धनु राशिफल 18 जून 2026: आज मन रहेगा बैचेन, बहसबाजी से बचें, जानिए चंद्रमा आज कैसे डालेगा असर
Aaj Ka Dhanu Rashifal: आज धनु राशि वालों को धैर्य रखना होगा। चंद्रमा के चलते आज मन बैचेन सा रहेगा। ऐसे में बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सही करें। जानें 18 जून का दिन इस राशि के लिए कैसा होगा?
Dhanu Aaj Ka Rashifal 18 June 2026: रास्ते, समय और मन तीनों पर नजर रखनी होगी। दिन सामान्य है, पर असावधानी को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। मेष का चंद्रमा गति तेज करेगा और आप काम जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। यही जल्दबाजी बाद में तनाव दे सकती है। सड़क पर, मशीन के पास, या किसी तकनीकी काम में हाथ लगाते समय पूरा ध्यान रखें। कोई खबर मन के मुताबिक न हो तो भी तुरंत बहस में ना उतरें। गुरुवार धैर्य सिखा रहा है। इसलिए प्रतिक्रिया से ज्यादा संयम काम आएगा। सुबह का शांत समय जरूरी कागज, कॉल, बैंक या फॉलोअप के लिए अच्छा है। देर दोपहर में बहस, यात्रा की हड़बड़ी या ध्यान भटकना परेशानी बढ़ा सकता है।
धनु राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है। अनावश्यक बहस दिन का मूड बिगाड़ सकती है। सामने वाले की बात पूरी सुनें। अगर कोई निराशाजनक समाचार मिले तो उसका गुस्सा रिश्ते पर ना उतारें। प्रेम संबंधों के लिए दिन औसत है। बहुत रोमांचक नहीं, पर समझदारी से ठीक रह सकता है। एक साधारण फोन कॉल, हालचाल पूछना या शाम को शांति से बैठना तनाव घटा सकता है।
धनु राशि का करियर राशिफल
कामकाज में सावधानी ही सबसे बड़ा मंत्र है। नौकरी करने वालों को जल्दबाजी में मेल, रिपोर्ट या जवाब भेजने से बचना चाहिए। फील्ड में काम करने वालों को रास्ते और समय दोनों पर ध्यान रखना होगा। छात्र वर्ग बहस या ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी रखे। पढ़ाई का छोटा लक्ष्य तय करें और उसी पर टिके रहें। कोई फोन कॉल काम से जुड़ी उलझन ला सकता है इसलिए तथ्य जांचकर ही प्रतिक्रिया दें। आज संतुलन, बहादुरी से ज्यादा काम देगा।
धनु राशि का फाइनेंस राशिफल
निवेश के लिए दिन बहुत मजबूत नहीं है। चाहे बात शेयर, साझेदारी या जल्दी लाभ वाले प्रस्ताव की हो, रुककर सोचें। खर्च बहुत बड़े नहीं, पर मन खराब हुआ तो अनावश्यक रूप से बढ़ सकते हैं। इसलिए भावनाओं में आकर पैसा न निकालें। जरूरी खर्च और टल सकने वाले खर्च अलग कर लें। इससे स्थिति साफ रहेगी।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
चलते फिरते, ड्राइव करते या सीढ़ी चढ़ते उतरते समय ध्यान रखें। घुटनों, कमर या मांसपेशियों पर दबाव आ सकता है। बहुत तेज गति से काम न करें। तनाव बढ़े तो चेहरा धोकर दो मिनट शांत बैठें। सफर में खाली पेट निकलना ठीक नहीं रहेगा।
धनु राशि के लिए सलाह
गति थोड़ी कम रखें, तभी दिन बिना उलझन के निकलेगा। ज्यादा प्रेशर खुद पर ना डालें और दिन भर सोच को सकारात्मक बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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जन्म-समय संशोधन
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