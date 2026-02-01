Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sagittarius Monthly Horoscope dhanu masik rashifal 1-28 February 2026
धनु मासिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए 1 से 28 फरवरी का टाइम कैसा रहेगा?

धनु मासिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए 1 से 28 फरवरी का टाइम कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Sagittarius Monthly Horoscope dhanu masik rashifal 1-28 February 2026 : राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Feb 01, 2026 07:08 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Sagittarius Monthly Horoscope dhanu masik rashifal, धनु मासिक राशिफल: आप फरवरी का स्वागत उत्साह और उमंग के साथ करेंगे। दोस्ताना बातचीत और नए विचार काम और पढ़ाई के मामले में नए अवसर खोलेंगे। छोटी-छोटी क्रिएटिव सफलताएं आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगी। सोच-समझकर खर्च करें और नियमित बचत करें। हल्का-फुल्का व्यायाम करके एक्टिव रहें। छोटे-छोटे कदम आपकी खुशी और स्किल्स को बढ़ाएंगे और आपको नए दोस्त बनाने में मदद करेंगे। धनु राशि वालों को नई एनर्जी, क्लियर विचार, रचनात्मक कार्यों में मोटिवेशन, थोड़ी बचत, अच्छी सेहत दिनचर्या और सीखने और अक्सर यात्रा करने के खुले अवसर मिलते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

धनु राशि वालों के लिए 1 से 28 फरवरी का टाइम कैसा रहेगा?

लव राशिफल

धनु राशि वालों को दोस्तों और अपने करीबियों के साथ खुशनुमा और आनंददायक पल मिलेंगे। हंसी और सच्ची बातचीत लोगों को करीब लाएगी। अगर आप किसी खास व्यक्ति की तलाश में हैं, तो ऐसे ग्रुप या क्लास में शामिल हों, जहां आपको मिलनसार लोग मिल सकें। कपल्स के लिए, साथ में की जाने वाली मजेदार एक्टिविटी और मीठे बोल आपके रिश्ते को मजबूत करेंगे। छोटे-छोटे सरप्राइज के लिए तैयार रहें और अपने दिल की बात कहें। इस महीने सादगी भरी खुशी, विश्वास और साथ में बिताए गए मजेदार पल आपके दिल और रिश्तों को रोशन करेंगे। घूमने-फिरने के लिए समय निकालें।

करियर राशिफल

दफ्तर में, धनु राशि वाले लोग नए विचारों और दोस्ताना लहजे का इस्तेमाल करके सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। छोटे क्रिएटिव प्रोजेक्ट दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। अपने टास्क को क्लियर रखें और आसान योजनाएं शेयर करें ताकि टीम के साथी मदद कर सकें। कोई नई स्किल्स सीखने या दूसरों से फीडबैक लेने की कोशिश करें। दिक्कतों को शांति से सॉल्व करने के लिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी का उपयोग करें। जल्दबाजी से बचें। स्थिर और निरंतर कार्य से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। छोटी-छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और खुशी के साथ प्रयास करते हुए बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें।

ये भी पढ़ें:वृश्चिक मासिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 1 से 28 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:तुला राशिफल मासिक: 1 से 28 फरवरी तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

फाइनेंशियल राशिफल

धनु राशि वालों को आसान कदमों से पैसे की योजना बनानी चाहिए। नियमित बिलों का हिसाब रखें, सेविंग्स का एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें और खरीदारी से पहले कीमतों की तुलना करें। कोई छोटा-मोटा एक्स्ट्रा काम या प्रोजेक्ट इंकम बढ़ा सकता है। बड़े रिस्क लेने से बचें और वृद्धि पर ध्यान दें। बुनियादी रिकॉर्ड रखें ताकि आपको पता रहे कि पैसा कहां जा रहा है। छोटी-छोटी, नियमित सेविंग्स एक उपयोगी आधार बनाएंगी। अभी जरूरी फैसले लेने से आप भविष्य में बिना किसी स्ट्रेस के छोटी यात्राओं या मौज-मस्ती का आनंद ले सकेंगे। अभी से आसान बजट योजनाएं चुनें।

सेहत राशिफल

धनु राशि वालों की एनर्जी इस महीने हाई रहेगी। हल्की कसरत या खेलकूद करके इस एनर्जी को बनाए रखें। सादा और पौष्टिक भोजन नियमित रूप से करें और पर्याप्त पानी पिएं। थोड़ी देर आराम और नींद व्यस्त दिनों के बाद शांति देने में मदद करती है। अगर तनाव महसूस हो, तो ताजी हवा के लिए बाहर निकलें या किसी दोस्त से बात करें। सुबह की सैर या थोड़ी देर व्यायाम जैसी छोटी-छोटी आदतें आपके मूड को खुशनुमा रखेंगी और आपके शरीर को मौज-मस्ती के लिए तैयार रखेंगी। रोजाना अच्छी तरह आराम करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल 1 फरवरी: इन 4 राशियों की होगी अच्छी कमाई, मिलेगी सफलता
ये भी पढ़ें:6 महीने बाद शनि चलेंगे उलटी चाल, इन 3 राशियों का जीवन राजा के समान
ये भी पढ़ें:फरवरी में इन 5 राशियों के दिन किसी वरदान से कम नहीं, पढ़ें 1-28 फरवरी का राशिफल
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
sagittarius Sagittarius Horoscope Monthly Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने