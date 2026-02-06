Hindustan Hindi News
धनु राशिफल 7 फरवरी: सिंगल लोगों को यहां मिल सकता है खास इंसान, कानूनी मामले में मिल सकती है बड़ी जीत

संक्षेप:

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 7 February: राशि चक्र की ये नौवीं राशि है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि धनु मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए 7 फरवरी का दिन कैसा होने वाला है?

Feb 06, 2026 09:33 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Sagittarius Horoscope Today 7 February 2026, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में खुशहाली रहेगी। आपको अंदर ही अंदर संतोष महसूस होगा। फालतू की बहसबाजी से दूर रहने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते में मधुरता बरकरार रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छा करेंगे। अगर कोई चुनौती मिलती भी है तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ इसका सामना करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। आप समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है।

धनु लव राशिफल

आज लव लाइफ के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आपकी ईमानदारी रंग लाएगी। पार्टनर को आपकी हर कोशिश समझ आएगी। हो सकता है कि उनकी ओर से आपको कोई सरप्राइज मिल जाए। रिश्ते में कुछ नया मोड़ भी आ सकता है। आज पार्टनर के साथ खुलकर बात जरूर करें। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो फोन के जरिए कनेक्ट रहें। कुछ लोगों के रिश्ते में मतभेद होने के भी चांस हैं। कुछ लोगों का रिश्ता भाई-बहन की दखलअंदाजी से उलझ सकता है। जो लोग सिंगल हैं वो ट्रैवलिंग के दौरान किसी खास शख्स से मिल सकते हैं।

धनु करियर राशिफल

आज हो सकता है कि ऑफिस में तनाव की स्थिति बने। ऐसे में खुद को शांत रखने की कोशिश करें। अगर किसी विदेशी क्लाइंट से बात करनी है और कोई डील पूरी करनी है तो इसके लिए दिन अच्छा है। जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये समय सही है क्योंकि इंटरव्यू के दौरान सफलता मिलने के चांस हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को एक्सपेंड करने के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। दिन के पहले हिस्से में ये लोग नए आइडिया पर काम शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी।

धनु मनी राशिफल

आज आपको पैसों से जुड़ी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। आज कोई पुराना बकाया चुका पाएंगे। अगर दान-पुण्य का काम करना है तो आज का दिन इस काम के लिए शुभ है। पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा फायदा हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। घर के रेनोवेशन के लिए आज का दिन सही है। वहीं जो लोग घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए भी आज का दिन फेवर में रहेगा। जो लोग लंबे समय से किसी कानूनी मामले में उलझे हुए थे, उन्हें जीत मिल सकती है। इसी वजह से धन लाभ होने की भी संभावना है।

धनु हेल्थ राशिफल

आज के दिन हेल्थ से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कत हो सकती है। अगर किसी को किडनी से जुड़ी दिक्कत हैं तो उन्हें आज के दिन अपना खास ध्यान रखना चाहिए। कुथ लोगों को आज आंख या फिर कान से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। स्पोर्ट्स्ट से जुड़े लोगों को आज संभलकर रहना चाहिए क्योंकि चोट लगने की संभावना है। जिन लोगों को नींद की समस्या है, उन्हें योग अभ्यास करना चाहिए। साथ ही जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, उन्हें ज्यादा दिक्कत होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आज बाहर का तला-भुना खाने से बचें। सुबह की शुरुआत लाइट एक्सरसाइज से करेंगे तो अच्छा होगा। जो लोग जिम ज्वाइन करने की सोच रहें हैं वो शाम में कर सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

