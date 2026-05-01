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धनु मासिक राशिफलः धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

May 01, 2026 07:00 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Sagittarius Horoscope Rashifal May 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई का महीना…

धनु मासिक राशिफलः धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Sagittarius Monthly Horoscope May 2026, Dhanu Rashifal, धनु मासिक राशिफल मई 2026: मई 2026 का महीना धनु राशि वालों के लिए थोड़ी धीमी शुरुआत के साथ आएगा, लेकिन यह धीमापन आपके भले के लिए ही है। महीने की शुरुआत में वृश्चिक राशि की पूर्णिमा आपकी नींद, पुरानी चिंताओं और दबी हुई भावनाओं को सामने ला सकती है। इस समय आपको हर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। कुछ जवाब तब मिलते हैं जब आप शोर-शराबे से दूर होकर खुद के साथ समय बिताते हैं। इस खामोशी को अपनी कमजोरी न समझें, बल्कि इसे अपनी समझ बढ़ाने का मौका मानें।

महीने का ज्यादातर हिस्सा आपकी आदतों, रोजमर्रा की दिनचर्या और स्वास्थ्य पर केंद्रित रहेगा। महीने के बीच में अपनी रूटीन में छोटा-सा बदलाव लाने से आपको मानसिक स्थिरता मिलेगी। महीने के अंत में जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, तब रिश्तों और बातचीत का महत्व बढ़ जाएगा। मई के आखिरी दिनों में आपका आत्मविश्वास वापस लौटेगा और आप बड़े फैसले लेने के लिए तैयार महसूस करेंगे। यह महीना आपको सिखाता है - पहले आराम करें, फिर काम करें।

धनु राशि का लव राशिफल मई 2026

इस महीने आपको थोड़ा पर्सनल स्पेस की जरूरत महसूस हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि आपके पार्टनर को यह दूरी ना लगे। अगर आपका मन अकेले रहने का है, तो उन्हें प्यार से समझा दें। एक छोटी-सी प्यार भरी बात उन्हें असुरक्षित महसूस होने से बचा सकती है।

सिंगल लोग उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जो उन्हें खुद बनने की आजादी देते हैं। रिश्ते में जल्दबाजी ना करें। जब तक अपनी भावनाएं पूरी तरह साफ ना हो जाएं, तब तक कोई बड़ा कदम ना उठाएं। महीने के अंत में स्पष्ट और सौम्य बातचीत से सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी।

धनु राशि का करियर राशिफल मई 2026

महीने की शुरुआत में भागदौड़ कम रखें। शांति से किया गया काम ज्यादा बेहतर नतीजे देगा। किसी भी काम को दुनिया के सामने पेश करने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग और रिसर्च कर लें। हर किसी की समस्या सुलझाने का ठेका ना लें, बस अपना जरूरी काम ईमानदारी से करें।

नौकरीपेशा लोग पुरानी फाइलें और लंबित कामों को व्यवस्थित कर लें। बिजनेस करने वाले स्टाफ, दिनचर्या और सर्विस की क्वालिटी पर नजर रखें। छात्रों को सलाह है कि आखिरी समय के प्रेशर से बचने के लिए अभी से धीरे-धीरे रिवीजन शुरू कर दें। महीने के अंत में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू में आपके काम आएगा।

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धनु राशि का मनी राशिफल मई 2026

इस महीने कुछ निजी या छिपे हुए खर्च सामने आ सकते हैं। इलाज, यात्रा की तैयारी या कोई पुराना बकाया चुकाना पड़ सकता है। खर्चे के डर से हिसाब-किताब देखना न छोड़ें। जब आप आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे, तो पाएंगे कि स्थिति उतनी खराब नहीं है। महीने के मध्य भाग फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए अच्छा है। निवेश या ट्रेडिंग के मामले में जल्दबाजी ना करें। थकान या तनाव में कोई फैसला ना लें। महीने के अंत में जैसे-जैसे आपकी ऊर्जा लौटेगी, खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं। पैसा उन जगहों पर लगाएं, जो आपके भविष्य को मजबूत बनाएं, न कि सिर्फ तनाव कम करने के लिए।

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धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल मई 2026

इस महीने आपकी नींद, पैर और पाचन तंत्र को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। महीने की शुरुआत में शरीर आराम मांग सकता है - इसे आलस ना समझें। अगर थकान को नजरअंदाज करेंगे, तो चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। महीने के बीच में खान-पान का समय और एक्सरसाइज का रूटीन सुधारने का अच्छा समय है। रात को सोने से पहले मोबाइल कम इस्तेमाल करें और भारी बातचीत से बचें। हल्की स्ट्रेचिंग, प्राणायाम और ताजी हवा में टहलना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। महीने के अंत तक आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन अपनी ताकत को एक बार में सब पर खर्च ना कर दें।

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मई 2026 धनु राशि वालों के लिए आराम, आत्म-चिंतन और धीमी लेकिन मजबूत शुरुआत का महीना है। पहले खुद को संभालें, अपनी दिनचर्या सुधारें, फिर बड़े काम पर ध्यान दें। शांत और सकारात्मक रहने से यह महीना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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