धनु साप्ताहिक राशिफल 18-24 जनवरी: बैंक बैलेंस बढ़ेगा, विदेश से आएंगे मौके, सेहत को लेकर रहें सावधान

Sagittarius weekly horoscope 18-24 January : क्या आप धनु राशि (Sagittarius) के जातक हैं? अगर हां, तो 18 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा हफ्ता आपके लिए खुद पर भरोसा रखने का पैगाम लेकर आया है। सितारों की चाल बता रही है कि इस हफ्ते आपकी आर्थिक स्थिति तो शानदार रहेगी, लेकिन सेहत और प्यार के मामले में थोड़ी 'मैच्योरिटी' और सावधानी बरतनी होगी । आइए जानते हैं इस हफ्ते आपकी किस्मत के सितारे क्या इशारा कर रहे हैं।

Sagittarius weekly horoscope 18-24 January : लव राशिफल: पुरानी बातें न उखाड़ें इस हफ्ते रिश्तों में थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन बात हाथ से बाहर नहीं जाएगी। जरूरी है कि आप ऑफिस और लव लाइफ में बहस से बचें। अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और भूलकर भी उनके पुराने अतीत को कुरेदने की गलती न करें , वरना रिश्ता बिगड़ सकता है।

सिंगल्स के लिए खुशखबरी: अगर आप सिंगल हैं, खासकर महिलाएं, तो क्लासरूम, ऑफिस या किसी पार्टी में आपको कोई दिलचस्प प्रपोजल मिल सकता है। सप्ताह का दूसरा हिस्सा पुराने प्रेमी के साथ गिले-शिकवे दूर करने के लिए अच्छा है।

Sagittarius weekly horoscope 18-24 January : करियर राशिफल: विदेश जाने का सपना होगा पूरा प्रोफेशनल लाइफ में यह हफ्ता नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। आईटी, हेल्थकेयर, सेल्स, डिजाइन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोगों को विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को जगह बदलने या ट्रांसफर के लिए तैयार रहना चाहिए। बिजनेसमैन को नए कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर्स इस हफ्ते ज्यादा सपोर्टिव न हों। छात्रों के लिए समय अच्छा है, परीक्षाएं क्लियर होने के पूरे आसार हैं।

Sagittarius weekly horoscope 18-24 January : आर्थिक राशिफल स्थिति: सैलरी बढ़ने के संकेत पैसे के मामले में यह हफ्ता 'बल्ले-बल्ले' करने वाला है। धन का आगमन अच्छा रहेगा और बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। नौकरीपेशा लोगों की सैलरी बढ़ने के मजबूत योग हैं। कुछ महिलाओं को परिवार की पुश्तैनी जायदाद का हिस्सा मिल सकता है। कारोबारी लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड जुटाने में कामयाब रहेंगे।

Sagittarius weekly horoscope 18-24 January : हेल्थ राशिफल: दिल और सांस का रखें ख्याल सेहत के मोर्चे पर आपको लापरवाही भारी पड़ सकती है। सांस लेने में तकलीफ, आंखों या कानों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। महिलाओं को जोड़ों के दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। जिन लोगों को दिल की बीमारी का इतिहास रहा है, उन्हें इस हफ्ते विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

