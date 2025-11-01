Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़sagittarius monthly horoscope 1-30 november 2025 dhanu masik rashifal future prediction
धनु नवंबर राशिफल: धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1- 30 नवंबर का समय? पढ़ें पूरा राशिफल

धनु नवंबर राशिफल: धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1- 30 नवंबर का समय? पढ़ें पूरा राशिफल

संक्षेप: Sagittarius Monthly Horoscope 2025 November Dhanu Masik Rashifal : राशि चक्र की नवी राशि धनु है। इस राशि का चिन्ह धनुष और बाण है। इस राशि का स्वामी ग्रह गुरु यानी जूपिटर है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु होती है।

Sat, 1 Nov 2025 05:57 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Monthly Sagittarius Horoscope November 2025, धनु मासिक राशिफल नवंबर 2025: नवंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस महीने धनु राशि के जातक नई चीजें सीखेंगे। मौका मिलने पर ये लोग छोटी यात्राएं भी कर सकते हैं। इस महीने नए लोगों से जुड़ने का भी मौका मिलेगा। धनु राशि वालों को इस महीने समय और पैसे का इस्तेमाल सोच-समझकर करना है। जो भी अधूरे काम थे, उन्हें पूरा कर लें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनु नवंबर लव राशिफल

प्यार के मामले में धनु राशि वालों के लिए नवंबर का महीना सही जाने वाला है। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें इस महीने कोई खास इंसान मिलने वाला है। लोगों के साथ ईमानदारी से रहें। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए भी ये महीना सही जाएगा। आप पार्टनर के साथ हंसी-मजाक खूब करेंगे। साथ में घूम-फिर भी सकते हैं। पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें। उनके साथ जो भी वादे आपने किए थे, उन्हें पूरा जरूर करें। इससे दोनों के बीच भरोसा और प्यार दोनों बढ़ेगा। फैमिली के साथ भी खूब समय बिताएंगे।

धनु नवंबर करियर राशिफल

इस महीने आपकी जिज्ञासा और मेहनत दोनों बढ़ने वाली है। इस महीने कोई नया स्किल सीखने का मौका मिलेगा। नवंबर के महीने में किसी खास प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे। इस महीने आप छोटा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जोकि आगे चलकर काम भी आएगा। ऑफिस में मीटिंग के दौरान अपने आइडिया को बिना झिझक कर शेयर करें। इसी के साथ अपनी प्लानिंग भी शेयर करें। जरूरत से ज्यादा वादे करने की जरूर नहीं है। इस महीने अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। ऑफिस में अपनी डेस्क को साफ-सुधरा रखें। रोजाना टू-डू लिस्ट बनाइए। साथ ही हर ग्रोथ पर अपनी सराहना करें और खुद को शाबाशी भी दें।

ये भी पढ़ें:मोबाइल से सत्संग सुनने से फल मिलता है? जानें क्या बोले प्रेमानंद महाराज

धनु नवंबर आर्थिक राशिफल

नवंबर के महीने में धनु राशि वाले पैसों के मामले में थोड़ा संभलकर ही फैसले लें। स्थिति सकारात्मक ही रहने वाली है। इस महीने के लिए एक आसान सा बजट बनाइए। हर हफ्ते कुछ ना कुछ बचाने का प्लान जरूर बनाइए। बिना सोचे-समझे शॉपिंग करने से बचें। छोटी-छोटी एक्स्ट्रा कमाई के मौके मिल सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट का सोचें तो पहले सारी जानकारी लेना सही होगा। बिल वगैरह समय पर भर दें ताकि एक साथ टेंशन ना बढ़ें।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: घर में पोछा लगाते वक्त रखें इन बातों का खास ध्यान

धनु नवंबर सेहत राशिफल

इस महीने धनु राशि वाले एक्टिव रहने के साथ-साथ आराम भी करें। रोज वॉक या फिर हल्की एक्सरसाइज करें ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। हल्का और पौष्टिक खाना ही खाएं। खाने में अनाज, दूध, प्लांट बेस्ड प्रोटीन को शामिल करें। पानी ज्यादा पीने की कोशिश करें। देर रात तक स्क्रीन टाइमिंग कम करें। मन शांत करने के लिए कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन करें या फिर गहरी सांस लें। अगर एनर्जी कम लगने लगे तो आराम जरूर करें। इन छोटी-छोटी आदतों से आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

धनु राशि के गुण

ताकत: समझदार, व्यवहारिक, निडर, खूबसूरत, जोशीले, उत्साही, प्यारे, आशावादी

कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, कभी-कभी चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघ और लीवर

स्वामी ग्रह: बृहस्पति (Jupiter)

भाग्यशाली दिन: गुरुवार

भाग्यशाली रंग: हल्का नीला

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रत्न: पुखराज

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी संगतता: मिथुन, धनु

सामान्य संगतता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम संगतता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Sagittarius Horoscope sagittarius Masik Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने