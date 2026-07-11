धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए 12-18 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?
Sagittarius Weekly Horoscope 12-18 July 2026 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।
Sagittarius Weekly Horoscope 12-18 July 2026 dhanu saptahik rashifal, धनु साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह नर्म शुरुआत देगा। जीवनसाथी, भरोसेमंद साथी या घर के किसी अपने से सहयोग मिलेगा। घरेलू आराम, साथ भोजन और खुली बातचीत मन को स्थिर करेगी। अगर कोई पारिवारिक बात अटकी थी, तो शुरुआती दिनों में उसके आगे बढ़ने का संकेत मिल सकता है। मध्य सप्ताह में माहौल थोड़ा बदल सकता है। एक टिप्पणी, देर से आया संदेश या बेकार बहस मन खराब कर सकती है। सड़क, भीड़, औजार और मशीन से जुड़े कामों में सावधानी रखें। बोलचाल संयमित रखें। शुक्रवार और शनिवार से स्थिति सुधरेगी। आय, बच्चों से खुशी और आध्यात्मिक गतिविधि मन को फिर आशावादी बनाएगी।
धनु राशि वालों के लिए 12-18 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?
लव राशिफल
प्रेम के लिए शुरुआत अच्छी है। जीवनसाथी या पार्टनर आपका साथ देगा। जो बात अकेले ढो रहे थे, उसे साझा करें। रोमांस छोटे कामों में दिखेगा, जैसे साथ खाना, दिन में हाल पूछना या शांत सैर। अविवाहित लोगों के लिए परिवार या परिचित दायरे से बातचीत आगे बढ़ सकती है। मध्य सप्ताह में मतभेद बढ़ सकते हैं। कोई आश्वासन चाहता होगा और दूसरा चुप रहना चाहेगा। बात को व्यंग्य में न बदलें। यदि मन खराब है, तो साफ बोलें। बुधवार और गुरुवार थोड़े नाजुक हैं। सप्ताहांत में प्रेम फिर मीठा होगा। जीवनसाथी से लगाव बढ़ेगा और बच्चों से खुशी घर को हल्का करेगी। महिलाओं के प्रति सम्मान इस सप्ताह विशेष जरूरी रहेगा।
करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए शुरुआत अच्छी है। जो पढ़ेंगे, वह याद रहेगा। कठिन अध्याय बाद के लिए न छोड़ें। मंगलवार दिखाता है कि परिणाम मेहनत से ही आएगा। परीक्षा, इंटरव्यू या कौशल परीक्षण की तैयारी कर रहे लोग समय बर्बाद न करें। कारोबार में साझेदारी, प्रस्ताव या नए काम की बात आ सकती है। पहला भाग और सप्ताहांत दोनों उपयोगी रहेंगे। कोई औपचारिक या कानूनी मामला हल्का होने का संकेत दे सकता है, पर कागज ध्यान से देखें। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में बोलचाल पर ध्यान रखना होगा। शुक्रवार आपकी छवि सुधारेगा। शनिवार नया काम शुरू करने के लिए अच्छा हो सकता है, पर शर्तें साफ रखें।
धन राशिफल
धन के लिए नियम साफ है। पहले बचत करें, जोखिम बाद में भी सोच सकते हैं। शुरुआती दिन खर्च और बकाया संभालने के लिए अच्छे हैं। जीवनसाथी या ससुराल पक्ष से सलाह या मदद मिले तो अहंकार न करें। घर की जरूरतों के लिए सीधी योजना बनाएं। बुधवार जोखिम वाले पैसों के लिए ठीक नहीं। गुरुवार भी उत्साह दिखा सकता है, पर जल्द लाभ की बात से दूरी रखें। शुक्रवार कमाई बेहतर हो सकती है या कोई रुका पैसा आए। पैसा आते ही बचत, घर और जरूरी खर्च अलग कर दें। उधार भावुक होकर न दें और अनावश्यक कर्ज से बचें।
सेहत राशिफल
स्वास्थ्य पूरे सप्ताह ध्यान मांगता है। भोजन और पाचन पर खास ध्यान दें। बाहर का तला खाना, देर से खाना और अनियमित दिनचर्या तकलीफ दे सकती है। नियमित व्यायाम जरूरी है। बीस मिनट की सैर भी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। मध्य सप्ताह वाहन और भीड़ में सावधानी मांगता है। मन उलझा हो तो धीरे चलें। गुरुवार को मूड थोड़ा भारी हो सकता है या बाएं पैर में थकान महसूस हो सकती है। शुक्रवार से स्वास्थ्य सामान्य लगेगा। सप्ताहांत में प्रार्थना, शांत समय और बच्चों के साथ बातचीत मन को आराम देगी।
सप्ताह की सलाह
सहयोग को स्वीकार करें और बहस को छोटा रखें। बचत, सरल भोजन और सम्मानजनक भाषा इस सप्ताह सबसे काम आएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र