धनु राशिफल 14 नवंबर: केतु की वजह से आज बदलेगा मूड, पुरानी प्लानिंग होगी रद्द
Sagittarius Daily Horoscope 14 November 2026 Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों पर आज केतु का प्रभाव ज्यादा दिखने वाला है। जानें आज के जिन किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है?
Sagittarius Daily Horoscope Dhanu Rashifal, धनु आज का राशिफल : परिवार के लोग आज आपसे खुश रहेंगे और आपकी बात सुनना उन्हें अच्छा लगेगा। घर के उत्सव या किसी सामाजिक मिलन में शामिल होने का अवसर रहेगा। बोलने का ढंग लोगों को आकर्षित करेगा और साधारण बातचीत भी अपनापन बढ़ाएगी। आर्थिक स्थिति को लेकर मन में संतोष रहेगा। कई क्षेत्रों से धन मिलने की संभावना है, इसलिए उम्मीद का दायरा किसी एक स्रोत तक सीमित नहीं रहेगा। इसी खुशनुमा माहौल में संवेदनशीलता भी ज्यादा होगी। किसी की छोटी टिप्पणी देर तक याद रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के पहले भाव में रहेगा, जिससे अपना मन और अपनी भावनाएं प्रमुख रहेंगी। उत्साह ऊंचा होगा और लोगों के बीच अपनी मौजूदगी साफ महसूस होगी। खरीदारी की योजना रद्द होने की संभावना है और घर पर रहना ज्यादा अच्छा लगेगा।
धनु राशि का करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन के योग हैं। पढ़ी हुई बात समझने और उसे व्यक्त करने का अनुभव अच्छा रहेगा। परिवार का प्रसन्न माहौल मन को सहारा देगा, हालांकि मिलना-जुलना समय का हिस्सा लेगा। कामकाज में वरिष्ठों की राय और अपना आत्मसम्मान ध्यान में रहेगा। तुला राशि के ग्यारहवें भाव में नीच राशि का सूर्य अधिकार और वरिष्ठ लोगों के साथ अपनी स्थिति का सवाल सामने लाएगा। कौन आपकी बात को कितना महत्व देता है, इस पर मन जाएगा। साफ चेतावनी है, छोटी टिप्पणी को प्रतिष्ठा का सवाल बनाने से बातचीत में तनाव बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज पढ़ाई का तय समय अलग रखना उपयोगी रहेगा। अपना पक्ष रखने में भाषा असरदार होगी।
धनु राशि का धन राशिफल
पैसे को लेकर आज भीतर संतुष्टि रहेगी। उपलब्ध साधनों का एहसास अच्छा होगा और कई दिशाओं से आमदनी की संभावना उत्साह बढ़ाएगी। फिर भी किसी संभावित रकम को आ चुका धन मानने का आधार नहीं है। खरीदारी का कार्यक्रम बदल सकता है। बाहर निकलकर सामान लेने का इरादा बना होने पर भी घर में रहने की इच्छा अधिक होगी। इस बदलाव से खर्च का फैसला आगे खिसकने की संभावना है। पारिवारिक उत्सव के बीच आर्थिक बात आएगी तो आपका लहजा सहज रहेगा। धन से जुड़ी बातचीत में अपनी जरूरत साफ रखें। दिन का अच्छा पक्ष आर्थिक संतोष है, जो सामाजिक मेलजोल को भी हल्का और सुखद बनाएगा।
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धनु राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी घरेलू जिम्मेदारियों में साथ देगा। घर के काम में साझेदारी का अनुभव अच्छा होगा और मिलकर समय बिताने की गुंजाइश बनेगी। परिवार के लोग आपके प्रति खुशी जताएंगे। आपकी मीठी बात किसी बातचीत का माहौल बदल देगी और लोगों का ध्यान आपकी ओर रहेगा। सिंह राशि के नौवें भाव में केतु मान्यताओं और यात्रा से जुड़ी भागदौड़ से कुछ पीछे हटने का भाव देगा। हर योजना में शामिल होने की इच्छा समान नहीं रहेगी। घर पर टिकने का मन होने से परिचित वातावरण ज्यादा प्रिय लगेगा। सामाजिक कार्यक्रम और निजी सुकून के बीच अपनी इच्छा साफ दिखाई देगी। रिश्तों में आज आपके बोलने का असर विशेष रूप से महसूस होगा।
धनु राशि का हेल्थ राशिफल
मन ऊंचा रहेगा, लेकिन भावनात्मक संवेदनशीलता भी साथ होगी। खुशी के बीच कोई छोटी असुविधा ध्यान खींच सकती है। स्वास्थ्य को लेकर दिन में थोड़ी परेशानी की संभावना है, इसलिए अपनी सहजता का खयाल रखना उपयोगी होगा। किसी खास बीमारी का निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं है। घर में रहने की इच्छा आराम की जरूरत से भी जुड़ी महसूस होगी। मिलने-जुलने के बाद शांत समय अच्छा लगेगा। लगातार बातचीत और कार्यक्रम के बीच थकान महसूस हो तो विश्राम लें। दिन के भावनात्मक उतार-चढ़ाव से आसपास का माहौल जल्दी असर करेगा। घरेलू सहयोग रहने से जिम्मेदारियों का दबाव अकेले उठाने का एहसास कम रहेगा और मन को सुविधा मिलेगी।
शुभ अंक
9
शुभ रंग
लाल
क्या करें
जीवनसाथी के साथ घर की कोई साझा जिम्मेदारी पूरी करें।
क्या न करें
खरीदारी का मन बदल जाए तो केवल तय कार्यक्रम निभाने के लिए बाजार न जाएं।
धनु कल का राशिफल
कल बचत और निवेश अनुकूल रहेंगे। अचानक मेहमान आने की संभावना है। मेहनत का लाभ मिलेगा, वाणी प्रभावी होगी। बच्चे की पढ़ाई शुरू करने और रिश्तों के मतभेद सुलझाने का दिन है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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