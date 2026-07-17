आज का धनु राशिफल 18 जुलाई: चंद्रमा करने वाले हैं फुल सपोर्ट, बस आज ना करें ये गलती
Aaj Ka Kark Rashifal: आज चंद्रमा के नाते धनु राशि वालों का दिन बेहतर जाने वाला है। हालांकि कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। यहां पढ़ें 18 जुलाई के लिए धनु राशि का पूरा राशिफल।
Sagittarius Horoscope today, Dhanu Rashifal 18 July: सुबह से मन थोड़ा खुला, आशावादी और अर्थपूर्ण कामों की तरफ जा सकता है। किसी आध्यात्मिक, धार्मिक, पारिवारिक या सीख देने वाले काम में रुचि बढ़ सकती है। यात्रा, सलाह, मार्गदर्शन या किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत भी उपयोगी रहेगी। बच्चों से जुड़ी कोई खुशी, उनकी पढ़ाई में प्रगति या उनका सहयोग आपका मन हल्का कर सकता है। प्रेम और अपनापन महसूस होगा। दिन बढ़ने पर फोकस धीरे धीरे जिम्मेदारी, काम और छवि पर आ जाएगा। इसलिए जो निजी या भावनात्मक बातें पहले सहज लग रही थीं, शाम तक उन्हें व्यावहारिक ढंग से संभालना होगा। सूर्य और गुरु गहरे बदलाव, भरोसे और अंदरूनी समझ का दौर दिखा रहे हैं, जबकि चंद्रमा का बाद का असर आपको फिर से काम की दुनिया में सक्रिय करेगा। जो लोग जीवन में दिशा को लेकर सोच रहे थे, उन्हें आज संकेत मिल सकता है कि भावनाओं के साथ ठोस कदम भी जरूरी हैं। समग्र रूप से दिन सहायक है, बस बहाव में आकर वादे ज्यादा न करें।
धनु राशि का लव राशिफल
दिल के मामलों में यह दिन अच्छा माना जा सकता है। अगर आप रिश्ते में हैं, तो अपनापन बढ़ेगा और साथी के लिए स्नेह सहज रूप से दिखेगा। जो बात लंबे समय से कहनी थी, वह नरमी से कहने पर अच्छी तरह समझी जा सकती है। अविवाहित लोगों के लिए भी हल्की रोमांटिक ऊर्जा बनी रहेगी। किसी यात्रा, सीख, ऑनलाइन बातचीत या साझा रुचि के जरिए कनेक्शन महसूस हो सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए साथी का सहयोग मन को मजबूत करेगा। दिन के बाद के हिस्से में काम का दबाव रिश्तों के समय को कम कर सकता है, इसलिए थोड़ा समय निकालकर हालचाल जरूर लें। बच्चों के साथ समय बिताने से भी खुशी मिलेगी। सलाह यह रहेगी कि भावना अच्छी है, पर अपेक्षा संतुलित रखें।
धनु राशिफल का करियर राशिफल
छात्रों के लिए पढ़ाई का दिन संतोषजनक रह सकता है। समझने, याद रखने और विषय को जोड़कर देखने की क्षमता बेहतर रहेगी। अगर परीक्षा या प्रतियोगी तैयारी चल रही है, तो आज का अनुशासित प्रयास फायदा देगा। साझेदारी वाले काम या क्लाइंट डील में बुध वक्री होने से शर्तें, समय या संवाद दोबारा जांचना जरूरी है। कारोबारी लोगों के लिए नया काम शुरू करने की सोच बन सकती है। शुरुआत से पहले लागत, जिम्मेदारी और समयसीमा साफ रखें। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन का पहला हिस्सा सीखने, ट्रेनिंग, योजना और रणनीति में अच्छा रहेगा। बाद के हिस्से में रिपोर्ट, प्रस्तुति, प्रबंधन या वरिष्ठों के सामने काम दिखाने का मौका मिल सकता है। जो लोग अपने काम को नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, वे आज तैयारी करें, जल्दबाजी में घोषणा न करें।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
धन के मामले में सतर्क आशावाद बेहतर रहेगा। नया काम, नई योजना या नई साझेदारी पर खर्च हो सकता है, लेकिन हर बात को लिखित रूप में रखना जरूरी है। बड़े जोखिम की जगह सोच समझकर बढ़ाया गया निवेश बेहतर रहेगा। परिवार या बच्चों की जरूरत पर खर्च संतोष देगा। अगर कोई पुराना भुगतान अटका है, तो उसकी याद दिलाना ठीक रहेगा। उधार देने या लेने में भावुक फैसला न करें। नकदी प्रवाह को संतुलित रखने से मन शांत रहेगा।
धनु राशि का सेहत राशिफल
सेहत का स्तर ठीक दिख रहा है। ऊर्जा भी बनी रहेगी, पर दिन के आखिरी हिस्से में काम का दबाव शरीर को भारी कर सकता है। भोजन समय पर करें। लंबे समय तक बैठे रहने से बचें। हल्की स्ट्रेचिंग और थोड़ी चाल जरूरी रहेगी। मानसिक रूप से आप बेहतर महसूस करेंगे अगर सुबह का शांत समय अपने लिए रखें। मीठा या तला हुआ ज्यादा लेने से सुस्ती आ सकती है, इसलिए संतुलन रखें।
आज की सलाह: भावना अच्छी है, पर हर नई शुरुआत से पहले एक स्पष्ट और सरल प्लान बनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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