Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धनु राशिफल 14 जुलाई 2026: सूर्य और बुध कराएंगे लाभ, नतीजा तय मानने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दें

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Dhanu Rashifal Today 14 July 2026: आज धनु राशि केसिंगल जातकों की शाम के बाद भावनाएं थोड़ी गहरी हो सकती हैं। स्वास्थ्य और थकान को नजरअंदाज नहीं करें। पढ़ें आज का धनु राशि का विस्तृत राशिफल।

धनु राशिफल 14 जुलाई 2026: सूर्य और बुध कराएंगे लाभ, नतीजा तय मानने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दें

Sagittarius Horoscope Today 14 July 2026, आज का धनु राशिफल: दिन का पहला हिस्सा लोगों से जुड़ने, तालमेल बनाने और संबंधों को समय देने वाला है। आप अकेले आगे बढ़ने के बजाय साथ लेकर चलना चाहेंगे। किसी करीबी, साथी या पार्टनर के साथ बातचीत से मन हल्का हो सकता है। अविवाहित लोगों के लिए परिचय, प्रस्ताव या किसी पुराने संपर्क के फिर सक्रिय होने जैसी संभावना बन सकती है। अगर लंबे समय से किसी से मिलने की इच्छा थी, तो उसका रास्ता खुल सकता है। हालांकि दिन ढलने के साथ मूड अधिक निजी और गंभीर हो सकता है। तब आप बाहरी हलचल से हटकर भरोसे, साझा जिम्मेदारियों और भीतर की उलझनों पर सोचेंगे। गुरु गहरे भावनात्मक और वित्तीय मामलों में समझदारी मांग रहा है। इसलिए बाद के हिस्से में हर बात पर तुरंत हां कहना ठीक नहीं रहेगा। बच्चों के व्यवहार में साहस और खुलापन दिख सकता है, जो अच्छा लगेगा। घर और रिश्तों में गर्मजोशी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य और थकान को नजरअंदाज न करें। दिन कुल मिलाकर उपयोगी है, बस शुरुआत की सहजता और बाद की सतर्कता दोनों को साथ रखना होगा।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 14 जुलाई: आज राहु जल्दी परिणाम पाने की बढ़ा सकता है चाह

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों के मामले में समय अनुकूल कहा जा सकता है। जो लोग किसी संबंध में हैं, उनके लिए अपनापन बढ़ेगा। साथी के साथ खुलकर बात करने का मौका मिल सकता है। विवाहित लोगों के बीच आकर्षण और सहयोग दोनों बढ़ सकते हैं। अगर किसी कारण से दूरी थी, तो दिन का पहला भाग उसे कम करने में मदद कर सकता है। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन इसे पक्का परिणाम मानकर न चलें। शाम के बाद भावनाएं थोड़ी गहरी हो सकती हैं। तब संवेदनशील विषय, भरोसा, खर्च या परिवार से जुड़ी बातें सामने आ सकती हैं। ऐसे में संदेह के बजाय स्पष्टता चुनें। ससुराल पक्ष या साथी के परिवार से कोई सहयोगी बात सुनने को मिल सकती है। प्रेम में मिठास रहेगी, पर निजी सीमाओं का सम्मान जरूरी रहेगा।

शिक्षा और करियर

ऑफिस, बिजनेस और पढ़ाई में साझेदारी वाला दृष्टिकोण लाभ देगा। जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें नया सहयोगी, नई डील या पार्टनरशिप पर बातचीत का मौका मिल सकता है। किसी समझौते, सरकारी कागज या लंबित मामले में धीरे-धीरे प्रगति के संकेत हैं। नतीजा तय मानने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दें। नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क से काम आसान होगा। सूर्य और बुध की स्थिति बता रही है कि बातचीत से काम बनेगा, लेकिन शब्दों में स्पष्टता जरूरी है। विद्यार्थी अगर अच्छे नतीजे चाहते हैं, तो अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। केवल समझ लेने से काम नहीं चलेगा, लिखित अभ्यास भी करें। प्रतियोगी माहौल में निरंतरता बहुत जरूरी है। दिन के दूसरे हिस्से में ध्यान बंट सकता है, इसलिए कठिन विषय पहले निपटाना बेहतर रहेगा। बच्चों की पढ़ाई में हौसला देने से सुधार दिखेगा।

धन और वित्त

आर्थिक मामलों में दिन मिला-जुला है। शुरुआती हिस्से में कोई सौदा, सहयोग या साझा योजना बेहतर दिख सकती है। बाद के हिस्से में कागजी बातों, भुगतान, कमीशन, बीमा, टैक्स या साझा धन के मामलों में सावधानी बढ़ानी होगी। ससुराल या परिवार की तरफ से किसी तरह का सहयोग या मदद की संभावना बन सकती है, पर उसे सहज रखें। जोखिम भरे निवेश में बिना जांच के कदम न उठाएं। अगर कानूनी, व्यावसायिक या साझेदारी वाला पैसा जुड़ा है, तो हर शर्त पढ़ें। उधार लेते या देते समय भावना से ज्यादा नियम देखें।

ये भी पढ़ें:मकर राशिफल 14 जुलाई: वक्री बुध करा सकते हैं छोटी गलतियां, उधार लेने से बचें

स्वास्थ्य और कल्याण

सेहत पर लापरवाही न करें। दिन का पहला हिस्सा ठीक रह सकता है, लेकिन शाम के बाद थकान, भारीपन या मानसिक दबाव बढ़ सकता है। बाहर का खाना, अनियमित नींद और लगातार भागदौड़ ऊर्जा गिरा सकती है। शरीर संकेत दे तो आराम लें। हल्की चाल, पर्याप्त पानी और समय पर भोजन उपयोगी रहेगा। अगर मन में बेचैनी हो, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। काम और विश्राम के बीच संतुलन जरूरी रहेगा।

आज की सलाह: रिश्तों में गर्मजोशी रखें, लेकिन पैसों और वादों में पूरी स्पष्टता बनाए रखें।

ये भी पढ़ें:मिथुन राशिफल 14 जुलाई: मिथुन राशि आज कई सोर्स से होगा धन लाभ, पढ़ें आज का राशिफल
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Dhanu Rashifal sagittarius Sagittarius Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने