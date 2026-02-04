Hindustan Hindi News
धनु राशिफल 5 फरवरी: आज धनु राशि वाले दिखावा करने वालों से बचें, ऑफिस में जरूर रखें इस बात का ध्यान

धनु राशिफल 5 फरवरी: आज धनु राशि वाले दिखावा करने वालों से बचें, ऑफिस में जरूर रखें इस बात का ध्यान

संक्षेप:

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 5 February: राशि चक्र की ये नौवीं राशि है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि धनु मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए 5 फरवरी का दिन कैसा होने वाला है?

Feb 04, 2026 08:56 pm IST, लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Sagittarius Horoscope Today 5 February 2026, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: आज धनु राशि वाले मिलनसार रहेंगे। आज लोगों से मिलेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज आप काम की कई चीजें सीखेंगे। आज ध्यान रखें कि दिन भर की योजना बनाते वक्त सावधान रहें। उन अवसरों को हाथ से ना जानें दें जिसमें आपको नए स्किल्स सीखने का मौका मिलता है। आज के दिन खुलकर बात करें और लोगों को ध्यान से सुनें। आज के दिन ज्यादा वादा करने से बचें। ग्रोथ धीरे-धीरे होगी। सेहत ठीक रहेगी लेकिन पैसों के मामले में आज संभलकर रहने का दिन है। नीचे जानें कि आज यानी 5 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा होगा?

धनु लव राशिफल

आज धनु राशि वालों की एनर्जी ऐसी होगी कि दोस्ताना रिश्ते आसानी से बन जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इंटरेस्ट दिखाएं और सामने वाले से छोटे-छोटे सवाल पूछने की कोशिश करें। आज की छोटी सी बातचीत भी आगे चलकर अच्छी दोस्ती में बदल सकती है। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ हंसी-मजाक भरे पल बिताएं। पार्टनर से प्यार से बात करें और उनकी ईमानदार कोशिशों की सराहना करें। कुछ भी ऐसा ना कहें कि पार्टनर की फीलिंग्स को ठेस पहुंचे। दिखावा करने वालों से बचने की कोशिश करें और सादगी-सच्चाई पर ही भरोसा करें। छोटे-छोटे जेस्चर से रिश्ते गहरे होंगे।

धनु करियर राशिफल

5 फरवरी के दिन धनु राशि वालों को कुछ चीजों में जिज्ञासा होगी, जिसकी वजह से छोटी-छोटी दिक्कतें सुलझ जाएंगी। काम करने का नया तरीका अपनाने की कोशिश करें। इसके बाद देखें कि आप अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं या नहीं? किसी भरोसेमंद कलीग से सलाह लेना सही होगा। अपने आइडिया को टीम के साथ शेयर करें। साथ ही उनके भी विचार सुनें और कद्र करें। जो भी वादा करें, उसे पूरा जरूर करें। इस बात का ध्यान रखें कि एक काम पूरा करने के बाद ही आप दूसरा काम हाथ में लें। इससे फोकस के साथ काम कर पाएंगे। छोटे-छोटे फैसले बड़ा असर दिखाएंगे। दिन के अंत में चीजें सही तरीके से हो जाएंगी।

धनु धन राशिफल

पैसों से जुड़ी प्लानिंग सिंपल ही रखें। ऐसा करेंगे तो आर्थिक स्थिति सही रहेगी। जो चीजें जरूरी हैं, उसकी एक छोटी सी लिस्ट बना लें। आज के दिन फालतू के खर्चे से बचें। थोड़ी सी भी बचत कर लेंगे तो आपके लिए सही होगा। आज की बचत भले ही आपको कम लगे लेकिन ये आदत आपको आगे काफी लाभ देगी। आज के दिन आप सारे बिल और सब्सक्रिप्शन की जांच कर लें। उन्हीं सब्सक्रिप्शन को रखें जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आज शॉपिंग का मन बना रहे हैं तो एक दिन रुक जाएं। आज के दिन समझदारी से फैसले लेंगे तो भविष्य सही होगा। इससे आपकी फालतू की चिंता कम होगी।

धनु स्वास्थ्य राशिफल

आज के दिन धनु राशि वालों को हल्की-फुल्की एक्टिविटी पसंद आएगी। सुबह छोटी वॉक पर जाएं और आसान सी स्ट्रेचिंग भी करें। इससे आपको आराम मिलेगा और मन भी फ्रेश हो जाएगा। पानी दिन भर बार-बार पिएं। मात्रा पर्याप्त ही रखें। जो भोजन आसानी से पच जाएं वहीं खाएं। थकान महसूस हो तो आराम जरूर करें। देर रात शोर-शराबे से बचने की कोशिश करें। अगर तनाव बढ़े तो कुछ देर के लिए धीमी और गहरी सांस लें। रूटीन ऐसे ही रखेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। सोने से पहले फोन ना चलाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

