित्तीय समझौता दोबारा देखें। छोटी बचत भी अगले सप्ताह बड़ा फर्क दे सकती है।

सेहत राशिफल सप्ताह की शुरुआत में शरीर और मन दोनों सक्रिय रहेंगे, लेकिन अधिक काम से थकान जल्दी आ सकती है। यात्रा हो तो पानी और हल्का भोजन साथ रखें। 18 अक्टूबर के बाद भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दें। बहुत बाहर का, तला या जल्दी में खाया भोजन शरीर को भारी कर सकता है। 21 अक्टूबर के बाद छोटी यात्रा और लगातार फोन से मानसिक थकान बढ़ेगी। रास्ते पर जल्दी न करें।

23 अक्टूबर के बाद शरीर घर और आराम की मांग करेगा। वक्री शनि चौथे भाव में है। इसलिए पुराने तनाव, नींद की कमी या घर की चिंता फिर मन में आ सकती है। शांत कमरा, समय पर भोजन और परिवार के साथ बिना स्क्रीन के बैठना ज्यादा उपयोगी होगा। कोई साधारण असहजता बनी रहे तो उसे नजरअंदाज न करें। स्वास्थ्य को इस सप्ताह ताकत साबित करने की प्रतियोगिता न बनाएं। नियमित आराम आपकी गति को घटाएगा नहीं, बल्कि टिकाऊ बनाएगा।