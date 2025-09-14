धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 14 से 20 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा?

Sagittarius Weekly Horoscope 14-20 September 2025 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु, आपकी जिज्ञासा अब व्यावहारिक लाभ की ओर ले जाती है। इस सप्ताह कुछ सीखने के बारे में सोचें। धन के मामले पर नजर रखने की जरूरत होती है। हल्के व्यायाम और नियमित नींद से स्वास्थ्य बेहतर होता है। हर दिन एक दोस्ताना, व पॉजीटिव माहौल बनाए रखें।

धनु राशि के लिए 14 से 20 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा? धनु लव लाइफ: आपका खुशमिजाज स्वभाव इस सप्ताह मधुर संबंधों को आमंत्रित करता है। अगर आप सिंगल हैं, तो मुस्कुराएं और नए लोगों से मिलने के लिए छोटे ग्रुप में शामिल हों। ईमानदार सवाल विश्वास बढ़ाते हैं। किसी रिश्ते में, कोई रोमांचक योजना या छोटा सा सरप्राइज शेयर करें, जो दर्शाता हो कि आप परवाह करते हैं। जब आपका साथी कोई जरूरत बताए, तो उसकी बात सुनें और बिना दबाव डाले मदद करें।

करियर राशिफल: इस सप्ताह नई सीख आपके काम में मदद करती है। एक छोटा सा कौशल हासिल करने के लिए कोई छोटा कोर्स आजमाएं या कोई उपयोगी वीडियो देखें। किसी टीम के साथी को किसी छोटे काम में मदद करने की पेशकश करें। टीमवर्क परिणामों को गति देता है। बाद में उपयोग करने के लिए विचारों के नोट्स रखें। अगर आप अटके हुए महसूस करते हैं, तो एक छोटी सी आदत बदलें, जैसे सबसे कठिन काम से शुरुआत करना। फीडबैक के लिए तैयार रहें और इसका उपयोग अपनी स्किल्स को लगातार बढ़ाने के लिए करें। हर छोटे कदम का शांति और आनंद के साथ लुफ्त लें।

फाइनेंशियल लाइफ: अगर आप किसी एक चीज पर क्लियर रूप से नजर रखें, तो धन के मामले में सुधार हो सकता है। पैटर्न देखने के लिए कुछ दिनों तक अपने दैनिक खर्च पर ध्यान दें। एक छोटी बचत का विचार किसी सुखद लक्ष्य के लिए धन जुटा सकता है। बिना क्लियर योजना वाले किसी व्यक्ति को उधार देने से बचें। अगर थोड़ा अतिरिक्त कमाने का मौका मिले, तो तुरंत जांच करने के बाद उसे आजमाएं। कन्फ्यूजन से बचने के लिए बिल्स और रिकॉर्ड रखें। छोटे-छोटे कदमों की योजना अभी बनाने से पैसे कमाने व बचाने की एक आदत बन जाती है। किसी दोस्त के साथ एक सरल योजना साझा करें।

सेहत राशिफल: हल्की-फुल्की एक्टिविटी और खुशी के पल इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। अपने शरीर को जगाने के लिए छोटी जॉगिंग या हल्की स्ट्रेचिंग करें। सोने का समय तय रखें और सोने से पहले स्क्रीन देखने से बचें। पानी का भरपूर सेवन करें। डाइट में ताजे फल, सब्जियां और गर्म ड्रिंक्स शामिल करें। हर शाम 5 मिनट चुपचाप बैठें और धीरे-धीरे सांस लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ