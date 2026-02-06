धनु राशिफल 7 फरवरी: सिंगल लोगों को यहां मिल सकता है खास इंसान, कानूनी मामले में मिल सकती है बड़ी जीत
Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 7 February: राशि चक्र की ये नौवीं राशि है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि धनु मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए 7 फरवरी का दिन कैसा होने वाला है?
Sagittarius Horoscope Today 7 February 2026, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में खुशहाली रहेगी। आपको अंदर ही अंदर संतोष महसूस होगा। फालतू की बहसबाजी से दूर रहने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते में मधुरता बरकरार रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छा करेंगे। अगर कोई चुनौती मिलती भी है तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ इसका सामना करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। आप समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है।
धनु लव राशिफल
आज लव लाइफ के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आपकी ईमानदारी रंग लाएगी। पार्टनर को आपकी हर कोशिश समझ आएगी। हो सकता है कि उनकी ओर से आपको कोई सरप्राइज मिल जाए। रिश्ते में कुछ नया मोड़ भी आ सकता है। आज पार्टनर के साथ खुलकर बात जरूर करें। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो फोन के जरिए कनेक्ट रहें। कुछ लोगों के रिश्ते में मतभेद होने के भी चांस हैं। कुछ लोगों का रिश्ता भाई-बहन की दखलअंदाजी से उलझ सकता है। जो लोग सिंगल हैं वो ट्रैवलिंग के दौरान किसी खास शख्स से मिल सकते हैं।
धनु करियर राशिफल
आज हो सकता है कि ऑफिस में तनाव की स्थिति बने। ऐसे में खुद को शांत रखने की कोशिश करें। अगर किसी विदेशी क्लाइंट से बात करनी है और कोई डील पूरी करनी है तो इसके लिए दिन अच्छा है। जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये समय सही है क्योंकि इंटरव्यू के दौरान सफलता मिलने के चांस हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को एक्सपेंड करने के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। दिन के पहले हिस्से में ये लोग नए आइडिया पर काम शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी।
धनु मनी राशिफल
आज आपको पैसों से जुड़ी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। आज कोई पुराना बकाया चुका पाएंगे। अगर दान-पुण्य का काम करना है तो आज का दिन इस काम के लिए शुभ है। पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा फायदा हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। घर के रेनोवेशन के लिए आज का दिन सही है। वहीं जो लोग घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए भी आज का दिन फेवर में रहेगा। जो लोग लंबे समय से किसी कानूनी मामले में उलझे हुए थे, उन्हें जीत मिल सकती है। इसी वजह से धन लाभ होने की भी संभावना है।
धनु हेल्थ राशिफल
आज के दिन हेल्थ से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कत हो सकती है। अगर किसी को किडनी से जुड़ी दिक्कत हैं तो उन्हें आज के दिन अपना खास ध्यान रखना चाहिए। कुथ लोगों को आज आंख या फिर कान से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। स्पोर्ट्स्ट से जुड़े लोगों को आज संभलकर रहना चाहिए क्योंकि चोट लगने की संभावना है। जिन लोगों को नींद की समस्या है, उन्हें योग अभ्यास करना चाहिए। साथ ही जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, उन्हें ज्यादा दिक्कत होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आज बाहर का तला-भुना खाने से बचें। सुबह की शुरुआत लाइट एक्सरसाइज से करेंगे तो अच्छा होगा। जो लोग जिम ज्वाइन करने की सोच रहें हैं वो शाम में कर सकते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें