धनु राशिफल 28 जून: आज मंगल और चंद्रमा देंगे लाभ, दोपहर के बाद दिखेगा बदलाव
Dhanu Rashi Aaj Ka Rashifal 28 June: धनु राशि वालों के लिए रविवार का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मंगल और चंद्रमा की एनर्जी से चीजें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी।
दिन की शुरुआत कुछ सुस्त, भीतर ही भीतर सोचने वाली या थोड़ी बिखरी हुई रह सकती है। सुबह के हिस्से में नींद पूरी न होने, अनावश्यक चिंता या खर्च का दबाव महसूस हो सकता है। ऐसे समय में हर बात का नकारात्मक मतलब निकालने से बचना जरूरी है। कोई काम अगर उम्मीद के अनुसार न भी चले, तो उसे पूरे दिन का संकेत न मानें। दिन बढ़ने पर स्थिति बदलती दिखेगी। मन में हिम्मत आएगी, अपनी बात कहने की इच्छा बढ़ेगी और रुका हुआ काम फिर से उठाने का मन बनेगा। आप अपने फैसले खुद लेना चाहेंगे। हालांकि तेज भावनाओं के साथ जल्दबाजी भी आ सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार रुकें। साझेदारी और लोगों से तालमेल का विषय आज महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य का असर सामने वाले की भूमिका को उभार रहा है। वहीं चंद्रमा बाद के हिस्से में आत्मविश्वास बढ़ाएगा। इसलिए सुबह धैर्य और दोपहर के बाद सक्रियता, यही आज की सबसे सही लय रहेगी। यात्रा या बाहर निकलने के मामले में समय और तैयारी का ध्यान रखें।
धनु राशि की लवलाइफ
रिश्तों में गहराई महसूस होगी, लेकिन मूड के उतार चढ़ाव के कारण कभी बहुत करीब आने का मन करेगा और कभी थोड़ी दूरी चाहिए लगेगी। प्रेम संबंधों में आकर्षण और जुनून दोनों रह सकते हैं। साथ समय बिताने का मौका मिले तो हल्की, ईमानदार और सम्मानजनक बातचीत रिश्ते को मजबूत करेगी। शादीशुदा लोगों के लिए साथी के साथ व्यावहारिक बातों पर चर्चा हो सकती है। कोई संवेदनशील मुद्दा उठे तो टोन नरम रखें। सुबह गलतफहमी की संभावना ज्यादा है, जबकि बाद में मन साफ होता जाएगा। पुराने मनमुटाव को बढ़ाने के बजाय नई शुरुआत का रवैया रखें।
धनु राशि का करियर राशिफल
कामकाज में सुबह थोड़ा धीमापन या मन न लगने की स्थिति बन सकती है। यदि जरूरी काम हैं तो उन्हें छोटे हिस्सों में बांटकर करें। दोपहर के बाद आपकी गति बेहतर होगी और लोग आपकी पहल को नोटिस करेंगे। प्रतिस्पर्धी माहौल में मंगल आपको मेहनत और साहस दे रहा है, इसलिए हार मानने की जरूरत नहीं है। बस बहस से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन का दूसरा हिस्सा ज्यादा उपयोगी है। प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, मीटिंग या आवेदन जैसे कामों में आत्मविश्वास दिखेगा, पर तैयारी पूरी होनी चाहिए। जो लोग रिसर्च, फाइनेंस, डेटा, काउंसलिंग या गहरे विश्लेषण वाले काम करते हैं, उन्हें किसी छिपी गलती पर ध्यान जा सकता है। यही सावधानी आगे लाभ देगी।
धनु राशि का फाइनेंस राशिफल
खर्च का दबाव महसूस हो सकता है, खासकर उन चीजों पर जिनसे सीधा फायदा तुरंत दिखता नहीं। इसलिए दिन की शुरुआत में लेनदेन सोच समझकर करें। साझा धन, बिल, फीस, सदस्यता या किसी बकाया पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत जोखिम वाले फैसले टालें। दोपहर के बाद स्थिति पर आपका नियंत्रण बढ़ेगा। कमाई का नया रास्ता तुरंत न भी खुले, फिर भी खर्च बांधना ही आज की जीत है। यात्रा या बाहर के काम में अतिरिक्त खर्च का अंदाजा पहले रखें।
धनु राशि का हेल्थ राशिफल
मन का दबाव शरीर पर असर डाल सकता है। थकान, चिड़चिड़ापन या नींद का असंतुलन महसूस हो तो दिनचर्या सरल रखें। सुबह भारी भोजन से बचें। पानी, हल्का खाना और थोड़ी धूप या वॉक अच्छा असर दे सकती है। बहुत देर तक अकेले चिंता करने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सामान्य बात करना मन हल्का करेगा। सफर में जल्दबाजी न करें।
आज की सलाह: सुबह धैर्य रखें और दोपहर के बाद ही बड़े फैसले या कठिन बातचीत आगे बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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