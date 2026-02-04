धनु राशिफल 5 फरवरी: आज धनु राशि वाले दिखावा करने वालों से बचें, ऑफिस में जरूर रखें इस बात का ध्यान
Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 5 February: राशि चक्र की ये नौवीं राशि है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि धनु मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए 5 फरवरी का दिन कैसा होने वाला है?
Sagittarius Horoscope Today 5 February 2026, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: आज धनु राशि वाले मिलनसार रहेंगे। आज लोगों से मिलेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज आप काम की कई चीजें सीखेंगे। आज ध्यान रखें कि दिन भर की योजना बनाते वक्त सावधान रहें। उन अवसरों को हाथ से ना जानें दें जिसमें आपको नए स्किल्स सीखने का मौका मिलता है। आज के दिन खुलकर बात करें और लोगों को ध्यान से सुनें। आज के दिन ज्यादा वादा करने से बचें। ग्रोथ धीरे-धीरे होगी। सेहत ठीक रहेगी लेकिन पैसों के मामले में आज संभलकर रहने का दिन है। नीचे जानें कि आज यानी 5 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा होगा?
धनु लव राशिफल
आज धनु राशि वालों की एनर्जी ऐसी होगी कि दोस्ताना रिश्ते आसानी से बन जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इंटरेस्ट दिखाएं और सामने वाले से छोटे-छोटे सवाल पूछने की कोशिश करें। आज की छोटी सी बातचीत भी आगे चलकर अच्छी दोस्ती में बदल सकती है। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ हंसी-मजाक भरे पल बिताएं। पार्टनर से प्यार से बात करें और उनकी ईमानदार कोशिशों की सराहना करें। कुछ भी ऐसा ना कहें कि पार्टनर की फीलिंग्स को ठेस पहुंचे। दिखावा करने वालों से बचने की कोशिश करें और सादगी-सच्चाई पर ही भरोसा करें। छोटे-छोटे जेस्चर से रिश्ते गहरे होंगे।
धनु करियर राशिफल
5 फरवरी के दिन धनु राशि वालों को कुछ चीजों में जिज्ञासा होगी, जिसकी वजह से छोटी-छोटी दिक्कतें सुलझ जाएंगी। काम करने का नया तरीका अपनाने की कोशिश करें। इसके बाद देखें कि आप अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं या नहीं? किसी भरोसेमंद कलीग से सलाह लेना सही होगा। अपने आइडिया को टीम के साथ शेयर करें। साथ ही उनके भी विचार सुनें और कद्र करें। जो भी वादा करें, उसे पूरा जरूर करें। इस बात का ध्यान रखें कि एक काम पूरा करने के बाद ही आप दूसरा काम हाथ में लें। इससे फोकस के साथ काम कर पाएंगे। छोटे-छोटे फैसले बड़ा असर दिखाएंगे। दिन के अंत में चीजें सही तरीके से हो जाएंगी।
धनु धन राशिफल
पैसों से जुड़ी प्लानिंग सिंपल ही रखें। ऐसा करेंगे तो आर्थिक स्थिति सही रहेगी। जो चीजें जरूरी हैं, उसकी एक छोटी सी लिस्ट बना लें। आज के दिन फालतू के खर्चे से बचें। थोड़ी सी भी बचत कर लेंगे तो आपके लिए सही होगा। आज की बचत भले ही आपको कम लगे लेकिन ये आदत आपको आगे काफी लाभ देगी। आज के दिन आप सारे बिल और सब्सक्रिप्शन की जांच कर लें। उन्हीं सब्सक्रिप्शन को रखें जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आज शॉपिंग का मन बना रहे हैं तो एक दिन रुक जाएं। आज के दिन समझदारी से फैसले लेंगे तो भविष्य सही होगा। इससे आपकी फालतू की चिंता कम होगी।
धनु स्वास्थ्य राशिफल
आज के दिन धनु राशि वालों को हल्की-फुल्की एक्टिविटी पसंद आएगी। सुबह छोटी वॉक पर जाएं और आसान सी स्ट्रेचिंग भी करें। इससे आपको आराम मिलेगा और मन भी फ्रेश हो जाएगा। पानी दिन भर बार-बार पिएं। मात्रा पर्याप्त ही रखें। जो भोजन आसानी से पच जाएं वहीं खाएं। थकान महसूस हो तो आराम जरूर करें। देर रात शोर-शराबे से बचने की कोशिश करें। अगर तनाव बढ़े तो कुछ देर के लिए धीमी और गहरी सांस लें। रूटीन ऐसे ही रखेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। सोने से पहले फोन ना चलाएं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें