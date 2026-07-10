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धनु राशिफल 10 जुलाई 2026: अचानक लाभ की उम्मीद पर न लें फैसला, यहां छिपी है असली उपलब्धि

By Anita Baranwal
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Dhanu Rashifal Today 10 July 2026: धनु राशि वालों के लिए दोपहर के बाद काम का व्यावहारिक पक्ष सामने आएगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ें कैसा रहेगा आपका आज का दिन।

धनु राशिफल 10 जुलाई 2026: अचानक लाभ की उम्मीद पर न लें फैसला, यहां छिपी है असली उपलब्धि

Sagittarius Horoscope Today 10 July 2026, आज का धनु राशिफल: दिन की शुरुआत हल्की रचनात्मकता और अच्छे मूड के साथ हो सकती है। मन पढ़ाई, योजना, शौक या बच्चों से जुड़ी बातों में लगा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी सहजता बनी रह सकती है। जो लोग किसी नए विचार पर काम कर रहे हैं, वे सुबह के समय बेहतर प्रगति महसूस करेंगे। दोपहर के बाद काम का व्यावहारिक पक्ष सामने आएगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। इससे गति थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन यहीं आपकी असली उपलब्धि छिपी है। चंद्रमा का यह बदलाव बताता है कि आनंद से अनुशासन की तरफ बढ़ना होगा। स्वास्थ्य, दिनचर्या और समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे तो शाम तक काफी काम निपट सकता है। किसी भी बड़े कदम में उत्साह के साथ जांच भी जरूरी है। घर के माहौल में सामान्य संतुलन रहेगा। अपने मन की बात कहने से पहले समय और लहजे का ध्यान रखें, तभी दिन का सकारात्मक असर बना रहेगा।

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प्रेम और रिश्ते

दिल के मामलों में दिन अनुकूल दिखता है। सुबह का समय खास तौर पर अच्छा है। प्रेम संबंधों में गर्मजोशी, मुलाकात या दिल की बात साझा करने का मौका मिल सकता है। जो लोग किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, वे सहज ढंग से बातचीत शुरू कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए भी साथ में समय निकालना अच्छा रहेगा। हालांकि दिन बढ़ने पर काम का दबाव बीच में आ सकता है। ऐसे में साथी को नजरअंदाज करने के बजाय एक छोटा संदेश या साफ सूचना देना बेहतर रहेगा। भावनाओं से ज्यादा व्यवहारिक सहयोग आज रिश्ते को मजबूत करेगा।

शिक्षा और करियर

विद्यार्थियों के लिए सुबह का समय बहुत उपयोगी है। एकाग्रता बनी रह सकती है और कठिन विषय भी समझ में आ सकते हैं। नोट्स बनाना, दोहराव करना और टेस्ट प्रैक्टिस करना लाभ देगा। करियर की बात करें तो बिजनेस वालों के लिए विस्तार या नई दिशा पर सोचने का समय बन रहा है, लेकिन निवेश या विस्तार का निर्णय आंकड़ों के साथ लें। नौकरीपेशा लोगों का दिन सामान्य से थोड़ा व्यस्त रह सकता है। दोपहर के बाद काम की सूची लंबी लगेगी। मंगल काम वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए मेहनत ज्यादा होगी, पर उसका असर भी दिखेगा। मीटिंग में स्पष्ट बोलें और अधूरी जानकारी पर हामी न भरें।

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धन और वित्त

धन के मामले में उत्साह बना रहेगा, पर जोखिम भरे कदम से बचना समझदारी होगी। कोई निवेश या खरीद आकर्षक लग सकती है, लेकिन पूरी जांच जरूरी है। कमाई मेहनत और नियमित काम से बेहतर दिखती है। अचानक लाभ की उम्मीद पर फैसला न लें। खर्च अगर पढ़ाई, काम या जरूरी साधनों पर हो तो ठीक है, पर दिखावे में पैसा फंसाना ठीक नहीं। दिन के बाद वाले हिस्से में छोटी बचत भी काम आएगी। अपने बजट को यथार्थवादी रखें।

स्वास्थ्य और कल्याण

ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन शाम तक थकान जमा हो सकती है। काम और आराम का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। खाने का समय न बिगाड़ें। बहुत देर तक लगातार बैठे रहने से सुस्ती बढ़ सकती है। थोड़ी चाल, हल्का व्यायाम और पर्याप्त पानी फायदेमंद रहेगा। मन प्रसन्न रखने के लिए कुछ रचनात्मक काम या पसंद का संगीत मदद करेगा।

आज की सलाह: उत्साह को अनुशासन के साथ जोड़ें, तभी प्रेम और काम दोनों में संतुलन रहेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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