धनु राशिफल 6 फरवरी: धनु राशि वालों को आज हो सकती है पैसों से जुड़ी दिक्कत, ऑफिस में जरूर करें ये काम
Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 6 February: राशि चक्र की ये नौवीं राशि है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि धनु मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए 6 फरवरी का दिन कैसा होने वाला है?
Sagittarius Horoscope Today 6 February 2026, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: धनु राशि वालों को आज लव लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस ऑफिस में होने वाले विवाद से बचकर रहें। पैसे को आज सोच-समझकर ही खर्च करें। आज अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस्ड बनाए रखने की कोशिश करें। रिश्तों से जुड़ी समस्या को आज समझदारी के साथ सुलझाने की कोशिश करें। ऑफिस में फोकस के साथ काम करेंगे। सेहत के मामले में दिन अच्छा होगा लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नीचे विस्तार से जानें कि धनु राशि वालों क लिए 6 फरवरी का दिन कैसा जाने वाला है?
धनु राशि वालों के लिए 6 फरवरी की विस्तृत राशिफल (Sagittarius 6 February Love, Career, Money and Health Horoscope)
लव राशिफल
धनु राशि के जातक 6 फरवरी के दिन अपनी फीलिंग्स का इजहार खुलकर करें। पार्टनर को खुश रखने के लिए छोटे-छोटे जेस्चर से इम्प्रेस करें। आज हो सकता है कि ईगो के चलते छोटी-मोटी दिक्कत हो जाए। हालांकि आप उनके साथ ज्यादा समय बिताएंगे तो कुछ दिक्कतें आराम से दूर हो जाएंगी। पार्टनर के मूड को अच्छा बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। जिनकी शादी नहीं हुई है और वो पार्टनर से पैरेंट्स की मुलाकात करवाने वाले हैं तो उनके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा। वहीं जो महिला जातक सिंगल हैं, उन्हें आज दिन के दूसरे हिस्से में प्रपोजल मिल सकता है।
करियर राशिफल
6 फरवरी के दिन धनु राशि वाले टीममेट्स और मैनेजमेंट के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखें। सरकारी विभाग के लोगों का तबादला होने की संभावना है। वहीं वकीलों और बैंकरों के लिए आज का दिन व्यस्त रहने वाला है। कलाकार, पेंटर, विज्ञापन लेखक, मीडिया से जुड़े लोग और बैंकर अपने क्लाइंट्स को खुश रखने में आज सफल रहने वाले हैं। जो लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं, उन्हें आज अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बिजनेस से जुड़े लोग नई प्लानिंग कर सकते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले सोच-विचार जरूर करें। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन अच्छा है।
फाइनेंशियल राशिफल
धनु राशि वालों को आज पैसों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके बावजूद रोजमर्रा का खर्चा आसानी से निकाल लेंगे। आज कुछ लोगों को विदेशी क्लाइंट से पैसा मिल सकता है। ऐसे में कई लोगों की आर्थिक परेशानी काफी हद तक दूर होगी। कुछ लोगों को आज किसी दोस्त की आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है। शेयर बाजार में बड़े इन्वेस्टमेंट से दूरी बनाकर ही रखें। शॉपिंग से जुड़ा कोई ऑफर आज आपको मिलने की संभावना है। हालांकि ऑनलाइन पेमेंट से पहले हर पहलू अच्छे से जांच परख लें।
स्वास्थ्य राशिफल
6 फरवरी के दिन धनु राशि वाले लोग ऑफिस और निजी जिंदगी में बैलेंस बनाकर रखें। सकारात्मक सोच वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करें। काम में होने वाले तनाव से आज दूर रहें। नशे वाली चीजों का आज सेवन करने से बचें। अच्छी सेहत के लिए सीजनल फल डाइट में शामिल करें। भोजन में हरी सब्जी की मात्रा बड़ा दें। आज के दिन कुछ बुरुर्गों को घुटने में दर्द की समस्या हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को नींद कमी की शिकायत हो सकती है। दवाइयों का सेवन ज्यादा ना करें। ऐसी स्थिति में पारंपरिक इलाज ही सही रहता है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें