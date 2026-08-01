धनु मासिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 अगस्त 2026 तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Sagittarius Monthly Horoscope August 2026: अगस्त का महीना धनु राशि के लिए करियर में नई जिम्मेदारियां, रिश्तों में सहयोग और मेहनत का फल लेकर आ सकता है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी और लिखित पुष्टि जरूरी रहेगी।

Sagittarius Monthly Horoscope August 2026: अगस्त में मेहनत का दबाव रहेगा, लेकिन सही समय पर सहयोग भी मिलता रहेगा। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करके आपके दसवें भाव में आएगा। इससे करियर, जिम्मेदारियों और सार्वजनिक छवि पर ध्यान बढ़ेगा। सुविधा और संतुलन की चाह रहेगी, लेकिन अपेक्षाएं और बजट दोनों स्पष्ट रखें।

2 अगस्त की रात मंगल मिथुन राशि में आकर आपके सातवें भाव को सक्रिय करेगा। इससे जीवनसाथी, साझेदारी और आमने-सामने की बातचीत में पहल बढ़ेगी। तेज गति आपके लिए उपयोगी रहेगी, लेकिन गुस्से और बिना तैयारी के जोखिम लेने से बचें।

5 अगस्त को बुध कर्क राशि में आपके आठवें भाव में आएगा। साझा धन, गोपनीय विषयों और पुराने उलझे मामलों से जुड़ी बातचीत तथा कागजी काम ध्यान मांगेंगे। किसी भी बात का जवाब देने से पहले उसे ध्यान से सुनें।

17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में आएगा। आपके नौवें भाव से जुड़े उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं, पिता और मार्गदर्शन के विषय महीने के दूसरे हिस्से में अधिक सक्रिय रहेंगे। पहचान के साथ जिम्मेदारियों को भी समझें।

गुरु पूरे महीने कर्क राशि में आपके आठवें भाव से धीरे-धीरे अवसर बढ़ाएगा। वहीं, शनि मीन राशि में वक्री रहकर आपके चौथे भाव से जुड़े घर, माता, वाहन और मानसिक शांति से संबंधित पुराने कामों की दोबारा समीक्षा करने का संकेत देगा।

शुरुआती सप्ताह की दिनवार स्थिति पर नजर डालें, तो कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 27 मिनट तक चंद्रमा कुंभ राशि में आपके तीसरे भाव से गोचर करेगा। संदेश, छोटी यात्राएं, भाई-बहन, साहस और स्थानीय संपर्क सक्रिय रहेंगे। किसी छोटे काम को पूरा करके पूरे सप्ताह की अच्छी शुरुआत की जा सकती है।

रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि में आपके चौथे भाव में प्रवेश करेगा। सोमवार और मंगलवार तक घर, माता, परिवार और मानसिक शांति से सहारा मिलेगा। परिवार से मुलाकात, घर की व्यवस्था या माता समान किसी व्यक्ति की मदद मन को स्थिर करेगी।

रविवार रात नक्षत्र परिवर्तन के कारण घरेलू संवेदनशीलता बढ़ सकती है। हर सुझाव को आलोचना समझने की गलती न करें। रविवार देर रात मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करके आपके सातवें भाव को सक्रिय करेगा। इससे जीवनसाथी, क्लाइंट और साझेदारी से जुड़े मामलों में ऊर्जा बढ़ेगी।

किसी भी मीटिंग से पहले जरूरी बिंदु लिख लें। काम से जुड़ी लिखित पुष्टि लेना लाभदायक रहेगा। विद्यार्थी कठिन विषयों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें और एकाग्रता के समय फोन को अपने से दूर रखें। यदि वरिष्ठों से मतभेद हो, तो तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें। जल्दबाजी में नौकरी या कोर्स बदलने से बचें। पुराने काम को पूरा करना नई शुरुआत जितना ही महत्वपूर्ण होगा।

धनु राशि का लव राशिफल रिश्ते इस सप्ताह सहज गति से आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में घर का माहौल आपको भावनात्मक सुरक्षा देगा। विवाहित लोगों के बीच अनावश्यक बहस कम होगी और छोटे-छोटे सहयोग बढ़ेंगे। जीवनसाथी घर की खरीदारी, पारिवारिक कार्यक्रम या बाहर जाने की योजना में आपका साथ देगा।

यदि कोई पुरानी शिकायत है, तो उसे बार-बार चर्चा में लाने के बजाय व्यवहार में नया आरंभ करने की कोशिश करें। साथ बैठकर चाय पीना, फिल्म देखना या बाजार जाना भी तनाव कम कर सकता है। परिवार का अपनापन आपके भीतर जमा कठोरता को नरम करेगा।

गुरुवार और शुक्रवार प्रेम संबंधों के लिए विशेष रूप से अच्छे रहेंगे। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात, लंबी फोन पर बातचीत या ऑफिस के बाद की छोटी सैर उम्मीद से ज्यादा यादगार साबित हो सकती है।

परिवार के किसी विषय पर सभी की राय अलग हो सकती है। ऐसे में नरम भाषा और जिम्मेदारियों को बांटने की आदत घर का दबाव कम करेगी। बच्चों या परिवार के किसी युवा सदस्य की पढ़ाई और दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ सकता है। चिंता जताने से पहले उनकी बात पूरी तरह समझने की कोशिश करें।

प्रेम संबंधों में आकर्षण बना रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। भरोसा लगातार व्यवहार से बनता है। इस महीने सुनना, जवाब देने से अधिक जरूरी रहेगा। पुरानी शिकायतों को नई बहस का आधार न बनाएं। समय की कमी को बेरुखी समझने से बचें। छोटा-सा सहयोग भी रिश्ते में विश्वास बढ़ा सकता है। पार्टनर की बात पूरी होने दें। परिवार की सलाह जरूर सुनें, लेकिन अंतिम फैसला आपसी समझ से ही लें।

धनु राशि का करियर राशिफल विद्यार्थियों और नई कौशल सीखने वालों के लिए यह सप्ताह मजबूत रहने वाला है। रविवार और सोमवार को घर का सहयोग पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल बनाएगा। मंगलवार से एकाग्रता और रचनात्मक सोच दोनों बढ़ेंगी। यदि परीक्षा, प्रस्तुति या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट निकट है, तो बुधवार से शनिवार तक के समय का पूरा लाभ उठाएं। कठिन विषय भी धीरे-धीरे समझ आने लगेंगे।

खिलाड़ियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार के संकेत हैं। अभ्यास का परिणाम सम्मान, बेहतर प्रदर्शन या रैंक में छोटे सुधार के रूप में मिल सकता है। हालांकि, इस उत्साह को नियमित अभ्यास में बदलना जरूरी होगा।

नौकरीपेशा लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। मीटिंग, रिपोर्ट और रोजमर्रा के काम स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ेंगे। वरिष्ठ आपके बदले हुए आत्मविश्वास और कार्यशैली पर ध्यान देंगे।

कारोबार करने वालों के लिए विस्तार, क्लाइंट मीटिंग और काम से जुड़ी यात्राएं लाभदायक रह सकती हैं। महीने के मध्य में आपके काम की पहचान बढ़ सकती है। यदि इसके साथ नई जिम्मेदारी भी मिले, तो समय और संसाधनों का आकलन करने के बाद ही सहमति दें।

कारोबार में कोई नया प्रस्ताव आकर्षक लग सकता है, लेकिन शर्तें, भुगतान और जिम्मेदारियां लिखित रूप में स्पष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ें। किसी भी मीटिंग से पहले जरूरी बिंदु लिख लें और काम से जुड़ी लिखित पुष्टि अवश्य लें।

विद्यार्थी कठिन विषयों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें। पढ़ाई के समय फोन को अपने से दूर रखें। यदि वरिष्ठों से मतभेद हो, तो तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें। जल्दबाजी में नौकरी या कोर्स बदलने से बचें।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल सप्ताह के शुरुआती भाग में परिवार या माता-पिता की सहायता से आर्थिक राहत मिल सकती है। घर, वाहन, उपकरण, मरम्मत, सजावट या अन्य सुविधाओं पर खर्च सामने आ सकता है। लंबे समय से जरूरी किसी वस्तु की खरीदारी करना उचित रहेगा, लेकिन उत्साह में पूरी सूची बदलने से बचें।

यदि संपत्ति या वाहन खरीदने का विचार है, तो बजट, कागजी प्रक्रिया और भविष्य के खर्चों को अच्छी तरह समझने के बाद ही निर्णय लें। परिवार की मदद को अपना स्वाभाविक अधिकार न मानें। धन्यवाद और स्पष्ट हिसाब-किताब रिश्तों को मजबूत बनाए रखेंगे।

इस सप्ताह बचत का संदेश खर्चों के बीच ही छिपा हुआ है। शनिवार को आप सामान्य से अधिक उदार महसूस कर सकते हैं।

यदि आमदनी बढ़ने का अवसर मिले, तो सबसे पहले बचत और जरूरी भुगतान तय करें। अतिरिक्त रकम को तुरंत खर्च मान लेना ठीक नहीं होगा। तेज लाभ देने वाली योजनाएं आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन पूरी जानकारी, सीमित निवेश और अपनी जोखिम क्षमता का आकलन किए बिना पैसा न लगाएं।

जरूरी भुगतान के लिए राशि पहले से अलग रखें। भावनात्मक होकर की गई खरीदारी बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। उधार देते समय राशि, समय-सीमा और शर्तें स्पष्ट रखें। तेज लाभ के दावों को अवसर नहीं, बल्कि जोखिम समझें।

यह भी ध्यान रखें कि छोटे-छोटे नियमित खर्च महीने के अंत तक बड़ी राशि का रूप ले सकते हैं। बैंक और कागजी काम दोबारा जांचें। बचत कम हो, तब भी उसे नियमित बनाए रखें।

धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल स्वास्थ्य की दिशा इस महीने सकारात्मक रहेगी। परिवार के साथ समय बिताना, हंसी-मजाक और वातावरण में थोड़ा बदलाव मानसिक तनाव कम करने में मदद करेगा। छोटी आउटिंग, फिल्म या शाम की ड्राइव मन को सुकून दे सकती है। यदि कार्यक्रम के बाद देर रात तक फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नींद भी बेहतर रहेगी।

रविवार और सोमवार घर का भोजन और पर्याप्त आराम शरीर को स्थिरता देंगे। मंगलवार से ऊर्जा में बढ़ोतरी महसूस होगी। व्यायाम, खेलकूद और ज्यादा चलने-फिरने वाले काम अपेक्षाकृत आसान लगेंगे।

बुधवार और गुरुवार अनुशासित दिनचर्या की मांग करेंगे। अच्छा स्वास्थ्य होने का मतलब असीम ऊर्जा नहीं है। समय पर भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं।

मानसिक दबाव का असर नींद, पाचन और स्वभाव पर पड़ सकता है। दिनचर्या को सरल रखें और हर चिंता का समाधान उसी समय खोजने की कोशिश न करें। ऊर्जा में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। अच्छा महसूस होने पर भी आराम, भोजन और दवा की नियमितता न छोड़ें।

यात्रा या वाहन चलाते समय जल्दबाजी से बचें। थकान की स्थिति में लंबा सफर करने के बजाय थोड़ा विराम लेना अधिक समझदारी होगी। स्क्रीन टाइम, नींद और आंखों की थकान पर विशेष ध्यान दें। लगातार होने वाली असुविधा को केवल काम का दबाव समझकर नजरअंदाज न करें। समय पर भोजन और पर्याप्त पानी इस महीने आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी रहेंगे।

ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन सुबह पांच से सात मिनट तक गहरी और धीमी सांस लेने का अभ्यास करें। फोन देखने से पहले दिन के तीन सबसे जरूरी काम लिख लें। घर और कार्यस्थल से अनावश्यक सामान हटाएं। बाहरी व्यवस्था मन की बेचैनी कम करने में मदद करेगी।

यदि मन भारी लगे, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। हर समस्या अकेले सुलझाने की जिद न करें। जरूरत महसूस हो, तो किसी योग्य विशेषज्ञ की सलाह लेना समझदारी होगी।

अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण दिन ● 1 से 7 अगस्त:

4 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पांचवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई, संतान, प्रेम और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान जाएगा। परिवार और रिश्तों में स्पष्ट संवाद बनाए रखें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।

● 8 से 14 अगस्त:

14 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके नौवें भाव में रहेगा। इससे उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, पिता और मार्गदर्शन से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे। आराम और दिनचर्या की अनदेखी न करें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।

● 15 से 21 अगस्त:

17 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आय, मित्र, नेटवर्क और लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान जाएगा। परिवार और रिश्तों में स्पष्ट संवाद बनाए रखें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।

● 22 से 31 अगस्त:

22 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पहले भाव में रहेगा। इससे आत्मविश्वास, व्यवहार और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान जाएगा। आराम और दिनचर्या की अनदेखी न करें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।