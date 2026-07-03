धनु राशिफल 3 जुलाई 2026: आज बिना सोचे-समझे नहीं खर्च करें पैसा, इस काम में न बर्बाद करें समय
Aaj Ka Dhanu Rashifal 3 July 2026: आज धनु राशि वालों के लिए रिश्तों में सामान्य स्थिरता बनी रह सकती है। यह दिन मेहनत मांगता है। राहु के कारण कई विचार आएंगे। पढ़ें धनु राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन।
Sagittarius horoscope today, आज का धनु राशिफल 3 जुलाई 2026: सुबह का आरंभ धन, परिवार और जरूरी जिम्मेदारियों के सोच-विचार से हो सकता है। कौन सा काम पहले निपटाना है, किसे कितना समय देना है और किस खर्च को रोकना है, यह सब दिमाग में घूमता रहेगा। थोड़ी देर बाद माहौल बदलता जाएगा और आपका साहस, पहल और बोलने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। दिन के दूसरे हिस्से में जो बात पहले अटकी लग रही थी, उस पर आगे बढ़ने का मन बनेगा। छोटे सफर, जरूरी फोन, कागजी प्रक्रिया, भाई-बहन या करीबी सहयोगी से संपर्क उपयोगी रह सकता है। मंगल काम और प्रतिस्पर्धा वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए मेहनत का दिन है। आराम से फल मिलने की उम्मीद कम रखें, लेकिन ईमानदार प्रयास बेकार नहीं जाएगा। किसी निर्णय को लेकर भीतर दबाव हो सकता है, फिर भी आपको पता रहेगा कि रुकने से बेहतर है धीरे-धीरे आगे बढ़ना। दिन का सार यही है कि धैर्य और हिम्मत दोनों साथ रखें। परिवार की कोई बात पहले आपको रोक सकती है, पर बाद में उसी से प्रेरणा भी मिल सकती है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में सामान्य स्थिरता बनी रह सकती है। साथी से संवाद व्यावहारिक रहेगा, बहुत ज्यादा नाटकीय नहीं। यही आज की ताकत भी है। अगर काम का दबाव ज्यादा हो, तो सामने वाले को पहले से बता दें कि आपका मूड थोड़ा भारी है। इससे गलतफहमी कम होगी। सुबह परिवार या पैसों की बात रिश्तों में आ सकती है, लेकिन दिन बढ़ने पर बातचीत सहज हो जाएगी। भाई-बहन या करीबी मित्र का साथ आपका मन मजबूत कर सकता है। जिन लोगों के बच्चे हैं, उनके काम या पढ़ाई में सुधार की खबर संतोष दे सकती है। प्रेम संबंध में बड़े वादे करने के बजाय छोटे, सच्चे इशारे अधिक असर करेंगे।
शिक्षा और करियर
यह दिन मेहनत मांगता है। ऑफिस, सेवा, प्रतियोगिता, लक्ष्य, डेडलाइन या रोजमर्रा के कामों में ढील देने से दबाव बढ़ सकता है। मंगल आपको लड़ने की ताकत देता है, पर चिड़चिड़ापन भी बढ़ा सकता है। इसलिए काम पर फोकस रखें, लोगों की नीयत पढ़ने में समय बर्बाद न करें। दिन के दूसरे हिस्से में लिखने, बोलने, प्रस्तुति देने, रिपोर्ट भेजने, कॉल करने और नेटवर्किंग के काम तेज चलेंगे। राहु के असर से नए विचार बहुत आएंगे, लेकिन हर आइडिया पर तुरंत कूदना जरूरी नहीं। विद्यार्थी पुराने विषयों को दोहराएं। उच्च अध्ययन या शोध से जुड़े लोगों को गहराई में जाने का मन होगा, पर बुध वक्री होने से नोट्स, डेटा, लॉगिन, दस्तावेज और जमा करने की तारीख दोबारा देख लें। मेहनत से परिणाम मिलने की संभावना है, पर सीढ़ी एक-एक करके चढ़नी होगी।
धन और वित्त
पैसा मेहनत से आएगा और उतनी ही सावधानी से टिकेगा। बिना सोचे खर्च करने का दिन नहीं है। परिवार की जरूरत, यात्रा, संचार, फीस, बिल या छोटे उपकरणों पर खर्च हो सकता है। आय की संभावना बनी रहेगी, लेकिन उसका सीधा संबंध आपके प्रयास से रहेगा। किसी को उधार देते समय शर्त साफ रखें। साझा धन, टैक्स, बीमा या कागजी भुगतान में जल्दबाजी न करें। अगर कोई पुरानी वित्तीय बात उलझी है, तो उसे लिखित रूप में सुलझाना बेहतर रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
तनाव और भागदौड़ शरीर को थका सकते हैं। बहुत देर तक बैठे रहने या लगातार दौड़ते रहने दोनों से असंतुलन बनेगा। बीच-बीच में उठकर चलें। पर्याप्त पानी लें। चिड़चिड़ापन बढ़े तो मीठे या जंक खाने से राहत ढूंढने के बजाय हल्का भोजन लें। नींद कम होने पर अगले दिन की ऊर्जा गिर सकती है। शाम को फोन और काम से कुछ दूरी बनाना फायदेमंद रहेगा।
आज की सलाह: मेहनत जारी रखें, लेकिन हर काम के बीच छोटा विराम लेकर दिमाग साफ करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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