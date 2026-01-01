धनु मासिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 जनवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Today Dhanu Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह नवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। नीचे जानें कि 2026 का पहला महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Sagittarius January 2026 Prediction: जनवरी का महीना धनु राशि वालों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। इस महीने में आपको अलग तरह की एनर्जी फील होगी। इस महीने में आप ट्रैवल ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही इस महीने में आपको कई नए आइडिया आएंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस महीने आपको पैसों के मामले में समझदारी दिखानी है। अपने समय का सही इस्तेमाल करें और बिजी शेड्यूल के बीच आराम भी करते रहें। घूमने-फिरने के अलावा नई चीजों को सीखने के लिए जनवरी का महीना खास रहेगा। पैसों और समय की सही प्लानिंग करें और जल्दबाजी करने से बचें। इस महीने में दोस्तों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। नीचे विस्तार से जानें कि साल 2026 का पहला महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है?

धनु लव राशिफल जनवरी का महीना रिश्तों के लिए अच्छा होने वाला है। जो लोग सिंगल हैं वो इस महीने कॉलेज, ट्रिप या फिर आनलाइन चैट के जरिए नए लोगों से मिलेंगे। आपको एक पर्सन के अंदर जो चीजें चाहिए उनके बारे में खुलकर बात करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ मस्ती करें और अच्छा समय बिताएं। इससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। अगर तनाव हो तो इस समय ज्यादा मजाक ना करें।

धनु करियर राशिफल धनु राशि वालों को इस महीने में ये समझना होगा कि ग्रोथ तभी मिलेगी जब आप चीजों पर ध्यान देंगे और नई चीजों को सीखेंगे। स्किल्स को बढ़ाने के लिए छोटी-छोटी क्लासेज ज्वाइन करें। टीम मीटिंग के दौरान अपनी बातों को क्लैरिटी के साथ सामने रखें। कोई भी फैसला जल्दी में ना लें।अगर किसी कलीग को आपकी हेल्प चाहिए तो जरूर आगे बढ़ें। इससे आपकी इमेज भी अच्छी होगी जोकि आगे काम आएगी। नए साल के पहले महीने में खुश रहेंगे तो काम को अच्छे से ऑर्गनाइज कर पाएंगे। जनवरी के महीने में अपनी हर एक छोटी-छोटी जीत का भी जश्न मनाइए।

धनु मनी राशिफल जनवरी के महीने में धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। पैसों से जुडे़े सारे प्लान समझदारी के साथ करें। छोटे-छोटे स्मार्ट फैसले लें। जहां जरूरत हो वहां बचत जरूर करें। जनवरी के महीने का पूरा बजट आज ही तैयार कर लें। इस महीने में कोई बड़ा कर्जा लेने से बचें। किसी भी कागज पर बिना पढ़े देखें और जांचें साइन करने से बचें। अगर दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं तो खर्चा बराबर बांटें और सारा रिकॉर्ड रखें। हर हफ्ते कुछ ना कुछ बचत जरूर करें और बाद में इसे अपनी ट्रिप या फिर किसी नए कोर्स के लिए खर्च करें। अगर जनवरी के महीने में कोई बड़ा खर्चा करना है तो किसी भरोसेमंद इंसान की सलाह लें।

धनु स्वास्थ्य राशिफल धनु राशि के जातक नए साल के पहले महीने में अपना रूटीन सेट करें। रोज ताजी हवा में टहलने की कोशिश करें। साथ ही हल्की-फुल्की एक्सरसाइज से आप अच्छा महसूस करेंगे। सुबह की वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपको काफी लाभ मिलेगा। जनवरी के महीने में घर का ही खाना खाएं। खाने में दाल, अनाज, फल और हरी सब्जियों को शामिल करें। देर रात भारी खाना या फिर स्नैक्स लेने से बचें। साथ ही ऐसी जगह ना रहें जहां ज्यादा शोर हो। शांत जगह पर समय बिताएं। पानी पर्याप्त मात्रा में लें। काम के बीच में स्क्रीन ब्रेक लेकर आंखों को आराम दें। मेडिटेशन और ध्यान से लाभ मिलेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com