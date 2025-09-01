Sagittarius Monthly Horoscope 1-30 September dhanu rashi ka masik rashifal future predictions धनु मासिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 30 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धनु मासिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 30 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Sagittarius Horoscope Rashifal February 2024 Future Predictions: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 08:17 AM
Sagittarius Monthly Horoscope, Dhanu Rashifal, धनु राशिफल : धनु राशि वाले इस माह उत्सुक और एक्टिव रहेंगे। इस माह नया सीखने का मौका मिलेगा। मीटिंग अच्छी रहेंगी। ईमानदार बने रहें, रिस्क ले सकते हैं और प्रेमी के साथ आनंद से समय व्यतीत करें। इस माह उत्सुकता बनी रहेगी और नए हेल्फुल कनेक्शन भी बनेंगे। नई चीजें सीखें, खुलकर बात करें और छोटे ग्रुप्स भी जॅाइन कर सकते हैं। छोटी यात्राओं पर जा सकते हैं। इससे आप रिफ्रेश होंगे। वादे कर सकते हैं। रिस्क वो लें जिनसे कुछ सीखने को मिले और हर स्टेप से कुछ न कुछ सीखें। दोस्तों द्वारा बने संबंध नए मौके देंगे। सिंपल रूटीन बनाकर आपको सफलता अवश्य मिलेगी।

लव राशिफल- कनेक्शन को मजबूत बनाने के लिए ईमानदारी और आनंद से जीवन जिएं। सिंगल लोगों की आज किसी खास से मुलाकात हो सकती है। आपकी मुलाकात किसी क्लास, इवेंट या ट्रीप के दौरान हो सकती है। दिल की बातों को खुलकर करें। कपल्स खूब आनंद लेंगे। एक-दूसरे का दिल जीतने के लिए सरप्राइज भी दे सकते हैं। इस माह प्रेमी से कुछ भी ऐसा न बोलें जिससे उसका दिल दुखे। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करें। सितंबर के महीने में आप प्रेमी के साथ आनंद के पल बिताएंगे और खूब सारी यादें बनाएंगे।

करियर राशिफल- कार्यक्षेत्र में आप अपनी सकारात्मक सोच से रिस्क भी लेंगे और नए तरीके से काम भी करेंगे। अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करें और बताएं कैसे प्रॅाब्लम सॅाल्व हो सकती है। ट्रेनिंग और नए टूल्स की मदद से रिजल्ट में सुधार हो सकता है। टीम के साथियों के साथ मिलकर कार्य करें और फीडबैक लें। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी न लें। सभी कार्यों को बांट लें और डेडलाइन बनाकर कार्य करें। छोटी-छोटी सफलताएं आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेंगी। आप ऐसे लोगों को भी आकर्षित करेंगे तो आपके करियर ग्रोथ में सहायक होंगे।

आर्थिक राशिफल- इस माह छोटी-छोटी सेविंग पर ध्यान दें और क्लियर बजट बनाएं। रोजाना के खर्चों पर नजर रखें और आवेगपूर्ण खरीदारी न करें। अतिरिक्त स्तोत्र से धन लाभ हो सकता है। कोई रिफंड भी मिल सकता है जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। बड़ी अमाउंट में धन खर्च करते समय सावधान रहें। सोच-समझकर खर्च करें। पैसा बचाने के लिए आप कुछ चीजों की कटौती भी कर सकते हैं। आप आर्थिक स्थिति या भविष्य के प्लान किसी विश्वसनीय दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। लगातार मेहनत करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी।

स्वास्थ्य राशिफल- इस माह ऊर्जावान बने रहेंगे लेकिन लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। मूड को ठीक रखने और स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करें। रेगुलर मील्स लें और पानी का सेवन भरपूर करें। अगर इस माह आप व्यस्त अधिक रहेंगे तो खुद को चार्ज रखें। चेकअप करवाते हें या तबियत सही नहीं होने पर आराम करें। अच्छी आदतों से आप तनाव को कम कर सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

