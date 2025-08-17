धनु साप्ताहिक राशिफल: 17-23 अगस्त तक का समय धनु राशि के लिए कैसा रहेगा?

Sagittarius Weekly Horoscope 17-23 August 2025 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल: अपने रोमांटिक जीवन का आनंद लें। छोटी-मोटी चुनौतियों के बावजूद, आप आधिकारिक लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होंगे। इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहने के साथ-साथ धन का बुद्धिमानी से उपयोग करें।

17-23 अगस्त तक का समय धनु राशि के लिए कैसा रहेगा? धनु लव लाइफ: आपकी लव लाइफ में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, और सिटिएशन कंट्रोल से बाहर होने से पहले इसे सुलझाना जरूरी है। सिंगल महिला जातक किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने में प्रसन्न हो सकती हैं। कुछ जातकों को अपने माता-पिता की स्वीकृति भी मिलेगी। इस सप्ताह अपने प्रेमी के साथ अधिक समय बिताएं, लेकिन पास्ट की उन बातों में उलझने से बचें, जो आपके साथी को परेशान कर सकती हैं। मैरिड महिलाओं को अपने जीवनसाथी के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। परिवार में बातचीत संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। इससे भविष्य में और भी परेशानी हो सकती है।

करियर राशिफल: कुछ इनोवेटिव विचारों को क्लाइंट्स द्वारा मंजूरी मिलेगी। यह आपके पक्ष में काम करेगा। परफॉर्मेंस की जांच भी हो सकती है। आईटी, स्वास्थ्य सेवा, सेल्स, डिजाइन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के पेशेवरों को विदेश में मौके मिल सकते हैं। बैंकरों और एकाउंटेंट का शेड्यूल बिजी रहेगा। सरकारी कर्मचारियों की नौकरी में बदलाव की उम्मीद करनी पड़ सकती है। ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचें अपना ध्यान काम पर केंद्रित रखें। आपको जल्द ही परिणाम दिखाई देंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: जैसे-जैसे धन आएगा, आप शेयर, और कारोबार में निवेश करने के लिए मोटिवेट होंगे। बड़े पैमाने पर निवेश करने से पहले उचित सलाह लेना बेहतर है। आप निवेश के तौर पर सोना या वाहन खरीद सकते हैं। भविष्य में अपनी संपत्ति को दोगुना करने के लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। कुछ महिलाएं दोस्तों के साथ आर्थिक मुद्दों को सुलझाने में सफल होंगी, जबकि वरिष्ठ लोग बच्चों के बीच धन का बंटवारा करने को लेकर सीरियस हो सकते हैं।

सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सीने से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी। बच्चे पाचन संबंधी समस्याओं से भी उबर सकते हैं। कुछ उम्रदराज लोगों को नींद से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। सुबह योग और कुछ हल्के व्यायाम करना बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि ये शरीर को एनर्जी देते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखने में मदद करते हैं। आप इस सप्ताह तंबाकू का सेवन भी छोड़ सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com