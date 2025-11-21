धनु राशिफल 21 नवंबर: आज पार्टनर से ना करें बहसबाजी, ऑफिस में ना करें ये गलती

संक्षेप: Aaj Ka Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope Today 21 November 2025: राशिचक्र में धनु राशि नवें नंबर पर है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर करता है, उन जातकों की राशि धनु होती है। जानिए आज यानी 21 नवंबर का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है?

Sagittarius Horoscope Today 21 November 2025, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: आज आपकी एनर्जी एकदम अलग लेवल पर होगी। आज आप ऐसे रिस्क लें, जो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएं। नए दोस्तों से आपकी ग्रोथ में स्पीड आएगी। आज मन खुश रहेगा। लगातार अपनी ओर से कोशिश करते रहिए। पैसों के मामले में आसान सा प्लान बना लेंगे तो आपके लिए ही सही रहेगा। रूटीन को फॉलो करें। जरूरत लगने पर आराम जरूर करें। छोटी-छोटी जीत का आनंद जरूर लें। हर चीज के लिए जिज्ञासु बने रहें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनु लव राशिफल आज प्यार के मामले में दिन सही जाएगा। आज आप अपनी खुशियों को उस शख्स के साथ शेयर करें जो आपको मानता हो और आपकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता हो। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ किसी हल्की-फुल्टी एक्टिविटी का प्लान कर लें। इससे आप उनके साथ यादगार लम्हों को जी सकते हैं। पार्टनर से आज प्यार से बात करें। अपने वादों को पूरा करें। पार्टनर की तारीफ करेंगे तो उनका मूड ठीक रहेगा। आज बहजबाजी से बचने की कोशिश करिए। पार्टनर को आज सरप्राइज और प्यार भरा एक मैसेज भेजें। इससे प्यार बढ़ेगा। सिंगल हैं तो किसी इवेंट या फिर नई क्लास को ज्वाइन कर लें। यहां पर आपको आपकी सोच वाले इंसान आसानी से मिल जाएंगे।

धनु करियर राशिफल आज आप अपना काम बड़े ही फोकस के साथ करेंगे। दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे और इस वजह से सारे काम सही होंगे। आज आपको कई मौके भी मिल सकते हैं। प्लानिंग के साथ आगे के काम करते जाइए। अगर कोई बड़ा काम है तो उसे छोटे-छोटे हिस्से में बांटकर ही करें। हर काम को तयशुदा टाइमलाइन पर खत्म कर दें। एक समय पर एक ही काम पर फोकस करें। एक साथ सारे काम शुरू कर देंगे तो कन्फ्यूजन के साथ-साथ तनाव भी बढ़ेगा। ऐसे में ऑफिस में आज ये गलती ना ही करें। कलीग्स की जरूरत पड़ने पर मदद जरूर करें। किसी मैसेज और ईमेल का जवाब हमेशा समय पर ही देने की कोशिश करें.

धनु आर्थिक राशिफल आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। सही प्लानिंग के बाद ही पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लें। आज अपने खर्चों की एक लिस्ट बना लें। जो भी फालतू के खर्चे हैं, उन्हें आज हटा दें। बचत करनी शुरू कर दें। इसके लिए आप पहले एक हफ्ते का टारगेट बनाएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचने की कोशिश करें। जो डील्स जल्दी पैसा देने का दावा करें, उनसे तो आज दूर ही रहिए। हर खर्चे का एक रिकॉर्ड बनाकर रखिए। हफ्ते के अंत में इस खर्चे पर एक नजर जरूर डालें। इससे आप अपना पैसा आसानी से संभाल पाएंगे।

धनु स्वास्थ्य राशिफल आज आपकी सेहत सही रहने वाली है। हल्के-फुल्के मूवमेंट आपके लिए जरूरी है। आज सुबह की शुरुआत एक वॉक के साथ करिए। टाइम मिले तो योग भी करें। इससे मन शांत रहेगा और दिन भर एनर्जी बनी रहेगी। पानी खूब पिएं। आज हल्का खाना ही खाएं। फल और सब्जियां ज्यादा लें। खाने में अनाज को भी शामिल करें। नींद भरपूर लें। सोने का टाइम निर्धारित कर लीजिए और रोज एक ही समय पर सोएं। सोने से पहले स्क्रीन टाइमिंग कम करें। मोबाइल फोन को भी दूर ही रखें। तनाव हो तो थोड़ी देर के लिए लंबी और गहरी सांसें लें। इससे आपको खूब राहत मिलेगा। तबीयत ठीक ना हो तो आराम करें।

धनु राशि के गुण ताकत: समझदार, प्रैक्टिकल, निडर, खूबसूरत, ज़िंदादिल, एनर्जेटिक, प्यारी, पॉज़िटिव सोच वाली

कमजोरी: चीजें भूल जाना, लापरवाही, कभी-कभी चिड़चिड़ी

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और लिवर

स्वामी ग्रह: बृहस्पति

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: हल्का नीला

लकी नंबर: 6

लकी स्टोन: पुखराज

धनु राशि संग रिश्तों की अनुकूलता

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

ठीक-ठाक मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com