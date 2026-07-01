धनु मासिक राशिफल: 1-31 जुलाई तक का समय धनु राशि वालों के लिए रहेगा अच्छा या रहना होगा सतर्क?
Sagittarius monthly horoscope july 2026: धनु राशि वालों को जुलाई में काम की बेहतर स्थिति आय बढ़ा सकती है। जोखिम वाली कमाई को स्थायी आय नहीं मानना चाहिए। पढ़ें धनु राशि का मासिक राशिफल।
Sagittarius July monthly Horoscope 2026, धनु राशि का मासिक राशिफल: महीने की शुरुआत ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुद को बेहतर बनाने की इच्छा से होगी। कौशल और व्यक्तित्व पर खर्च उपयोगी रह सकता है। परिवार में सहयोग और शांति बढ़ेगी। ग्रहों के सामान्य संकेत काम से जुड़े सामाजिक संपर्क को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। दूसरे सप्ताह में घर, मां, करियर और आय से जुड़ी अच्छी बातें सामने आएंगी, पर स्वास्थ्य और दायित्वों पर खर्च भी होगा। तीसरा सप्ताह मनोबल की परीक्षा लेगा। सलाह और छोटी यात्रा से सुधार आएगा। चौथे सप्ताह में आय की शुरुआत अच्छी रहेगी, फिर ऊर्जा और धैर्य कम हो सकते हैं।
प्रेम और रिश्ते
पहले दो सप्ताह में परिवार का व्यवहार सहयोगी रहेगा। मां और घर से जुड़ाव मन को स्थिर करेगा।
प्रेम संबंध में पढ़ाई, काम या भविष्य की योजना पर बात हो सकती है।
तीसरे सप्ताह में निराशा के कारण आप चुप या कठोर हो सकते हैं। माता पिता, दोस्त या ससुराल
पक्ष की व्यावहारिक सलाह संबंध को संभालेगी। अंतिम सप्ताह में भाई बहन और रिश्तेदार सहयोग
देंगे।
शिक्षा और करियर
पहले सप्ताह में प्रशिक्षण, कौशल और लोगों से जुड़े काम में प्रगति होगी। सामाजिक गतिविधि भी
पेशेवर पहचान बढ़ा सकती है।
दूसरे सप्ताह में शिक्षा और बच्चों से जुड़ी उपलब्धि खुशी दे सकती है। तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों
में वरिष्ठ या सरकारी दफ्तर से सहयोग मिलने की संभावना है। चौथे सप्ताह के बीच में नया काम
शुरू करने के बजाय लंबित काम पूरा करें।
धन और वित्त
दूसरे सप्ताह में घर या मां से जुड़ा सहयोग और काम की बेहतर स्थिति आय बढ़ा सकती है।
जोखिम वाली कमाई को स्थायी आय न मानें।
सेहत, कर्ज, कानूनी कागज और यात्रा के कारण खर्च बढ़ सकता है। चौथे सप्ताह की शुरुआत में
आय या रुका भुगतान राहत देगा। उसके बाद योजना विफल होने पर भावनात्मक खर्च न करें।
स्वास्थ्य और कल्याण
पहले सप्ताह में ऊर्जा अच्छी रहेगी। अपनी क्षमता से ज्यादा काम लेने से बचें। दूसरे सप्ताह के अंत
में सेहत से जुड़े खर्च या थकान संभव है।
तीसरे सप्ताह की शुरुआत मन और शरीर दोनों के लिए भारी हो सकती है। धीमी सांस, ध्यान और
भरोसेमंद लोगों से बात मदद करेगी। चौथे सप्ताह के बीच में फिर कमजोरी और कम आत्मविश्वास
महसूस हो सकता है। आराम को टालें नहीं।
ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन
कमजोर दिनों में माता पिता या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। यात्रा को भागने का तरीका न बनाएं,
लेकिन छोटी और योजनाबद्ध यात्रा मन को ताजा कर सकती है।
रोज पांच मिनट सांस का अभ्यास करें। नया काम तभी लें जब ऊर्जा और बजट दोनों स्पष्ट हों।
स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बनी रहे तो उचित सलाह लें।
जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण दिन
1 से 7 जुलाई: ऊर्जा, कौशल, परिवार और सामाजिक पहचान के लिए अच्छा समय है।
8 से 14 जुलाई: घर और करियर में सुधार होगा। सेहत, कर्ज और यात्रा का खर्च संभालें।
15 से 21 जुलाई: आत्मविश्वास कम हो सकता है। सलाह और विराम से महीने की गति
फिर सुधरेगी।
22 से 31 जुलाई: आय से राहत मिलेगी, लेकिन बीच के दिनों में नया काम और अतिरिक्त
बोझ टालें।
माह की सलाह
तेज शुरुआत के भरोसे पूरे महीने खुद को न खींचें। मुश्किल दिन में सलाह लें, बजट देखें और पहले
शरीर को संभालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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