धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए 16 से 22 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा, पढ़ें धनु राशिफल

Sagittarius Weekly Horoscope 16-22 August 2026 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Weekly Horoscope 16-22 August 2026 dhanu rashi saptahik rashifal, धनु राशिफल: रविवार को चंद्रमा कन्या राशि में आपके दसवें भाव में रहेगा। करियर, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि सप्ताह की शुरुआत से सक्रिय होगी। काम में अच्छे जवाब मिल सकते हैं। कारोबार करने वालों को नए पूछताछ या ऑर्डर की दिशा बन सकती है। वरिष्ठ आपकी बात सुनेंगे। फिर भी अंदर हल्का संदेह रह सकता है कि फैसला सही है या नहीं। यह संदेह आपको रोकने के लिए नहीं, जांचने के लिए है। रविवार तड़के करीब 3 बजकर 25 मिनट का नक्षत्र बदलाव बारीकियों पर ध्यान बढ़ाएगा। प्रस्तुति, डेटा और कागज साफ रखें। रविवार शाम करीब 4 बजकर 53 मिनट तक शुक्ल चतुर्थी रहेगी, फिर पंचमी शुरू होगी। काम अच्छा चले तो भी खुद को ज्यादा बुक न करें। सोमवार तड़के करीब 3 बजकर 50 मिनट का नक्षत्र बदलाव वरिष्ठों और सहकर्मियों की प्रतिक्रिया पर आपका ध्यान बढ़ाएगा। सोमवार शाम करीब 4 बजकर 19 मिनट पर चंद्रमा तुला राशि में आपके ग्यारहवें भाव में आएगा। मित्र, नेटवर्क, आय और इच्छा पूरी करने के प्रयास मजबूत होंगे। किसी उपयोगी व्यक्ति से संपर्क बन सकता है। सामाजिक स्वीकृति मन को अच्छा करेगी। सोमवार शाम करीब 5 बजे पंचमी समाप्त होकर षष्ठी शुरू होगी। मंगलवार तड़के करीब 4 बजकर 58 मिनट का नक्षत्र बदलाव सहयोग की तरफ खींचेगा। जिस काम में अकेले अटके हैं, उसमें किसी मित्र या सहकर्मी से मदद लें। मंगलवार और बुधवार में आय और संपर्क से राहत रहेगी। विद्यार्थी भी सहपाठी से उपयोगी मदद पा सकते हैं। कोई यात्रा या संपत्ति का प्लान रुक जाए तो इसे तुरंत बुरा न मानें। समय शायद आपको जांच का मौका दे रहा है। मंगलवार शाम करीब 5 बजकर 51 मिनट पर सप्तमी शुरू होगी। बुधवार सुबह करीब 6 बजकर 46 मिनट का नक्षत्र बदलाव सामाजिक और पारिवारिक बातचीत बढ़ाएगा। अचानक मेहमान या कार्यक्रम दिनचर्या बदल सकता है। बुधवार शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट पर अष्टमी शुरू होगी। अतिरिक्त खर्च के लिए थोड़ा मार्जिन रखें। गुरुवार तड़के करीब 2 बजकर 30 मिनट पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपके बारहवें भाव में आएगा। इसके बाद ऊर्जा और आत्मविश्वास में गिरावट महसूस हो सकती है। खर्च, यात्रा की थकान, निजी चिंता और नींद का असर बढ़ेगा। गुरुवार सुबह करीब 9 बजकर 7 मिनट का नक्षत्र बदलाव मन को अंदर की बातों में उलझा सकता है। खुद को अलग नकरें। भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। गुरुवार रात करीब 9 बजकर 19 मिनट पर नवमी शुरू होगी। शुक्रवार में खर्च और भावनात्मक तनाव बढ़ सकता है। शुक्रवार दोपहर करीब 11 बजकर 52 मिनट का नक्षत्र बदलाव मन को संवेदनशील करेगा। नई निवेश या बड़ी खरीद रोकें। शुक्रवार रात करीब 11 बजकर 37 मिनट पर दशमी शुरू होगी। शनिवार दोपहर करीब 2 बजकर 49 मिनट पर चंद्रमा आपकी ही राशि में आएगा। इसके बाद मूड और आत्मविश्वास में सुधार होगा। सप्ताह का अंत भीतर से फिर खड़े होने की भावना देगा।

धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए 16 से 22 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा? लव राशिफल सप्ताह की शुरुआत प्रेम के लिए अच्छी है। काम की व्यस्तता के बावजूद आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। सोमवार शाम से ग्यारहवें भाव का चंद्रमा दोस्ती और प्रेम के बीच सहजता बढ़ाएगा। जो रिश्ते में दूरी महसूस कर रहे थे, उन्हें बातचीत का मौका मिलेगा। मंगलवार में शब्द नरम होंगे। किसी पसंद के व्यक्ति से बात लंबी चल सकती है। अविवाहित लोग इस संपर्क को तुरंत बड़ा अर्थ न दें। पहले देखें कि सामने वाला नियमित रूप से समय देता है या नहीं। मंगलवार और बुधवार में दोस्तों, समूह या परिवार के बीच समय अच्छा रहेगा। अचानक मेहमान निजी योजना बदल सकते हैं, लेकिन अगर मन से स्वागत करेंगे तो घर का वातावरण अच्छा होगा। विवाहित लोगों को गुरुवार और शुक्रवार में ज्यादा सावधानी रखनी होगी। बारहवें भाव का चंद्रमा थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है। जीवनसाथी का सामान्य सवाल भी दबाव जैसा लग सकता है। पैसा, यात्रा या परिवार की जिम्मेदारी पर बहस हो तो विषय को छोटा रखें। शुक्रवार में सामने वाले से अपनी स्थिति साफ कहें, लेकिन आरोप न लगाएं। छोटा भाई बहन या परिवार का कोई सदस्य बीच में तनाव पैदा करे तो उसे अपने विवाह का मुद्दा न बनने दें। शनिवार दोपहर के बाद आपकी राशि में चंद्रमा आने से प्रेम में गर्माहट लौटेगी। साथ शांत चाय, टहलना या फोन दूर रखकर बैठना सप्ताह का तनाव कम कर सकता है। इस सप्ताह प्रेम को बचाने के लिए सबसे जरूरी है कि थकान को गुस्से का नाम न दें।

करियर राशिफल रविवार और सोमवार का पहला हिस्सा पेशेवर रूप से मजबूत है। दसवें भाव का चंद्रमा जिम्मेदारी और दृश्यता बढ़ाता है। व्यवसाय में पूछताछ, ऑर्डर या संपर्क बढ़ सकते हैं। नौकरी में वरिष्ठ आपके काम की गुणवत्ता देखेंगे। प्रस्तुति, प्रस्ताव या क्लाइंट मीटिंग है तो तैयारी के साथ जाएं। प्रशंसा मिले तो भी विवरण जांचें। आत्मविश्वास और तथ्य दोनों चाहिए। सोमवार शाम से बुधवार तक नेटवर्क से मदद मिलेगी। सहकर्मी, मित्र या अनुभवी व्यक्ति आपका काम आसान कर सकता है। विद्यार्थी मंगलवार में सहपाठी से कठिन विषय समझ सकते हैं। सवाल पूछने में संकोच न करें। बुधवार में अचानक पारिवारिक काम या मेहमान रूटीन बदल सकते हैं। महत्वपूर्ण पढ़ाई पहले पूरी करें। संपत्ति या लंबी यात्रा से जुड़ा काम रुक जाए तो उसे जबरदस्ती धक्का न दें। गुरुवार और शुक्रवार में बारहवें भाव का चंद्रमा काम की गति कम कर सकता है। लंबी यात्रा, अधिक काम या बहुत बड़ी अपेक्षा रखना ठीक नहीं होगा। विद्यार्थी भी मोबाइल, गपशप और खाली बैठने में समय गंवा सकते हैं। छोटे अध्ययन सत्र और स्पष्ट टाइम टेबल रखें। नौकरी में जरूरी काम पहले करें। सजावटी काम बाद में। शनिवार दोपहर के बाद आत्मविश्वास लौटेगा। सप्ताह की समीक्षा करें और अगली प्राथमिकता तय करें। आपकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी अगर आप धीमे दिनों में भी संयम नहीं छोड़ेंगे।

धन राशिफल रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में निवेश या व्यवसायिक अवसर दिख सकते हैं। जानकारी पूरी हो तो सीमित और योजनाबद्ध कदम लें। अच्छे मूड में जोखिम बढ़ाना ठीक नहीं है। सोमवार शाम से बुधवार तक आय और संपर्क मदद करेंगे। नियमित खर्च और कमाई का संतुलन बन सकता है। मंगलवार बिल, बजट और महीने के खर्च देखने के लिए अच्छा है। संपत्ति या घर खरीद से जुड़ी बड़ी चाल इन दिनों रोकना बेहतर हो सकता है अगर दस्तावेज पूरे नहीं हैं। अचानक मेहमान, यात्रा बदलने या घरेलू जरूरत से अतिरिक्त खर्च हो सकता है। बुधवार तक नकदी का छोटा बफर रखें। गुरुवार और शुक्रवार में बारहवें भाव का चंद्रमा खर्च बढ़ाएगा। नई निवेश, उधार देना या भावनात्मक खरीद रोकें। शुक्रवार में खास सावधानी रखें। शनिवार दोपहर तक खर्च को सीमित रखें। आपकी राशि में चंद्रमा आने के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन इसे खरीदारी का संकेत न मानें। पहले देखें कि पिछले दिनों कितना खर्च हो चुका है। इस सप्ताह सबसे अच्छा आर्थिक फैसला शायद कोई बड़ी कमाई नहीं, बल्कि सही समय पर न कहना होगा। अगले सप्ताह फिर देख सकते हैं। पैसा बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कमाना।

सेहत राशिफल रविवार में ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन काम की अच्छी खबर को अनंत स्टैमिना न समझें। समय पर भोजन करें। ज्यादा देर तक बैठने वालों को चलना जरूरी है। बुधवार तक सामाजिकता बढ़ सकती है। नींद का समय न बिगाड़ें। अचानक मेहमान आएं तो भी अपनी दवा, भोजन या आराम की जरूरत न भूलें। गुरुवार से स्वास्थ्य को ज्यादा नरमी चाहिए। बारहवें भाव का चंद्रमा नींद, मानसिक थकान और भावनात्मक दबाव बढ़ा सकता है। बाहर का बासी या बहुत मसालेदार खाना कम करें। तनाव पेट पर असर कर सकता है। रात में लगातार स्क्रोलिंग न करें। मन भारी हो तो फोन बंद करके थोड़ी सैर या शांत बैठना मदद करेगा। शुक्रवार और शनिवार की शुरुआत में यात्रा करते हैं तो समय से निकलें। भूखे और थके हुए सड़क पर दौड़ना ठीक नहीं है। शनिवार दोपहर के बाद ऊर्जा लौटेगी, लेकिन तुरंत सारे अधूरे काम पूरा करने न लगें। शरीर को धीरे गति दें। कोई समस्या लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। इस सप्ताह स्वास्थ्य का सबसे सरल नियम है कि अच्छे दिन में भी अपनी सीमा याद रखें और कमजोर दिन में खुद पर दबाव न डालें।