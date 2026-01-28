Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़sagittarius horoscope today aaj ka dhanu rashifal 28 january 2026 daily future predictions
धनु राशिफल 28 जनवरी: आज घर ना ले आएं ऑफिस की टेंशन, पार्टनर से बात करते वक्त दूर रखें ईगो

धनु राशिफल 28 जनवरी: आज घर ना ले आएं ऑफिस की टेंशन, पार्टनर से बात करते वक्त दूर रखें ईगो

संक्षेप:

Sagittarius Today Horosocpe 28 January 2026: धनु राशि वालों को आज ऑफिस में अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। सेहत सही रहने वाली है लेकिन कुछ चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। नीचे पढ़ें आज की विस्तृत राशिफल…

Jan 28, 2026 06:32 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Sagittarius Horoscope Today 28 January 2026, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: आज धनु राशि वाले पैसों की दिक्कत को शांत मन से सुलझाएं। पार्टनर के लिए आज जरूर समय निकालें। ऑफिस में आज कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इसे खुशी-खुशी लें। करियर में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। लव लाइफ आज सही जाएगी। ऑफिस में अपना टैलेंट साबित करने का मौका मिलेगा। पैसों को लेकर हड़बड़ी में फैसला ना लें। बाकी आज की विस्तृत राशिफल को नीचे पढ़ें…

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today)

आज आप कोशिश करें कि पार्टनर से ज्यादा से ज्यादा बात हो। उन्हें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जरूर सपोर्ट करें। सुनने की ज्यादा कोशिश करें। इससे आप लोगों का रिश्ता मजबूत होगा। पुराने मुद्दे पर बात करते वक्त समझदारी से काम लें। बात करते वक्त ईगो को बीच में ना आने दें। जिनका रिश्ता खराब दौर से गुजर रहा है, उनमें आज कुछ सुधार आने की संभावना है। एक्स के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।

धनु करियर राशिफल (Sagittarius Career Horoscope Today)

आज धनु राशि वालों का शेड्यूल काफी टाइट रहने वाला है। कुछ लोगों को तो आज ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। डेडलाइन पर सब कुछ देने का प्रेशर बहुत होगा। हालांकि आप ऑफिस के प्रेशर को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ संभालने की पूरी कोशिश करें। काम के दौरान ईगो को हावी ना होने दें नहीं तो फोकस बिगड़ेगा और मन भी खराब होगा। मीटिंग में कोई सीनियर आपके काम या ईमानदारी पर सवाल उठा सकता है, लेकिन उनसे आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। धैर्य से काम लें। आज के दिन कानून, मीडिया, हेल्थकेयर, आर्किटेक्चर और एडवरटाइजिंग से जुड़े लोगों पर ज्यादा प्रेशर रहने वाला है।

धनु फाइनेंशियल राशिफल Sagittarius Finacial Horoscope Today)

आज धनु राशि वालों को अलग-अलग सोर्स से पैसा आ सकात है। इससे आप लोगों की जरूरतें भी आसानी से पूरी हो जाएंगी। महिला जातक आज ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग कर सकती हैं। हालांकि अपने खर्चे पर ध्यान देने की जरूरत है। बस इतना ध्यान रखें कि पैसों के मामले में किसी भी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना है। आज किसी को भी बड़ी रकम उधार के तौर पर ना दें। आज दान-पुण्य का काम कर सकते हैं। मन आज शांत रहेगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। खर्चे और बचत का बैलेंस बनाकर चलें। इससे आगे मजबूती का एहसास होगा।

धनु हेल्थ राशिफल Sagittarius Health Horoscope Today)

आज धनु राशि वाले अपने ऑफिस की टेंशन को घर तक ना ले आएं। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। आज हो सकता है कि इस राशि के लोग कोई एलर्जी हो। ऐसे में सावधान रहें। दिन के दूसरे हिस्से में महिलाएं थोड़ा सावधान रहें क्योंकि आज उन्हें माइग्रेन की समस्या हो सकती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स और फास्ट फूड खाने से बचें। खाने में सीजनल सब्जियों को शामिल करें। खाने-पीने का समय एक ही रखें। देर रात तक भारी भोजन ना करें। कुछ लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में खाने में कुछ उल्टा-सीधा ना खाएं। घर का सिंपल खाना ही खाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
