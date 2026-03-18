आज का धनु राशिफल 18 मार्च 2026: अच्छे वेतन वाली मिलेगी नई नौकरी, अतीत को लेकर पार्टनर से उलझने से बचें
धनु राशि वालों के लिए आज का राशिफल (18 मार्च 2026 ): धनु राशि चक्र की 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।
Sagittarius Horoscope Today, धनु राशिफल 18 मार्च 2026 : धनु राशि के जातकों को यह समझना होगा कि जीवन कोई खेल नहीं है। अपने रिश्तों में सुखद पल तलाशते हुए पेशेवर लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। धन की हानि से बचने के लिए सुरक्षित वित्तीय निवेश पर विचार करें। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। पार्टनर के साथ अपने विवाद सुलझाते हुए सावधानी बरतें। आज का दिन धनु जातकों के लिए धन और स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम बना रहेगा।
पढ़ें धनु राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
धनु राशि का लव राशिफल
अपने पार्टनर के साथ अच्छी-बुरी फीलिंग्स शेयर करने के लिए क्वालिटी समय बिताएं। ऐसा करते हुए पार्टनर के अतीत की बातों को लेकर उलझने से बचें। हो सकता है आपका पार्टनर आपको उकसाने की कोशिश करें, जो आपके लिए परेशान भरा हो सकता है। लेकिन आप इस स्थिति को परिपक्व तरीके से संभालने की कोशिश करें। आपका एक्स आपके जीवन में वापस आ सकता है, जिससे आपके दिल में उसके लिए प्यार की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि, विवाहित लोगों को अपनी मैरिड लाइफ खराब करने से बचना चाहिए।
धनु राशि का करियर राशिफल
अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहें और यह सुनिश्चित करें कि आपको सौंपा गया हर काम दिन के अंत तक पूरा हो जाए। लेखकों और चित्रकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे। जो लोग इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले हैं, उन्हें अच्छे वेतन वाली नई नौकरी मिल सकती है। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, उन्हें थोड़ी अधिक मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि प्रवेश परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र भी आज सफल होंगे। व्यवसायी आत्मविश्वास से एक नई परियोजना शुरू करेंगे जो आने वाले दिनों में अच्छा फल देगी।
धनु राशि का मनी राशिफल
पैसे होने के बावजूद, खर्चे बढ़ने की वजह से आप खुलकर खर्च नहीं कर पाएंगे। परिवार के किसी सदस्य को कानूनी या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है और वे आपसे मदद मांगेंगे। परिवार में संपत्ति संबंधी विवाद हो सकते हैं, जिससे आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। शेयर बाजार में बिना सोचे निवेश करने से बचें। व्यापार से जुड़े लोग नए क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं, जिससे उन्हें अच्छा फायदा हो सकता है।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
कार्यालय और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। दिन के दूसरे भाग में बच्चों को वायरल बुखार या गले में खराश जैसी कुछ छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। कुछ महिलाओं को पाचन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए बाहर का खाना खाने और शराब का सेवन करने से बचें। खासकर बारिश के मौसम में माउंटेन बाइकिंग और ट्रेकिंग जैसे खेलों में भाग लेने से भी बचें।
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट