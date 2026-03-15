धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Sagittarius Horoscope Rashifal 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, 15 से 21 मार्च 2026 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…
Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल (15- 21 मार्च 2026): धनु राशि के लोगों के लिए यह हफ्ता थोड़ा हल्का और उत्साह भरा रह सकता है। मन में नए आइडिया आ सकते हैं। कुछ लोग इस समय दोस्तों या करीबियों के साथ ज्यादा समय बिताने का मन बना सकते हैं। छोटी-छोटी योजनाएं भी इस हफ्ते बन सकती हैं। हफ्ते के दौरान बातचीत से कुछ नए मौके भी सामने आ सकते हैं। इसलिए लोगों से खुलकर बात करना आपके लिए अच्छा रह सकता है। इस समय जरूरी रहेगा कि आप खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। धीरे-धीरे और आराम से काम करने की कोशिश करें। अगर आप अपने छोटे-छोटे काम पूरे करते रहेंगे तो हफ्ते के अंत तक संतोष महसूस कर सकते हैं।
Sagittarius Weekly Love Horoscope धनु लव राशिफल इस हफ्ते-
रिश्तों के मामले में यह हफ्ता हल्का और खुशियों वाला रह सकता है। दोस्तों और पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात किसी हॉबी, दोस्त या किसी छोटे कार्यक्रम के जरिए हो सकती है। कपल्स के लिए भी समय ठीक रह सकता है। साथ में कहीं घूमने जाने या छोटा सा आउटिंग प्लान करने का मन बन सकता है। बातचीत खुलकर करना रिश्ते को मजबूत बना सकता है। परिवार के साथ भी अच्छा समय मिल सकता है। घर में कोई छोटा सा पूजा-पाठ या साथ बैठकर खेलकूद जैसा माहौल भी बन सकता है।
Sagittarius Weekly Career Horoscope धनु करियर राशिफल इस हफ्ते-
कामकाज के मामले में यह हफ्ता नए आइडिया लाने वाला रह सकता है। ऑफिस में कुछ लोग अपने काम को लेकर नए तरीके सोच सकते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसे छोटे-छोटे हिस्सों में पूरा करना आसान रहेगा। मीटिंग में अपनी बात रखना फायदेमंद हो सकता है। टीम के साथ मिलकर काम करने से अच्छा परिणाम मिल सकता है। सहकर्मियों से सलाह लेने में भी हिचकिचाएं नहीं। धीरे-धीरे किया गया काम आगे चलकर पहचान दिला सकता है।
Sagittarius Weekly Money Horoscope धनु आर्थिक राशिफल इस हफ्ते-
पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रह सकती है। इस समय खर्च और बचत दोनों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। अगर आप अपने खर्च को नोट करते रहेंगे तो चीजें समझना आसान रहेगा। छोटी-छोटी बचत भी इस समय फायदेमंद हो सकती है। किसी बड़े खर्च या निवेश को लेकर जल्दबाजी न करें। पहले ठीक से सोचें और जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें।
Sagittarius Weekly Health Horoscope धनु स्वास्थ्य राशिफल इस हफ्ते
सेहत के लिहाज से यह हफ्ता अच्छा रह सकता है। मन हल्का रहेगा तो शरीर भी ठीक महसूस करेगा। रोज थोड़ा चलना, हल्की एक्सरसाइज या बाहर खुली हवा में समय बिताना फायदेमंद रहेगा। इससे मूड भी बेहतर रहेगा। समय पर सोना और संतुलित खाना जरूरी रहेगा। ज्यादा थकान लेने से बचें। अगर आप आराम और काम के बीच संतुलन रखेंगे तो पूरे हफ्ते एनर्जी बनी रह सकती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट