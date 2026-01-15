Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sagittarius Rashifal Today dhanu rashifal 16 january 2026 prediction love career money health
धनु राशिफल 16 जनवरी: समझदारी से लेंगे फैसले तो बनेंगे सारे काम, जानिए कैसा रहेगा दिन

धनु राशिफल 16 जनवरी: समझदारी से लेंगे फैसले तो बनेंगे सारे काम, जानिए कैसा रहेगा दिन

संक्षेप:

धनु राशिफल आज 16 जनवरी 2026: जानिए धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। लव, करियर, पैसा और सेहत से जुड़ा पूरा राशिफल यहां पढ़ें।

Jan 15, 2026 10:45 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे. एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Sagittarius Rashifal Today , Aaj Ka Rashifal 16 January : आज का दिन धनु राशि वालों के लिए चुनौती और मौके दोनों साथ लेकर आया है। हालात पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं दिख सकते, लेकिन अगर आपने सूझबूझ, धैर्य और सही टाइमिंग के साथ कदम बढ़ाए, तो मुश्किलों को भी अपने हक में मोड़ा जा सकता है। प्यार, करियर, पैसा और सेहत चारों मोर्चों पर संतुलन बनाए रखना आज सबसे जरूरी रहेगा। आइए जानते हैं कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए 16 जनवरी 2026 का दिन।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

धनु लव राशिफल

आज आपके प्रेम जीवन में मिश्रित हालात रहेंगे। रिश्ते में हल्की-फुल्की तनातनी या गलतफहमी हो सकती है, लेकिन अगर आप खुलकर बातचीत करेंगे तो मामला संभल जाएगा। अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें पूरा स्पेस दें। जो लोग अपने रिश्ते को अगले पड़ाव तक ले जाना चाहते हैं, उनके लिए आज शादी या सगाई पर बातचीत का सही समय हो सकता है।

सिंगल धनु राशि वाले आज अपने क्रश के सामने दिल की बात रखने का साहस दिखा सकते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के योग हैं। शादीशुदा महिलाओं के लिए संतान सुख से जुड़ी खुशखबरी भी संभव है।

धनु करियर राशिफल

कामकाज के मोर्चे पर आज ईमानदारी और धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। धीमी लेकिन स्थिर प्रगति होगी और सीनियर्स आपके काम से संतुष्ट नजर आएंगे। नौकरी में यात्रा के योग बन रहे हैं। बैंकिंग और अकाउंट्स से जुड़े लोगों को ओवरटाइम करना पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारियों का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन वकील, जज, पुलिस और राजस्व विभाग से जुड़े लोगों को दफ्तर में दबाव और उलझनें झेलनी पड़ सकती हैं। व्यापारियों के लिए दिन का दूसरा हिस्सा नया प्रोजेक्ट या आइडिया लॉन्च करने के लिए अनुकूल है।

धनु मनी राशिफल आज

आज धन आने के संकेत तो हैं, लेकिन खर्च पर लगाम लगाना बेहद जरूरी होगा। भविष्य में पैसों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें। शेयर बाजार में बड़े निवेश से दूरी बनाए रखें। नया वाहन खरीदने का विचार आगे बढ़ सकता है। कुछ व्यापारियों को फंड जुटाने में दिक्कत आ सकती है, हालांकि दिन के दूसरे हिस्से में भाई-बहन के साथ संपत्ति विवाद सुलझने के योग बन रहे हैं।

धनु हेल्थ राशिफल

सेहत के मामले में आज खास सावधानी बरतनी होगी। जिन्हें दिल से जुड़ी पुरानी समस्या है, उन्हें परेशानी बढ़ सकती है। महिलाओं में स्त्री रोग संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, जबकि बुजुर्गों को सांस से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है। दिन के दूसरे हिस्से में हड्डियों, पेट और जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है। तला-भुना और मसालेदार खाना कम करें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

धनु राशि के गुण और जानकारी

  • ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, ऊर्जावान, आशावादी
  • कमजोरी: लापरवाह, भूलने की आदत, चिड़चिड़ापन
  • प्रतीक: धनुर्धर
  • तत्व: अग्नि
  • शासक ग्रह: गुरु
  • शुभ दिन: गुरुवार
  • शुभ रंग: हल्का नीला
  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रत्न: पुखराज

धनु राशि की अनुकूलता

  • बेहद अनुकूल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ
  • अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु
  • सामान्य: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर
  • कम अनुकूल: कन्या, मीन

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Astrology
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने