आज का धनु राशिफल 23 जुलाई:सूर्य और गुरु का असर आपको गहराई से सोचने के लिए कह रहा
Aaj ka dhanu Rashifal: सुबह अवसर पहचानने के लिए अच्छी है। बाद का हिस्सा समीक्षा, विश्राम और प्राथमिकता तय करने के लिए बेहतर रहेगा। जरूरत से ज्यादा भागदौड़ से बचना पूरे दिन की कुंजी रहेगी।
Sagittarius Horoscope, धनु राशिफल 23 जुलाई 2026: यह दिन मिलाजुला होकर भी उपयोगी साबित हो सकता है। शुरुआत में लोगों से सहयोग, दोस्तों से संपर्क, नेटवर्किंग और छोटी खुशियों के मौके बन सकते हैं। किसी समूह, टीम या परिचितों के बीच आपकी बात सम्मान से सुनी जा सकती है। घर पर मेहमान आने की संभावना भी बनती दिख रही है, इसलिए माहौल खुला रखें। आपकी वाणी में गर्मजोशी रहेगी और लोग सहज होकर बात करेंगे। दिन बढ़ने पर मूड थोड़ा भीतर की ओर जा सकता है। शाम की तरफ अकेलापन, थकान या खर्च की चिंता महसूस हो तो इसे सामान्य मानें। हर समय एक जैसा उत्साह जरूरी नहीं होता। सूर्य और गुरु का असर आपको गहराई से सोचने और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान देने की प्रेरणा दे रहा है। इसलिए जो फैसले लें, वे केवल दिखावे या तात्कालिक जोश में न हों।
धनु राशिफल लव
रिश्तों में आपका लहजा आकर्षक रहेगा। किसी को आपकी बात, हंसी या देखभाल का अंदाज पसंद आ सकता है। अगर प्रेम संबंध में हैं, तो शुरुआत का समय मुलाकात, संदेश या हल्की-फुल्की बातचीत के लिए अच्छा है। साथी के साथ दोस्ताना सहजता रहेगी। लेकिन दिन के बाद वाले हिस्से में संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए बिना वजह दूरी न बनाएं। जो बात मन में है, उसे शांत तरीके से कहें। विवाहित लोगों के लिए साथी से सहयोग मिल सकता है, पर भावुक होकर पुरानी तुलना निकालने से बचना होगा। अपनापन दिखाना शब्दों से ज्यादा असर करेगा।
धनु राशिफल करियर
कामकाज में टीमवर्क और लोगों से जुड़ने की क्षमता पहले हिस्से में मदद करेगी। यदि किसी प्रोजेक्ट में फीडबैक, रेफरेंस या परिचितों की मदद चाहिए, तो बात आगे बढ़ सकती है। बुध के वक्री असर से पार्टनरशिप, क्लाइंट कम्युनिकेशन और लिखित समझ में थोड़ी सावधानी जरूरी है। किसी भी मीटिंग की बात बाद में नोट कर लें। छात्रों के लिए ग्रुप स्टडी, चर्चा और पुराने टेस्ट का विश्लेषण अच्छा रहेगा। मंगल आपको प्रतिस्पर्धा में मेहनत करने की ताकत दे रहा है, इसलिए लंबित काम निपटाए जा सकते हैं। लेकिन शाम तक मानसिक थकान बढ़ सकती है। इसलिए कठिन काम पहले करें और बाद में हल्का काम रखें। निवेश, कौशल सीखने या करियर प्लान पर सोचने के लिए दिन उपयोगी है, बस जल्दबाजी में जोखिम न लें।
धनु राशिफल धन
पैसों के मामले में सोच समझकर लिया गया कदम आगे काम आ सकता है। बचत, दीर्घकालिक योजना या सुरक्षित साधन में ध्यान देना ठीक रहेगा। यह दिन ऐसे फैसलों के लिए अनुकूल है जिनमें धैर्य हो, लेकिन केवल सुन-सुनाकर पैसा लगाना ठीक नहीं। आमदनी के नए विकल्पों पर विचार हो सकता है। सुबह सहयोग या जानकारी से लाभ मिलेगा। बाद में खर्च बढ़ते दिखें तो घबराने की जरूरत नहीं, बस सूची बनाकर चलें। घर या मेहमाननवाजी पर कुछ खर्च हो सकता है। जरूरत और चाहत का फर्क साफ रखें।
धनु राशिफल हेल्थ
ऊर्जा अच्छी रहते हुए भी अति करने से दिक्कत हो सकती है। ज्यादा भागदौड़, कम पानी और अनियमित भोजन से शरीर जल्दी थक सकता है। सुबह सक्रिय रहें, लेकिन बीच-बीच में आराम लें। शाम तक मन और शरीर दोनों को विश्राम चाहिए होगा। हल्की स्ट्रेचिंग, धीमी चाल की वॉक और समय पर सोना उपयोगी रहेगा। कैफीन या बहुत भारी भोजन कम लें, तो बेहतर महसूस करेंगे।
आज की सलाह: अवसर देखें, पर हर निर्णय में थोड़ा ठहराव और साफ हिसाब जरूर रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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जन्म-समय संशोधन
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